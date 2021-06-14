Kerpe-Kumcağız yolunda köpekler tehlike arz ediyor!

Kandıra’dan son zamanlarda çeşitli şikayetler gelmeye başladı…Kimisi kaldırımlardan…

Kimisi yollardan…

Kimisi çöplerden şikayetçi oluyor…

KÖPEKLER YOLDA CİRİT ATIYOR

Önceki gün de Kerpe-Kumcağız yolundaki köpeklerden şikayet geldi.

Kandıra’nın iki önemli plajı olan Kerpe ve Kumcağız bağlantı yolundaki başıboş köpekler gruplar halinde vatandaşlara saldırıyor. Yolu yaya, bisiklet veya motosikletle kullanamayan tatilciler yetkililerden çözüm üretmesini istiyor.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER KORKU SALIYOR

Bilindiği gibi Kandıra’nın iki mavi bayraklı plajı olan Kerpe ve Kumcağız’a ilgi büyük.

İki yer arasında bir köpek barınağının dışında gruplar halinde toplanmış başıboş köpekler vatandaşlara korku salıyor.

Güzergah üzerinden yürüyüş ve koşu yapanlar, bisiklete binen vatandaşlar artık yolu kullanamadıklarını ifade ediyorlar.

Paket servis hizmeti veren esnaf dahi güzergah üzerinden kuryelerin çalışamadığını, köpeklerin motosikletlere saldırdıklarını ifade ediyor.

Öte yandan araçlar için de ciddi risk oluşturan köpekler olası bir kazaya sebep verilmesinde de endişe ediliyor.

TATİLCİLER YETKİLİLERE SESLENDİ

Hem bölge halkı, hem de bölgeye tatile gidenler, köpeklerden şikayetçi.

Bölge sakinleri ve tatilciler yetkililere seslenerek;

“Köpeklerden korkmamız köpek düşmanı olduğumuz anlamına gelmiyor.

Gruplar halinde birbirilerinden cesaret alarak yolu kapatıyor, üzerimize saldırıyorlar.

Sabah koşu yapan arkadaşlar artık bu yolu kullanmıyor, aynı şekilde bisiklet veya motosiklet ile bu yoldan geçmek cesaret istiyor.

Yetkililerin bu sorunu köpeklere da zarar vermeden çözüme kavuşturmasını, uygun şartlarda barınaklarda tutulmasını talep ediyoruz.

Turizm alanında bu görüntü yakışmıyor.” şeklinde seslendiler.

Kerpe-Kumcağız plajı arasındaki sahil yolunda yürüyüş yapmak, bisiklete binmek mümkün değil.

Köpekler yoldan geçen her şeye saldırıyorlar…

YETKİLİLER DURUMA EL KOYMALI

Yukarıda bölge sakinlerinin ve tatilcilerin köpeklerle ilgili düşüncelerini okudunuz.

Anlatıldığı kadarıyla büyük bir sorun.

Köpekler, gerek vatandaşlara zarar verebilir, gerekse araç önlerine çıkarak kazaya sebebiyet verir.

Yetkililer bu konuya araştırıp, gerekli tedbirleri almalı.

Yarın çok geç olabilir.

xxxxxxxxx

Bu dört besine dikkat!

Önceki gün Milliyet’in internet sitesinde gezinti yaptım. Şu haberle karşılaştım. Yediğimiz yiyecekler ne kadar hızlı enerjiye dönüşürse kilo alma ihtimalimiz de o kadar azalır. Bu nedenle metabolizmayı hızlandıran yiyeceklere ağırlık vermek gerekir. Peki, metabolizma hızını hangi yiyecekler artırır? Uzmanlar bunun için Limon, Yeşil Çay, Acı Biber ve Greyfurt tüketin diyor. Sağlığın ve bağışıklık sisteminin önemli olduğu bu günlerde, size biraz sağlık bilgisi verdim.

Xxxxxxxxxx

Yıldız Holding’den

ANLAMLI İMZA

Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. Prensipler şöyle; WEPs şu maddelerden oluşuyor:

1-Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması.

2- Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi.

3-Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması.

4-Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi.

5-Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması.

6-Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi.

7-Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.

**

Kadına şiddetin arttığı, kadın cinayetlerinin arttığı bu ortamda, kadın haklarının güçlenmesi için her türlü işbirliği yapılmalı.

Xxxxxxx

Emlakçılara

neler oluyor?

Kocaeli Emlakçılar Odası yönetim kurulundan 4 isim, önceki gün Oda Başkanı Alpay Hacıoğlu hakkında ‘evrakta sahtecilik ve haksız kazanç’ sağlamak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Oda yöneticisi Adem Kabul, Hacıoğlu’nun yönetimden bağımsız şekilde kararlar aldığını iddia ediyor. Anlaşılan, Emlakçılar Odası fena karışacak…