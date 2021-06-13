“Deniz salyası” üzerinden siyaset

Bekliyordum, ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan değil.

AKP İstanbul il başkanından çıt çıkmadı…

Herhangi bir AKP İstanbul milletvekili, ağzını açıp tek laf etmedi…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sessiz kaldı…

Topa giren, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu.

Marmara Denizi’nde büyük tehlike yaratan müsilaj ( deniz salyası) sorununu CHP’ye bağladı.

Sosyal medyadan müsilajın fotoğraflarını paylaştı, “Arıtma tesislerini ‘temel atmama’ törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul’umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır” dedi.

Oktay, mesajında aynen şu ifadeleri kullandı:

“Arıtma tesislerini ‘temel atmama’ törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul’umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır.

Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ak Parti iktidarıdır.”

Yapmayın Fuat Oktay Bey!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, müsilajın İstanbul’u olumsuz etkilemesini “CHP zihniyetine” bağlıyor, ama deniz salyasının sadece İstanbul’u değil tüm Marmara Denizi’ni etkilediğini unutuyor.

Tamam, diyelim ki müsilajın İstanbul’u olumsuz etkilemesi “CHP zihniyeti” nedeniyle.

Peki, İzmit Körfezi’ni bu hale getiren hangi zihniyet?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni 17 yıldır AKP yönetiyor.

Ve İzmit Belediyesi’nin son iki yıldır CHP tarafından yönetilmesini hariç tutarsak, körfezin çevresindeki tüm ilçelerin belediye başkanları da 17 yıldır AKP’li.

Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze…

Müsilaj, İzmit Körfezi’nde başlayıp tüm Marmara Denizi’ne yayıldığına göre, bu olumsuzluğu ve bu tehlikeyi “AKP zihniyeti”ne mi bağlamak gerekiyor?

Dahası…

Marmara Denizi’nde sahili bulunan Bursa’yı da yıllardır AKP’li belediye başkanları yönetiyor.

O halde Bursa sahillerinin, yani Karacabey, Mudanya ve Gemlik’in müsilajla dolu olmasını “AKP zihniyeti”ne mi bağlayacağız?

Ya Yalova?

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da AKP’li.

Ne yapalım, Yalova sahillerinde yoğun müsilaj görülmesini de mi “AKP zihniyeti” ne bağlayalım?

Balıkesir’i unutmayalım.

Balıkesir’in Erdek sahili de Marmara Denizi’ne açılıyor ve burada da müsilaj görüldü.

Eee, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da AKP’li, ne olacak şimdi?

Balıkesir’in müsilajdan olumsuz etkilenmesini de mi “AKP zihniyeti”ne bağlayacağız?

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil.

Öncesini sonrasını, sağını solunu düşünmeden, yapılmaya çalışılan bir “ucuz siyaset”!

Müsilaj konusunda belediyelerin eksiği, kusuru, ayıbı varsa; en fazla eksik, kusur, ayıp AKP’li belediyelerde.

Kaldı ki, İstanbul şunun şurasında daha iki yıldır “CHP zihniyeti” tarafından yönetiliyor.

Daha önce 25 yıl boyunca “AKP zihniyeti”nce yönetilmişti.

25 yılın faturasını, iki yıllık CHP yönetimine kesmek haksızlık olmaz mı?

Suçlu aramak…

Ortada bir sorun var.

Onlarca yılın ihmali, vurdumduymazlığı sonucu ortaya çıkan bir sorun…

Marmara Denizi, müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya.

Şimdi bu sorun; akılla ve bilimle çözülmek yerine, “haksız suçlamalarla” geçiştirilmek, “farklı algı” yaratılmak isteniyor.

Hem de “devletin ikinci ismi” tarafından…

Üzücü olan da bu!