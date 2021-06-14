Siyasetin finansmanı demokrasiyi bitiriyor

Bütün çağdaş demokrasiler vatandaşlarının eşitliği üzerine inşa edilmişlerdir.

Anayasamızın 10 maddesine göre vatandaşlarımız kanun önünde eşittirler.

Ayrıca kanunlar önündeki eşitliğin ekonomik açıdan zayıf kesimleri korumadığı tarihi süreçte anlaşıldığından sosyal devlet ilkesi ile ekonomik açıdan zayıf olan kesimler devlet tarafından desteklenir.

Anayasamızın 2 maddesine göre de ülkemiz aynı zamanda bir sosyal devlettir.

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Yine çağdaş demokrasilerin en temel kurallarından birisi de seçme ve seçilme hakkı konusunda vatandaşlar arasındaki eşitliğin sağlanmasıdır.

Bu şekilde herkes eşit koşullarda oy kullanacak,dilediğini seçecek,seçilenler de ülkeyi vatandaşlar yani millet adına yönetecektir.

Büyük Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü söylemesinin temel nedeni de budur.

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Ama siyasetin finansmanı çok pahalı olduğu için seçme ve seçilme konusunda ülkemizde ciddi sorunlar var. Propaganda araçları çok pahalı. Seçilebilmek için ciddi miktarlarda para harcamak gerekiyor. Bir tarafta trilyonlar harcayarak basın vs gibi araçlarla vatandaşa kolayca ulaşabilen aday yada siyasi parti ,diğer tarafta parası olmadığı için kendisini tanıtamayan diğer aday ve partisi.Bu şartlarda vatandaşlarımız arasında seçilme hakkı konusunda bir eşitlikten bahsetmek mümkün olabilir mi? Siyasi partiler arasında,iktidar ile muhalefet arkasında bir eşitliğin olduğundan bahsetmek mümkün olabilir mi ?

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Durum böyle olunca siyasete ilgi duyan yetkin kişiler siyasete girmiyor, giremiyor. Böylece siyasetin önemli bir ayağı aksamaya başlıyor.Yada adaylar siyasetin finansmanı için dışarıdan ,başkalarından ciddi parasal destek alarak siyasal özgürlüğünü zedeliyor.Seçildikten sonra kendisini seçen vatandaşlar , yani millet için değil de,kendisine parasal destek olan kesimler için çalışmaya başlıyor.Yani temsili demokrasi büyük yara alıyor.

Sayın içişleri bakanının ağzından kaçırdığı “mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” sözü bir anda bu durumu açıkça ortaya çıkarttı. Diğer kişi ve kurumlara yapılan parasal destekler bir araştırılsa durumun ne kadar vahim olduğu anlaşılacak.

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Durum adaylar gibi siyasi partiler için de aynı.

Çünkü devlet katkısı siyasi partilere yetmiyor. Bakınız iktidara gelen siyasal partiler hemen kendi iş adamlarını yaratıyor.

Basın dahil hemen sermaye el değiştiriyor.

Yandaş iş adamı ve basın oluşuveriyor.

Devlet ihale kanunu yüzlerce değiştirilerek ihaleler keyfi verilmeye başlanıyor.

Yandaş basını arkasına alan siyasi partiler milletin beynini yıkayacak düzeyde etkili olabiliyor. Milli irade etkileniyor ve demokrasimiz de kirlenmeye başlıyor. Bütün bunlar siyasetin finansmanının ülkemizde çok kirli olduğunu, yandaş ihaleler ve yandaş basın ile demokrasimizin kutsallığını yitirdiğini, demokrasimizin kökünün kazıldığını gösteriyor.

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Acilen siyasi etik yasası çıkartılarak; cumhurbaşkanı adayı gibi diğer adayların da kayda geçirilerek şeffaflaştırılmış biçimde, sınırları belirlenmiş miktarlarda bağış alabilmelerinin önünün açılması, adaylara da propaganda yapabilecekleri bir kaynağın aktarılması ile eşitliğin sağlanması, aşan harcamaların cezalandırılması, siyaset ve sermaye çevreleri arasındaki ilişkinin etik kurallarının konulması ve siyasetin finansmanının demokrasimizi zedelemesine izin verilmemesi gerekir.

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Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir anayasa ile tam demokratik bir yapının hedeflendiği bilinmektedir.

Ancak bütün bu düzenlemelerin sermayenin siyaseti doğrudan etkilemesine engel olacak, siyasetin finansmanının da demokratik kurallara bağlandığı düzenlemeleri de kapsaması gerekir.

Çünkü, bu gün içinde bulunduğumuz yapıda diğer unsurların yanında, siyasetin finansmanının da demokrasiyi bitirdiği artık net olarak görülüyor.