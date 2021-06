Elli iki hafta

Hızla gelişen bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Ben içinde bulunduğumuz dünyayı zaten hızlı giderken daha da hızlanan, hızı hep artan bir trene benzetiyorum. Bir trenin hızı ne kadar artarsa, içindeki insanlar da onun hızına adapte olmaya çalışır, trenin içindeki eşyalar, hareket esnasında zarar görmemeleri adına yerlerine sabitlenir… Dış koşullar değiştikçe, aslında belki fark etmeyiz ama iç koşullarda da büyük değişimler olur. Bu değişimler bize, ‘yolculara’ fark ettirilmeden yapılır. Çünkü yolcuların konforu, her tren şirketi için büyük bir olaydır. Onlara ‘mangır’ kazandıran şey, bizzat o yolcuların konforudur. Belki değişimler bize fark ettirilmemek için uğraşılarak yapılır ama insan içgüdüsünde öyle bir varlık vardır ki, o her şeyi hisseder ve huzursuz olur. Aynı hızlı trenin yolcularının kalplerinin, trenin hızı arttıkça daha kuvvetli çarpması gibi… Tren yolcusu belki kalbinin hızının arttığını fark etmez, ama içten içe kalbi hızlanmaya devam eder.

Hızla gelişen ve değişen dünya dediğimde sanmayın ki ben dünyanın teknolojik gelişmelerinden bahsediyorum. Onlardan da illa ki bir gün bahsederiz, fakat şu an ele alacağım konu bundan bambaşka bir durum.

Salgın dönemini pek çok büyük yazarın kaleminden, hislerinden dinleme fırsatını yakaladınız. Ekonomik, siyasal ve daha pek çok konudaki etkisini dinlediniz, gördünüz duydunuz. Bu hafta size bir başka bakış açısı katmak istedim. Bir gencin bakış açısından salgın dönemini gözlemlemenizi istedim. Çünkü her konuştuğum insan (yaşı ne olursa olsun) her zaman kendi yaş grubunun bu dönemi daha zor geçirdiğini söyledi. Benim bu yöndeki düşüncem, her bakış açısına bakıldıktan sonra bu duruma karar verilmesidir. İşte bu yüzden bu yazıyı kaleme alıp siz okurlarım ile paylaşıyorum.

Ben liseye geçen yıl geçtim. ‘LGS’ yani ‘Liseye Geçiş Sınavı’ bitti, artık rahatız diye düşündük liseye ilk başladığımız zaman. Sahiden de lisede derslerin fazlalaşması bizi çok etkileyen bir şey olmadı, planlı bir şekilde ilerlemeye devam ettik. Arkadaşlarımız ile buluştuk, sahillerde oturduk, okulda zor dersler hakkında tartışıp durduk, sınavlara girdik, normal birer öğrenciydik.

Şubat, yani sömestr tatili, geldiği zaman sokağa çıkıp gezmek için çok büyük bir heves vardı içimde. Gidip kitaplarımı almak, oturup bir yerde insanları izlemek gibi zevklerim olduğunu zaten artık biliyorsunuz. Bunları yapmaya müsait bir bölgede oturduğumdan dolayı da, çok keyifli günler geçirdim tatilim boyunca.

Tatilin son günlerine yakın bir arkadaşımla telefonda konuştuğumu hatırlıyorum. Salgından daha yeni yeni bahsetmeye başlamıştık. İçimizde küçük bir telaş ve korku vardı ama küçücük bir virüsün ta Çin’den Türkiye’ye gelmesi olacak iş değildi, değil mi? İçimizi ferah tutmalıydık.

Bu cümleleri o gün arkadaşıma söylediğimi çok net hatırlıyorum. Daha sonra bu konular unutuldu, çünkü yine okullar açıldı! İki hafta boyunca gitmediğimiz okullarımızın kapısı açıldı, biz de ışık görmüş güve gibi bir heyecanla girdik kapılardan. Aynı düzenimiz, ‘normal’ olan hayatımız bir süre devam etti.

Sınav haftalarımız başlayacaktı artık. İkinci dönemin birinci sınavları… Hepimiz için önemliydiler. Tam bu sınavların heyecanı ve stresi bizi etkisi altına almaya başlamışken bir gün öğretmenimiz son derste çok ‘komik’ bir şey söyledi.

