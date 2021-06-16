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Makale Yazısı-16 Haz 2021 - 20:00

Türkiye, “mafya” sayesinde mi “temiz eller operasyonu” yapacak?
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Ne kadar acı değil mi?

Normalde, hukukun üstün olduğu ülkelerde, “temiz eller operasyonu” savcılar tarafından yapılır.

Çıkar yürekli bir savcı, kellesini koltuğuna alır, kirli olayları tutar bir tarafından çorap söker gibi söker.

Kim çıkarsa çıksın karşısına; siyasetçi, işadamı, gazeteci, geri adım atmaz gereğini yapar.

Yıllar önce İtalya, mafyadan böyle temizlenmedi mi?

Ama bizde mafya ile devlet iç içe olduğundan ve devlet mafya arasında “ayrımcılık” yaptığından, temiz eller operasyonu ne yazık ki bizzat “dışlanan mafya” tarafından başlatıldı.

Sedat Peker kıvılcımı çaktı, ortalık alev alev yanıyor.

Siyasetçi, işadamı, gazeteci…

Kimin kanun dışı, ahlak dışı, etik dışı işi varsa hepsi ortalığa döküldü.

Kim, kimin malına çökmüş?

Kim, kimden avanta istemiş?

Kim, kiminle rant işi tutmuş?

Kim, kaçakçılık yapıyor?

Kim, uyuşturucu işine bulaşmış?

Kimin eli kimin cebinde?

Türkiye’de onlarca yıldır “çevrilen filmler”, bir anda Sedat Peker tarafından vizyona sokuldu.

İzlenme rekorları kırıyor.

Heyecanla ülkemizin saplandığı bataklığı izliyoruz.

Hırsızlığı…

Çürümüşlüğü…

Ahlaksızlığı…

Seviyesizliği…

“32 kırım tekmili birden”, ne ararsan var.

Operasyon için daha ne bekleniyor?

“Temiz eller operasyonu”nun başlatılması için her şey hazır.

Olaylar ortada…

Failler ortada…

Yasalar ortada…

Ama bugüne kadar hiçbir savcı, Sedat Peker’in anlattıkları hakkında soruşturma başlatmadı.

Neden?

Nedeni açık, “yukarıdan” bu konuda herhangi bir işaret, “gereğini yapın” işareti gelmedi.

Olaylar ve iddialar, araştırılıp soruşturulmuyor…

Tam aksine, olayları açıklayan ve iddiaları ortaya koyan Sedat Peker soruşturuluyor.

“Neden devlet-mafya-medya pisliklerini ortaya döküyorsun?” diye üstüne üstüne gidiyorlar.

Sedat Peker’in anlattıklarıyla bugün için “temiz eller operasyonu”nun başlatılması zor görünüyor.

Çünkü operasyon yapılırsa, işin ucu “zülfiyare” dokunur.

Ama bu böyle gitmez.

Elbet bir gün kendinden emin “temiz bir yönetim” iktidara gelir ve yapılması gerektiği halde yapılmayan “temiz eller operasyonu”nu başlatır.

Bundan şüphem yok.

Üzücü olan, ülkemde “temiz eller operasyonu”nun bugün veya yarın “mafya” sayesinde yapılacak olması.

Diğer ülkeler “temiz eller operasyonu” yaparak mafyayı temizler, biz mafya sayesinde eninde sonunda “temiz eller operasyonu” yapıp “devlet içindeki mafyayı” temizleyeceğiz.

Gazetecilik mi, eşkıyalık mı?

Yarım asrı aşkın bu mesleğin içindeyim, gazeteciliğin bu kadar kirlendiğine hiç şahit olmadım.

Pek çok meslek kirlenmişti, ama gazetecilik bir nebze olsun kendisini pisliklerden korumayı başarmıştı.

Ama iktidar ne zaman medyanın yüzde 95’ini kontrol etmeye başladı, “gazetecilik etiği” de sona erdi.

Gazetecilerin çoğu gazeteciliği unutup; güce tapmaya, yalakalık ve gerzeklik etmeye, iş bitirmeye, ihale kovalamaya, rant ilişkilerinin içine girmeye, sahibinin sesi olmaya, şantajcılık ve tetikçilik yapmaya başladı.

İşte geldiğimiz nokta ortada.

Yerelde ve ulusalda gazetecilik dip yaptı, yerlerde sürünüyor.

Dün gazeteciyim diye kasım kasım kasılarak ortalıkta dolaşanların bugün ne halde olduğunu görüyorsunuz.

Bunlar, mesleğimizin yüzkaraları.

“Senin işini hallederim, ama 10 milyon Euro…”

Vay canına!

Bu memlekette sadece devletin değil, tüm kurumların çivisi çıkmış.

Temizliğe gazetecilikten başlamak gerekir.

Gazetecilik temizlenmeden diğer kurumların temizlenmesi mümkün değil.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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