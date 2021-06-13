Pele Nevzat amcamı da yüreğimize gömdük…

Çevremizdeki eski sporcular ve kentin eski insanları tek tek Ahirete göç ediyor…

Biri daha göç etti…

Acı haberi dün sabah aldım…

Derince'nin efsane futbolcularından, futbolu resmi olarak oynamamasına rağmen efsane olan isimlerden Nevzat Elmaser de Ahiret’e göç etti…

Eşim tarafından da akrabamız olan ve benim de Küçük yaşlarda ellerinde büyüdüğüm Nevzat amca ve Gülten yengenin ve çocuklarının başı sağ olsun…

Bacanağım ve hala oğlu kardeşim Volkan Elmaser’in de amcasıydı…

Pele Nevzat olarak ünlenen Nevzat amca, gerçekten birkaç kez izlediğim ve bildiğim kadarıyla klas bir futbolcuydu. Zamanın ekonomik şartları, 60'lı 70'li yılların Türkiye’sinin durumu, herkesin malumu…

Derince Belediyesi’nde çalışıyordu…

Emeklilikten sonra taksicilik yaptı…

Birlik Taksi de uzun süre görev aldı eniştem artist Nejat gibi oda Derince'ninv sembol Elmaser ailesinin efsanelerinden biriydi…

Böyle kentin sembolleri birer birer göç ettikçe, insanın da yüreği sızlıyor…

Bizim de yaşımız ilerledikçe ve sıramız geldiğini (Allah kıralı ömür versin) hissettikçe, bir garip oluyoruz ama hayat böyle…

Kimse bu dünyaya kazık çakmıyor…

Bu üç kuruşluk dünyada da anı boşa geçirmeye gerek yok…

Anı yaşamak lazım…

Çünkü dün ve yarında kalmak hiçbir şekilde mantıklı değildir ve anı da kaçırmak demektir…

Yani yaşamamak demektir…

Nejat Elmaser eniştem (Derince Geçit’te Artist Nejat olarak tanınırdı) koyu bir Kocaelisporlu ve Derincespor’luydu… Eskiler onu iyi tanır…

Derinceli sembol bir insandı…

Dün bu acı haberle sarsıldık ve kısıtlama günü olduğu için cenazeye de gidemedik…

Telefonla ulaşmaya çalıştık…

Derince'nin sembol isimleri derken Yusuf Uzuner, rahmetli Salih Taşçı (Saliko) unutulmaz elbette…

Son yıllarda Derince'de yaşayan babam İsmail Yağcıoğlu’nu da unutmak mümkün değil.

Ruhları şad olsun…

Mekanları cennet olsun…

Derince Dar Sokak ve çevresinde Elmaser’leri tanımayan yoktur…

Bir şekilde basın dünyasında da çok sayıda Elmaser görev almıştır…

Volkan Elmaser…

Oya Elmaser…

Artun Umur Elmaser…

Böyle bir özellikleri de vardır…

Benim de çocukluğumun bir bölümünün geçtiği, hatta Tahir Büyükakın başkana aynı sokağı (Bakkal Durağı) paylaştığımız Elmaserleri çok yakından tanıdığımız akrabalarımızdır..

Ve bu 5 kardeş Derince limanının sembolü haline gelmiştir…

Şimdi Nevzat amca da Elmaser kardeşlerin yanına gitti…

Rahmetli hakem, futbolcu, antrenör babam şunu anlatırdı: Nevzat çok iyi bir futbolcuydu, ama devam etmedi. Etseydi ona neden Pele Nevzat dendiğini herkes daha iyi anlardı.

***

Tabii o zamanlar futbol Hz. İbrahim'in kellesi olarak anılır, top oynamak günah sayılırdı…

Sanırım Nevzat amcanın da başına böyle bir şey geldi o dönemde ve futbol oynayamadı…

Çok geç baba olmuştu…

Ama iki güzel çocuğu vardı…

Mürüvvetlerini de gördü…

Ne mutlu Nevzat amca, dünyalar iyisi insan Gülten Yengeme de tekrar tekrar başınız sağ olsun dileklerimi iletiyorum…