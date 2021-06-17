Hamdolsun Peker'in iddiaları gündeme gelmedi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında Türkiye’nin SADAT aracılığıyla El Nusra isimli terör örgütüne silah sevkiyatı yaptığı iddiası görüşüldü mü?

“Hamdolsun, Bakanlar Kurulunda bu konu gündeme gelmedi.”

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar maaş alan milletvekili var” dedi. Sedat Peker “10 bin dolar değil, çantalar dolusu para verdiğim milletvekilleri var” diye açıkladı. TBMM Başkanı İçişleri Bakanına konuyu sözlü ve yazılı sorduğunu söyledi.

Yaklaşık on gün sonra TBMM Başkanı ile İçişleri Bakanı görüşme yaptı.

Görüşmede bu milletvekillerinin kim olduğu konuşuldu mu?

“Hamdolsun, bu konu gündeme gelmedi.”

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İlahiyatçı Gazeteci, HabertürkTV Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında basın tarihimizin en ağır suçlaması yapıldı. Kara para aklama suçlarından aranan ve yurtdışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz isimli “iş adamından” bir klik adına şantajla 10 milyon Euro istediği iddia edildi. SBK bu görüşmeye dair ses kaydının bir kısmını Habertürk’ten Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman’a dinlettiğini bu iki gazeteci yazdı.

Habertürk yönetimi bu “sözde gazeteci” hakkında bir işlem yaptı mı?

“Hamdolsun, bu konuda bir işlem yapılmadı.”

Veyis Ateş bir açıklama yaptı mı?

“Hamdolsun, bir açıklama yapmadı.”

Savcılar, yargıdan SBK hakkında aklama kararları çıkartma vaadiyle, şantajla para isteyen “klikte” kimler var araştırmaya başladı mı?

“Hamdolsun, savcılar bu konuyu gündeme almadı.”

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Sedat Peker, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında, “derin devletin başı, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçısı, Uğur Mumcu’nun katili olduğu” suçlamalarını yaptı. Görev yaptığı marinaya çöktüğünü ve burayı kaçakçılık için kullandığını iddia etti.

Görev bölgelerindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında bu konuların soruşturulması için bir karar alındı mı? Maliyeciler harekete geçti mi?

“Hamdolsun, bu konu gündeme gelmedi.”

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Doğan Medya’nın Demirören grubuna devri için Ziraat Bankasının (Türkiye’deki 10 milyon çiftçi ailesine bir yılda verdiği kredi kadar bir tutar olan) 750 milyon dolar kredinin 3 yıldır hiç ödenmediği iddia edildi. İddianın sahibi Sedat Peker, Demirören’in bu medya grubunun “asıl sahibi değil emanetçisi “olduğunu da söyledi.

Ziraat Bankası yönetim toplantısında bu konuda bir açıklama yapılması kararı alındı mı?

“Hamdolsun, bu konu gündeme gelmedi.”

Demirören veya holdinginin yönetimi bu konuda açıklama yapacak mı?

“Hamdolsun, bu konu gündeme gelmedi.”

Ekonomiden sorumlu bakan veya CB bir açıklama yapmayı düşünüyor mu?

“Hamdolsun, bu konuyu gündeme almadılar.”

Adli ve idari merciler “Demirören Medya’nın asıl sahibini” hiç merak etmediler mi?

“Hamdolsun, bu konuyu gündeme almadılar.”

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Demirören’e Kemer Country’de, Kuzu Grup’a Ataköy’de imar rantlarıyla aktarılan milyarlarca liralık servetler ve bunu karşılığında alınan siyasi ve parasal rüşvetler için bir idari ve adli soruşturma kararı alındı mı?

“Hamdolsun, bu konu gündeme gelmedi.”

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İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar açıklamasında “Sedat Peker organize suç örgütü lideri değildir, lideri olmak öyle kolay iş değildir, mensubudur" dedi.

Sedat Peker de bu ifadeyi doğruladı: “Ben bu suç örgütünün lideri değilim, sadece üyesiyim. Bu örgütte ara yönetici bile değilim.”

Kastedilen “büyük suç örgütünün” Türkiye’nin bütün kirli işlerinde parmağı olduğu; halkın parasını belli kişilere pay eden bir işlevi olduğu; ülkedeki siyasileri, bürokratları, medyayı, adliyeyi kullandığı ve yönlendirdiği anlaşılıyor.

TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı mı?

“Hamdolsun, AKP ve MHP bu konuyu gündeme aldırmadılar.”

Savcılar bu ifadeler için ne düşünüyor? Yandaş medya bu konuda neler yazıyor?

“Hamdolsun, bu konuyu gündeme almadılar.”

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HERKES TALİMAT BEKLİYOR

Sedat Peker’in iddiaları halkın gündeminde. Ama yetkililer gündeme almamakta ısrarlılar.

Çünkü hepsi de bir kişinin vereceği talimatı bekliyor.

Ancak O da henüz ne yapacağına karar verebilmiş değil.

İlk defa gündem belirleyememekten 1,5 aydır iç siyaset gündemini bir “mafya liderinin” tayin etmekte olmasından şaşkın ve kararsız.

Yapacağı veya yaptıracağı hiçbir açıklamanın Sedat Peker kadar inandırıcı ve halk vicdanında karşılığı olamayacağını görüyor.

Çünkü Sedat Peker ne “temiz” olduğu iddia ediyor ne de “kurtarıcı” olduğunu.

Türkiye’yi pisleten sisteminin içinde fakat “pislik silsilesinin en altında” olduğunu ifade ediyor. Sahici ve samimi bulunuyor.

Bir gün ortada görünmeyince seven sevmeyen hemen herkesin merak ve endişe etmesi boşuna değil. Halkımızın “eyvah pisliklerin gerisini öğrenemeyeceğiz” endişesiyle, “bir mafya liderinin” sağlığı için dua etmesi, O’nun özlenen temizlik için bir umut haline geldiğini gösteriyor.

Türk ve dünya tarihine geçecek çok ilginç bir dönemden geçiyoruz.