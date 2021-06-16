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Makale Yazısı-16 Haz 2021 - 20:00

Salya sümük intikamı
Adnan Filiz

Adnan Filiz

Hayat denizde başlamış.

Yine denizde mi tükenecek?

Son günlerde aklıma takılan soru bu…

Doğa uyarıda mı bulunuyor?

Yoksa bir adım daha ileri atarak, intikamını gerçekleştirecek bir planı mı devreye soktu?

Uyardı, uyardı… Baktık ki duyan yok, “takan” yok…

Her gün, harika bir yeni gün batımı tablosunu gözlerimizin içine sokarak;

“Bak,” diyor… Bunları yitiriyorsun.

Öte yandan, yüz yıllarca yuvarlana yuvarlana birer sanat eseri olmuş milyonlarca parlak taşların üzerinden billur gibi suyun dalgalanıp gittiği yerleri, hayal dünyası içinde bırakarak, o güzelim denizi, salya sümüğe boğarak;

“Bak intikam böyle alınır” diye mesaj mı veriyor? Yoksa daha ileri adımlarının korkutucu işaretini mi çakıyor?

Hele bir başka alayı, dalga geçişi var ki!

Bir insan olarak büzülüp kalıyorum.

Karşılık beklemeden sunduğu koskoca bir nimeti, salya- sümüğe boğup, itfaiyeci hortumu ile toplama zorunda kalan duyarsız insanoğlunun, çaresizliğini de sergiliyor. Hem de onu herkesten önce, doğayı korumak durumunda olan, koskoca bir devlet yetklisinin, çaresizlik içinde açıklama yaptığı törende yapıyor bunu.

Aynı topluluk içinde yaşayıp duyarsız olmayan, doğaya yapılan ihanetleri gördükçe kahrolan, engel olmaya çalışırken sövülüp sayılanlardan biri olarak, kupkuru odunların içinde yaş olup yanarak, suçsuz yere azap çeken insanlardan olmak, ne kadar acı…

Üç yanı deniz olan verimli bir toprakta yaşama şansı, her ulusa kısmet olmaz. Sadece deniz ürünlerini akıllıca değerlendirip, ekonomimize güçlü bir dayanak daha kazandırmamız mümkün.

Ama ne yapılıyor? Hoyrat ve bilinçsiz bir avlanma faciasıyla balıklarımız bile Yunanistan ve Rusya kıyılarına sığınıyor.

Üç yanı denizle çevrili bir ülkede, temiz balığı, İsveç, Norveç gibi ülkelerden ithal ederek yemek zorunda bırakılan insanlar topluluğu olmak ne acı!

ÜZÜNTÜDEN AĞLAMANIZ GEREK…

Dünyaya gözleri kapalı olmak ne kadar kötü.

Yıllar önce cennet kıyıları olan Tütünçiftlik’teyiz. Bir yaz günü. Yazlıkçılar bir araya toplanmış, sevinç içinde, o zamanki adıyla İPRAŞ Rafinerisi’nin temel atma gününü kutluyorlar. Rafineri hemen evlerinin birkaç kilometre uzağında kuruluyor.

Yazlıkçıların birinde Amerikalı konuk var. Herkesin neden bu kadar sevinçli olduğunu soruyor. Rafinerinin temel atılışının kutlandığını öğreniyor. Yüzünü buruşturarak şunları söylüyor:

“Sizin sevinmeniz değil, üzüntüden ağlamanız gerekiyor” …

Çünkü, onlar zamanında bu durumları yaşamışlar. Kaybettiklerinin ne kadar değerli olduğunu biliyorlar.

Biz sanayileşmeye çok geç başladığımız için bilmiyoruz. Bu yatırımlara ihtiyacımız da var.

Ama gözlerimizi açıp görmek zorunda olduklarımıza bakmıyoruz. Batı ülkeleri ilk sanayi kurulduğunda neler yaşamışlar? Sonra kayıplarını gidermek için neler yapmışlar? Eğer bunlar bilinseydi ve önlemler alınsaydı, bugün o güzelim Marmara Denizi salyasını , sümüğünü ortalığa saçmak durumunda kalmazdı.

Şimdi tüm bu zorlukları görerek, acı duyarak yaşıyoruz.

Peki ne yapıyoruz?

Güzelim kıyılarımızı doldurmaya devam ediliyor. Güzelim koylarımızı rant uğruna darma duman ediyorlar. Derelerimizi, göllerimizi kurutuyorlar. Oksijen fabrikası dağlarımızı altın çıkarıcılarına siyanürle zehirletiyorlar. Ekmeğini oradaki doğadan çıkaran insanlarımıza, bu katliama engel olmaya çalıştıkları için jandarma dayağı attırıyorlar.

Doğa bunları görüyor, uyarıyor ve bakıyor ki, tüm bunlar dikkate alınmıyor… O zaman salyasını sümüğünü bırakıyor, suratımıza tükürüyor.

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Yazar Adnan Filiz - Mesaj Gönder

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