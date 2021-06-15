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Makale Yazısı-15 Haz 2021 - 20:00

Kandıralı Niyazi Yelkencioğlu GS Divan Başkanlığına aday!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

1905 yılında kurulan Galatasaray’ın 19 Haziran Cumartesi günü kongresi var.

Kongre Galatasaray Lisesi’nde yapılacak.

Kongrede mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmayacak…

Cengiz’in aday olmayacağını açıklamasından sonra 5 başkan adayı, adaylığını açıkladı… Bunlar; Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu… 

Işın Çelebi de aday olacağını açıkladı, sonra aday olmaktan vazgeçti…

KOCAELİ’DE YELKENCİOĞLU HEYECANI

Galatasaray kongresi, Galatasarayları ilgilendirir.

Ama 19 Haziran’daki kongre, bizim de takibimizde.

Zira Kandıralı iş adamı Niyazi Yelkencioğlu, kongrede Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu.

Yelkencioğlu’nun Divan Kurulu Başkanlığına adaylığı, çoğumuzun gözünü kongreye çevirdi.

Yelkencioğlu, Galatasaray Lisesi mezunu.

Daha önce Galatasaray’da çeşitli görevlerde bulundu…

Yelkencioğlu’nu biraz yakından tanıyalım…

NİYAZİ YELKENCİOĞLU KİMDİR?

1955 Kandıra doğumlu olan Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Lisesi'nden 1975 yılında mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde öğrenim görmüştür. Çavuşoğlu-Kozanoğlu Gıda Tarım Grup Koordinatörlüğünde Mali Analist, Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.'de Departman Müdürü, Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Yelkencioğlu Sigorta Ltd. Şti.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerde bulunan Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir. 2002-06 yılları arasında merhum Özhan Canaydın'ın yönetiminde yer alan Yelkencioğlu, 2015-16'da Sportif A.Ş üyeliği görevini yaptı.

Yelkencioğlu’nun yukarıdaki özgeçmişinde, bir kısım eksik.

Yelkencioğlu, Kandıra’ya büyük bir yatırım yaptı.

KANDIRA BUFALA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ

Buffa markası, Bufala Süt Ürünleri Sanayi adı altında Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral ortaklığında 2013 yılında Kocaeli’nin mandalarıyla ün yapmış Kandıra ilçesinde kurulmuştur. Kandıra Mandacılık adı altında kurulan çiftlikte İtalya’dan getirilen süt verimi yüksek mandalar ile hijyenik ortamda, otomatik süt sağım aletleri ile insanların uzun yıllardır hasretini çektiği kaliteli manda sütü üretimine başlanmıştır.

2015 yılında tamamlanan modern mandıra tesisimizde İtalya’dan ithal ettiğimiz makinalar ile 20 senelik tecrübeli peynir ustalarının denetimi altında özenle sağılmış manda sütünden, Türkiyenin en kaliteli ve en taze İtalyan peynirleri Mozzarella, Burrata, Ricotta ve Mascarpone ile birlikte manda yoğurdu ve kaymak da üretilmeye başlanmıştır.

 NİYAZİ YELKENCİOĞLU, DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Niyazi Yelkencioğlu, daha önce Galatasaray’da da görev yaptı. 2018 yılında Galatasaray’ın olağanüstü kongresi yapılmıştı. Mustafa Cengiz, bir kez daha başkan seçilmişti. Dört adaylı kongrede Mustafa Cengiz’e 1918, Dursun Özbek’e 956, Ozan Korkut’a 503, Ali Fatinoğlu’na ise 166 oy çıkmıştı. Önceki başkan Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesinde Niyazi Yelkencioğlu da yer aldı. Yelkencioğlu, Dursun Özbek ile birlikte seçimi kaybetmişti. Yelkencioğlu, şimdi hiçbir adayın yönetiminde değil. Galatasaray Divan başkanlığına aday oldu.

