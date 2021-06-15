Düzgün ahlak sahibi insanlara özgü bir duygudur.

Günlük yaşantımız içerisinde olup bitenlere bakıp, bunlarda hiç mi utanmak duygusu yok diye aklımızdan geçiriyor ve ya söylüyoruz ya, bakalım neymiş utanmak?

Ahlaksız davranış nedeniyle onursuz sayılacak ya da gülünç olacak bir duruma düşme nedeniyle bundan üzüntü duymak, sıkılmak, çekinmek; kusurlu duruma düşmekten veya kendini öyle görmekten ileri gelen bir eziklik duygusuna kapılmak, gülünç olduğu veya küçük düştüğü için üzüntü duymak, mahcup olmak…

Saygı, edep, çekinme vb. duyguların etkisiyle ölçülü hareket etmek, ahlak ölçülerinde kabul görmeyecek bir davranışta bulunmaktan kaçınmak, çekinmek, hayâ etmek…

Refik Halit Karay “Aydınlık yayıldıkça düşündüklerimden utanıyorum” diyerek; utanılacak eylem ve söylemlerin geçip gitmeyeceğini, vicdan sahibi insanları takip edeceğine işaret ediyor gibi…

Enis Behiç Koryürek. “Utandım bu âciz şairliğimden” sözleri ile yetersizliklerine rağmen sanki o işi yapabiliyormuş gibi davrananların utanması gerektiğine işaret ediyor.

Utanılacak, mahcubiyete neden olacak bir duruma düşme korkusuyla rahat hareket edememek, sıkılmak: örneğin Kalabalık önünde konuşmaktan utanmak; Belki özgüven eksikliği belki de haddini bilme duygusu…

“ Yare diyeceklerim var, diyemiyom ele karşı “ türkü sözlerinde mahcubiyet veya hayal kırıklığına uğrama korkusu var.

Burhan Felek “Ben büyük, küçük siyâsî liderlere bu satırları yazarken utanıyorum” derken siyasilere düzgün işler yapmaları gerektiğini, utanılacak işler yapmamaları gereğini hatırlatıyor.

Utanabilir asalete sahip olmak için “ONUR “ gerekir !

Onur, kişinin kendi varlığına, kendi kişiliğine karşı beslediği saygı, insanı insan yapan iç değerdir.

Kişinin içine düştüğü olumsuzluktan kurtulmak veya yarattığı sevimsiz sonuçlarını telafi etmek için gösterdiği çabayı; Bu onun için bir onur sorunu olmuştu diye ifade ederiz ki, bu dahi bir saygıyı ifade eder.

Başkalarının gösterdiği ya da başkalarına gösterdiğimiz saygının dayanağı olan özlük değer olan saygınlıktan söz ederken de; karşındakinin onurunu da düşünmek icap eder deriz.

Sokolof 'a göre utanmak, "İnsanın en az bilinen duygusu ve üzerinde en az konuşulan davranışıdır. Bir muammadır."

Decrates’e göre utanmak, "Sahip olduklarını koruma isteğinden kaynaklanan bir tür korkudur."

Ünlü antropolog Margaret Mead, 1928 yılında yayımlanan bir kitabında, “davranışlarımızın genlerimizle değil, çevresel faktörlere bağlı olarak belirlendiğini” ileri sürmüş.

Bir çok sosyal bilimci ise utanmayı, ruhsal bir bozukluk olarak tanımlarken; buna karşılık olarak bazı psikologlar da utanmanın: İnsanın gelişim süreci içinde kazanılan bir uyum olduğunu savunmaktadır. Bu durumda Utanma duygusu, çocukluk yıllarından bize miras kalan bir duygu mudur?

Belki de, büyüklerimiz bize yaptığımız her yanlış harekete ya da söylediğimiz her uygunsuz söze karşılık ‘‘Utanmıyor musun?’’ sorusunu yönelttikleri ya da “utanmalısın “gibi uyarılarda bulundukları için utanma duygusu benliğimizin bir parçası mı olmuştur?

Gerçekten de yapılmaması gereken, doğru sayılmayan bir hareket ortaya çıktığı zaman ya da yüzümüze vurulduğunda bizi etkisi altına alan duygunun adıdır utanmak…

Utanmanın en belirgin özelliklerine göz atmaya çalışacak olursak: Ağız kuruluğu, - Kalbin delicesine atması - Mantıklı düşünememek - Elin titremesi - Soğuk ter - Karşındakinin yüzüne bakamamak…

Farklı tepkilerle kişiye göre değişen belirtilerle kendini göstermektedir.

Utanma nerede başlar, utanmanın eşiği neresidir?

Kişinin utanma duygusu içinde bulunduğu toplumun değer ölçülerine göre mi şekillenir?

Genetik veya hormonal etkisi var mıdır?

Utanç verici duruma düşmekten kurtulmak mümkün müdür ? Utanma duygusu İnsanın sahip olduğu güzel ahlakın sağladığı bir erdem midir… ?

Sözü uzatmanın gereği yok.

Utanmak asaletine sahip olmanın , utanılır duruma düşmemenin tek bir çaresi vardır: Ahlak!..