“Çocuklar, tüm kitaplarınızı yanınıza alın lütfen. Dolaplarınızı boşaltın. Bence bugün önemli bir açıklama yapılacak. Var olan salgın haberleri artıyor. Okulları tatil edebilirler.”

Ne komik değil mi? Biz dolaplarımızı boşalttık ama dolaplarımızı boşaltırken yüzlerimizde öyle bir ifade vardı ki… Görseniz siz de gülerdiniz, inanın. Hafif bir şaşkınlıkla karışık dalga geçme isteği, biraz korku, tatil haberinin verdiği ilginç hissiyat. Biz bilmeden o gün tüm eşyalarımızı toplayıp okulumuza son bir kez bakmışız, son kez görmüşüz arkadaşlarımızı. Hiç derince düşünmemiştik ne olduğunu. Öylesine eve dönüyorduk.

Biz eve geldik. Her şey yine çok normaldi. Hiçbir problem yoktu, öylesine oturuyorduk. Ondan sonra televizyonlarda haberler açıldı, birisi çıktı konuşmaya başladı. Hayatımızda belki de ilk defa sağlık bakanımız ile karşı karşıya geldik ve büyük neticeyi öğrendik.

Benim son kez okula gittiğim gün Perşembe günüydü. İsteyen kişiler Cuma günü de gidebilirlerdi okula. Ama pazartesi gününden itibaren okullar, ‘iki hafta için’ ‘çevrimiçi’ hâle geliyordu. Çok istedim okula gitmek, ama ailem böyle bir riske girmek istemedi. Bu şekilde ben aslında ne kadar büyük bir sonucun içinde olduğumuzu yavaş yavaş kavradım.

Pazartesi günü geldi çattı. Bilgisayarlar açıldı, programlar öğrenilmeye çalışıldı ve en sonunda ilk çevrimiçi dersime girdim. Bir anda uyku uyuduğum, kitap okuduğum, vakit geçirdiğim odam sınıfım, okulum oldu. Çok ilginç bir histi.

İki hafta geçti, gitti. Sonra yine aynı kişi çıktı televizyona, iki hafta daha erteledik dedi. Yine iki hafta geçti, okulların açılması bir iki hafta daha ertelendi. Benim kafam öyle karışmıştı ki, görseniz ne tepki vereceğinizi bilemezdiniz muhtemelen. Tüm hayatım bir anda birkaç metrekare içine kapatılmıştı. Oysa ben ne güzel konservatuara gidiyordum her hafta, dans derslerine gidip tüm enerjimi atıyordum, okulda arkadaşlarıma sarılabiliyordum, müzelere gidiyordum, martılara simit atıyordum. Ne oldu?

Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bu soru beynimi yedi bitirdi ama cevapsız kaldı. O iki haftalık tatil vardı ya, o tatilimiz Mart ayında elli iki haftayı geçti ve hâlâ sürmeye devam ediyor. Bu elli iki haftadan fazla olan süreçte neler oldu neler… Sınavlar yapılmak istendi ama ertelendi. Şu gün sınavları yapacağız dendi, yine ertelendi. Her şey ertelendi durdu. Trenin hızı öyle yükseldi ki, artık trenin şirketi bile trenin içindeki eşyaları yerli yerine sabitlemeye yetişemedi. Her yer her yere girdi ve en sonunda tren kaza yaptı.

Fakat sanmayın ki bu dönem de iyi şeyler de olmadı. Kendi çabalarımızla gelişmeyi öğrendik hepimiz. Bunu zaten biliyorduk, ama öyle fazla kullandık ki, artık tüm hayatımızı kendi çabalarımızla yönetebileceğimizi fark ettik. Zaten hep biz fark eden kişi olduk. Sınav sisteminin iyi olup olmadığını biz fark ettik, neyin iyi neyin kötü olduğunu biz gördük. Biz göre göre ilerledik, devam ettik yola ve bu tren kazasından sağ çıkmayı başardık. Biz kendimizi geliştirdik ve öğrendik. Çok fazla şey öğrendik.

İki hafta oldu elli iki hafta, biz olduk büyük birer birey. Zaman bizi hızlı büyüttü ve büyütmeye devam ediyor. Ben beş ay liseye gittim, şimdi bir ay sonra bir bakmış olacağım ki on birinci sınıfa geçmişim.

Umarım zaman herkese nazik davranır, kimsenin kabini kırmaz.

Ama ne olursa olsun o elli iki hafta hiç unutulmayacak. Ah o elli iki hafta, ah…