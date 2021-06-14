Suudi Arabistan bile çözdü, biz çözemedik.

Neyi mi?

Aşırı yüksek ezan sesini…

Gün geçmiyor ki, bu konuda “okur şikâyeti” gelmesin.

*“Yaşlıyım, sesini sonuna kadar açıyorlar, ezan başladığında irkiliyorum…”

*”Bebeğim var, yüksek ezan sesinden uyanıyor, ağlamaya başlıyor…”

*”Evde hastamız var, yüksek ezan sesinden rahatsız oluyor…”

Gelen mesajları dikkatle okuyorum, kimse “normal ezan sesi”nden rahatsız değil, “yüksek ezan sesi”ni sorun olarak görüyorlar.

Ben de dikkat ediyorum, bazı cami hoparlörleri sonuna kadar açık bangır bangır bağırıyor.

Sanki hoparlörün sesi en yüksek seviyede ise, sevabı daha fazla olacak.

Bu konuda camiler adeta yarışıyor.

Senin hoparlörün sesi daha çok çıkıyor, benim hoparlörün sesi daha çok çıkıyor…

Bunun bir ayarı yok mudur?

“Hoparlörsüz okunsun” demiyorum, aslında okunsa daha iyi olur, nostaljiyi yaşarız, ama biliyorum bu saatten sonra eskiye dönüş çok zor.

Hiç olmazsa ezan sesleri kabul edilebilir bir seviyeye getirilse.

Suudi Arabistan bile başardı

“Suudi Arabistan bile” diyorum, çünkü bu ülke İslam dininin merkezi.

Suudiler, “yüksek ezan sesine” kısıtlama getirdi.

Karara göre, cami hoparlörleri en yüksek seviyelerinin üçte birinden fazla açılamayacak.

Bu karar bazı kesimlerin tepkisini çekse de İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh, bu konuda kararlı.

“Bu karar halkın şikâyetleri üzerine alındı. Ezan sesinin aşırı yüksekliğinden dolayı yaşlıların ve çocukların uyuyamadığını söyleyen aileler var. Namaz kılmak isteyenin imamın sesini beklemeleri şart değil. Birçok televizyon da ezan yayını yapıyor. Hoparlörün işlevi çok kısıtlı” diye açıklama yaptı.

Dahası…

Suudi Arabistan radikal bir karar daha aldı.

Hoparlörden sadece ezan okunabilecek.

Ezan dışında başka bir yayın yapılamayacak.

Yani camiler, okunan dua ve vaazların sesini hoparlörlerden dışarıya veremeyecek.

Biz de kısıtlama getirmeliyiz

Demek hoparlörün sesini sonuna kadar açarak ezan okumak, hemen hemen bütün İslam ülkelerin sorunu.

Suudi Arabistan bu konuda öncülük yaptı, “yüksek ezan sesine” kısıtlama getirdi.

Suudi Arabistan yaptıysa, biz neden yapmayalım.

Kimsenin “ezan”a itirazı yok.

İtiraz, aşırı yüksek ezan sesine.

“Dünyanın çöplüğü” olduk

Tam çelişkiler ülkesiyiz.

Çöp konusunda kendimize hayrımız yok, ama rant uğruna başkasının çöp sorununu çözmeye kalkıyoruz.

Türkiye; kendi çöpünü ayrıştırıp geri dönüşüm sağlayamazken, her yıl giderek artan miktarda “plastik çöp” ithal ediyor.

Son 10 yılda çöp ithali yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı.

Şu rakama bakar mısınız?

Çin bile “çöp ithalatını” yasakladı, ama biz her yıl çöp ithal kotasını artırmaya devam ediyoruz.

“Dünyanın çöplüğü olduk” demem bundan.

İthal edilen çöpleri bertaraf ederken havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletiyoruz.

Doğayı yok ediyoruz, yaşam alanlarımızı kısıtlıyoruz, ama biz bunun farkında değiliz.

Rant uğruna havamızdan, suyumuzdan, toprağımızdan ve de en önemlisi sağlığımızdan oluyoruz.

Değer mi?

Para kazanmak için dünyanın çöpçülüğünü yapmaktan başka yapacak bir şeyimiz kalmadı mı?