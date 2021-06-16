Aptallar photoshop ile güzelleşirken, akıllılar beyin detoksu ve sporla büyülüyor…

Mümkün tabii…

Ama sonunda haminnemin suratı gibi olmayı göze alabiliyorsanız…

Diyet sağlık için şart…

Spor ise yaşamak için…

Fotoğrafa iyi bakın…

Bu fotoğraf montaj mı ?..

Yazının sonunda açıklayacağım…

Spor yapmıyoruz…

Üşeniyoruz…

Yiyoruz, içiyoruz, tuvalette hacet gidermek misali, kilo vermek için aptal bir şekilde aç kalıyoruz…

Julia Roberts’ın filmi gibi…

Ye, dua et, sev…

Ama ille de spor yap…

Kafana göre diyet yaparsan, yağların erimez. Kasların erir…

Ölür gidersin…

Ama sıkı proteinlerle, karbonhidratlarla beraber az da olsa, düzenli sporunu da yaparsan, hem aptal gibi aç kalmazsın, hem de embesil olmazsın, beynine kan gider…

Kasların güçlenir, yağların erir…

Asıl kiloyu o zaman verirsin…

Bu kadar basit…

Gelelim fotoğrafa…

Evet bu fotoğraf montaj…

Tıpkı sizin güzel gözükmek için sosyal medyalarda photoshop yaptığınız gibi...

Asıl olan güzellikle beraber sağlıklı bir vücuttur…

‘BOG’tan Stancu, tam bir Türk futbolcusu olmuş !..

Türkiye’ye Hagi’den sonra gelmiş geçmiş en yetenekli isimlerden biri…

Bo’g’dan Stancu…

O da Romen…

İsmi de hep ‘MOK’ ile karıştırılır…

Ama maşallah öyle Türk futbolcusu olmuş ki…

Pazarlığı artırmasını iyi biliyor…

Eyüpspor’a göz kırpıyor Kocaelispor’da fiyatını yükseltiyor…

Kocaelispor’a göz kırpıyor, Eyüpspor’da fiyatını artırmak istiyor…

Sonra bu iki takım 1.Lig maçında karşılaşınca, oynadığı takım adına o maçta ‘Ne yapabilir?’…

Türk usulü oynar !..

Anlayanlar anladı…

Üzmeyin Yasin Özlü’yü !..

Kağıtspor ve Kocaeli Birlikspor kökenli Yasin Özlü, Başiskele’nin yeni belediye başkanı…

Tabii artık yeni demiyoruz…

2 yıl geride kaldı…

Maalesef son 1.5 yılı pandemi ile geçti, geçiyor…

Bazı başkanlar için pandemi, hizmetlerin yapılamaması için bahane oldu…

Ama Özlü, özellikle sportif inşa çalışmalarıyla takdir topluyor…

BAL ile başı dertte olan Özlü, sıkıntılı…

Çünkü en çok BAL’da temsil edilen kulüp Başiskele’de…

Dolayısıyla ‘Kayırmacılık’ dedikoduları da fazla oluyor…

Bu da normal…

Doğantepe..

Yuvacık…

Kullarspor…

Evi nereye yakınsa, o kulübe yakın olacağı iddia edilecek…

Başkanım bunlara alışacaksınız elbette…

Büyük başın derdi büyük olur…

Tesise devam…

Şark kurnazı !..

Aç tavuk kendini darı ambarında sanır…

Kurnaz geçinen aptallar da, çevresindekileri aptal ve geri zekâlı zannedip bol keseden atar…

Akıllılar sadece susar…

Bir de sahtekarlar vardır ki, söylediklerine kendileri bile inanmazlar…

Böyle futbolculardan korunun…

Sahada anasını bile satar…

Sporcuda önce karakter arayacaksın…

Sonra zaten maça 1-0 önde başlarsın…

Alkıııış…

Siirt'te Başiskele Beşiktaşlılar Derneğinin katkılarıyla yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirilmiş. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Sen de Bir fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Davut İlbaş İlkokulunda yaptırılan hobi ve oyun odası ile kütüphanenin açılışındaki konuşmasında, emeği geçenleri kutlamış. Conkbayır Mahallesi'ndeki öğrencilerin, güzel bir kütüphane ile oyun ve hobi odasına kavuştuğunu söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Her şey çocuklarımız, geleceğimiz için. Okulumuza bu vesileyle güzel bir hizmet kazandırıldı. Sen de Bir Fidan Dik kampanyasını yürüten öğretmenlerimize ve tüm Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum." demiş. Başiskele Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Cüneyt Tomaroğlu da kütüphane açılışı için Kocaeli'den Siirt'e geldiklerini belirterek, "Buradaki eser mesafeler ne kadar uzak olsa da her şeyin yapılabileceğine bir örnektir. Bu yaptığımız proje bundan sonra yapacaklarımız için bir mihenk olacak." diye konuşmuş…

Kocaman bir alkış size Başiskeleliler…

Çocuklara erotik dergiler gönderilen Fenerli Hababam Sınıfı’ndan bugünlere gelmek güzel…