GALATASARAY’A HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Galatasaray'da Divan Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Fikri, vicdanı ve irfanı hür bir camia olarak hep birlikte sahip çıkacağız ve hep birlikte değer katacağız. Galatasaray geleneği bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

18 Haziran'da yapılacak Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi aday Niyazi Yelkencioğlu, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Son dönemde camiadaki bölünmelerle ilgili Yelkencioğlu, “İnanıyoruz ki bölünme değil bazı farklı görüşler ve fikir çeşitlilikleri var ki, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir camia olarak; fikir çeşitliliklerimiz zenginliklerimizdir, değerlerimizdir. Divan Heyeti'nin en önemli sorumlulukları arasında objektif duruş ve tarafsızlık yer alır. Bizim de en önemli hedeflerimizden birisi; camiamızı kutuplaşmaktan uzaklaştırıp, sorunları sahiplenerek diplomasi ve akıl ile çözen ve kazanılmış tüm başarıları tüm camia ile paylaşmasını bilen bir yönetim anlayışını devam ettirmektir” dedi.

BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL

Yelkencioğlu, yol haritasını ise şu maddelerle çizdi:

1- Tüzüğümüzü iyi bilen, uygulayan, Divan Kurulu'nun kulüpteki etkinliğini ve saygınlığını arttıran bir Divan Heyeti için çalışacağız.

2- Divan toplantılarına katılımı ve verimi arttırmak için toplantılarımızı online yayınlamaya devam edeceğiz.

3- Fikirlerin daha etkin toplanması, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi için teknolojiyi daha etkin kullanacağız.

4- Yıpratıcı değil yapıcı, kişisel veya şahsa yönelik değil, kuruma, makama, işleyişe yönelik eleştirileri ve önerileri destekleyeceğiz.

5- Sporcularımızı ve sportif başarılarımızı düzenli şekilde ve layıkıyla onurlandıracağız. Amatör branşlarımızın gelişmesi için sorumluluk alacağız, gündem oluşturacağız ve başarıları ödüllendireceğiz.

YELKENCİOĞLU VE BAŞKANLIK

Kandıralı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına aday…

Elbette seçilme şansı var.

Yelkencioğlu, Divan Başkanlığını kazanırsa, çok popüler olur.

Galatasaray’da söz sahibi olur.

Bütün Türkiye kendisini tanır.

Kim bilir belki de Galatasaray Kulüp Başkanlığının kapısını aralar.

Yelkencioğlu’nun Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçilmesi bizleri mutlu eder.

Kandıralı Niyazi Yelkencioğlu’na başarılar diliyoruz.

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Her 4 kişiden 1’i icralık oldu

Pandemi nedeniyle artan ekonomik kriz, icra dairelerindeki dosyaları da kabarttı. 1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 852 bin yeni dosya açılırken, toplam açık icra dosya sayısı ise 22 milyonu aştı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin bankalara kredi borcu olan kişi sayısını 34.5 milyon kişi olarak açıkladığına dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her 4 kişiden 1'i icralık durumda. Bu birçok ülkenin nüfusundan bile daha fazla” dedi. Ekonomi bozuk, esnaf zorda, işsizlik arttı, vatandaşlar bir kredi çekip, diğer krediyi kapatmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda icra dosya sayısının artması da doğal. Gerekli tedbirler alınmazsa, ekonomi düzelmezse, icra dosyası sayısı katlanacak.

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Gençler işsiz, AKP’liler çifter çifter maaş alıyor

TÜİK, gençlerde işsizlik oranını yüzde 28 olarak açıkladı… Bir tarafta hiçbir geliri olmayan işsiz milyonların, diğer tarafta iki ila dört yerden maaş alan bürokrat ve milletvekilleri var. Bu nasıl bir adalet…

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KADER VE MUTLULUK

Keder insana paslı bir zincir

Takma koluna bileğin incir

Mutluluk baldan tatlı bir incir

Bulursan onu herkese yedir…

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Mutlulukla ilgili sözler

1-Kendi içinde yolculuk yap. Günlük tut. Kalbin, gönlün, vicdanın ne diyor? Neyi öne çıkarıyor? Dünyaya bilinçli bakmanın yolu başta bu iç yolculuktan geçiyor. (Sokrates)

2.Dürüst ol, adil ol, hakça düşün. İçinden gelen sesin öne çıkardığı değerleri koru. Hayatta bir şeyleri korumak için ayakta kalmazsan, her şey seni düşürür. (Mevlana))

3.Sesi müziğe dönüştüren aşktır. Aşk olmazsa, sevgi ilişkileri yoksa, özen eksikse, hayatın kuru bir daldan farkı kalmaz. (Aziz Paul)

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

# AKP, Sanayi
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