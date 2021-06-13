Hayat başarısı için üçlü modele dikkat!

Hayat başarısı önemlidir…

Projeli ve programlı kişiler, hayatta daha başarılı oluyor…

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021’de konuşmacılar hayat başarısıyla ilgili önemli konulara temas etti…

Zirvenin bu kez konuğu konferansları ilgiyle takip edilen Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş oldu.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan gençlerle buluşan Prof. Dr. Acar Baltaş, pandeminin etkisiyle eğitimden iş yaşamına kadar pek çok alanda yaşanan değişime dikkat çekti.

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21. Yüzyıl yetkinliklerine işaret eden Prof. Dr. Acar Baltaş, iş birliği, ilişki yönetimi ve eleştirel düşünme yeteneğinin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayat başarısı için de üç şart olduğunu belirten Baltaş,

“Benim modelim oldukça basit:

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-BİRİNCİSİ insanların az gayretle sonuç aldığı işleri yapmak.

-İKİNCİSİ başarı için terlemek, düşmek ve kalkmak şart.

-Üçüncüsü de insanlarla iyi geçinmek.” dedi.

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Gençlere bugün yapacaklarının geleceklerini etkileyeceğini de belirten Baltaş, mutlaka yazın fırsat bulup çalışmalarını ve yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

Eğitimine üniversite ve yüksekokullarda devam etmek isteyenler YKS için hazırlıklarına devam ediyor.

ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran günü yapılacak.

YKS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 10 gün önce adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS'ten öğrenebilecek.

YKS'nin bu üç oturumuna katılan öğrenciler, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapacaklar.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan gençler, hayatta başarılı olmak isteyenler yukarıdaki tavsiyelere uysa iyi olur.

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2 milyon kişi işsiz kalabilir

Pandemiyle birlikte kepenk kapatan sektör temsilcilerinden, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasının ve işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılması çağrısı geliyor. Son rakamlara göre, 1 milyon 10 bin kişi Kısa Calışma Ödeneğinden, 862 bin kişi ise Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıyor. Pandemi devam ettikçe, ekonomik sıkıntılar da devam edecek.

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Suriyelilerin eğitim sorunu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizdeki sığınmacıların eğitimde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Soru önergesine cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, eğitim çağında 1.272.691 ( 5-17 yaş) nüfus bulunmaktadır. Eğitim çağındaki nüfusun 839.735’i öğrenci olup, eğitim öğretime dahil edilmiştir. Okullaşamayan 432.956 geçici koruma altındaki öğrencilerin okullara kayıt süreci ise devam etmektedir. Suriyeli gönüllü eğiticiler görev yapmaktadırlar. Gönüllü eğitici sayısı 11.911‘dir” açıklamasında bulundu.

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İzmit’te engelsiz yaşam merdiveni

İzmit Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi Okullar Bölgesi’nde hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merdiveni projesi vatandaşlardan tam not aldı. Proje ile ilgili Serdar Mahallesi Muhtarlığı sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlandı. Muhtarlık, “Okullara iniş merdivenleri bitti, çokta güzel oldu. Resme bakın günde yüzlerce kişi kullanıyor. Bitmedi diye gazeteye verip ucuz siyaset yapanlar. Bakın bitti şimdi gazeteye ilan verip emekçilere, burada çalışıp çocuklarına ekmek parası götürenlere teşekkür edebilirsiniz. Mahalleme hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." paylaşımıyla duyurdu. Yeni merdiven bölgeye hayırlı olsun. Şu sıralar İzmit Belediyesi, muhtarlardan bol bol teşekkür alıyor.

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