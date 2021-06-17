Karamürsel sahilinde tuvalet ihtiyacı yok…

Başlığı okuyunca birçoğunuz hocam siz ne diyorsunuz! Millet kırılıyor tuvaletsizlikten aksini söylüyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim.

Yok, canım gerçekte bende sizinle aynı düşünüyorum. Sahildeki dükkân çalışanlarına yaklaşıp birçok kişinin “- Acaba tuvaletiniz var mı? Çocuk sıkıştı da “ dediğine binlerce defa şahit oldum.

Ancak doğru adımlarla yapılacak tuvaletlere Karamürsel sahilinde ihtiyaç olduğuna inananlardanım.

Bir yerlerde yapılan anketlerle Tuvalet ihtiyacı var mı? Sorusuna halk elbet evet der. Hayır demesi mümkün değil. Bunu söylerken eleştirmek için söylemiyorum. Ancak soru doğru sözlerle sorulmalı.

Ah! Keşke! Karamürsel sahilinin tam göbeğinde hepimizin gelip geçtiği yerde, tuvalet ister misiniz diye sorulabilse.

Ya da! Geçmişten beri önemli yeri olan Avcılar kulübünün alt katındaki Türkiye Deniz işletmelerine ait en az 50 yıl bekleme salonu ve bilet kesim hizmeti yapmış yere tuvalet ister misiniz? Sorusu sorulsa emin olun insanların çoğunluğu, Hayır! Der. Hiç kimse hoş karşılamaz.

Evet! Karamürsel sahilinde tuvalete ihtiyaç var.

Geçen kış başına kadar Şehr-ül Emin kardeşimiz “Sahilde tuvalete ihtiyaç yok Çay bahçelerinin tuvaletleri halkın hizmetinde” dese de gerçek hiçbir zaman öyle olmadı.

Metazori söylenen söze hiçbir çay bahçesi uymadı. Çünkü Tuvaletlerin temizliği ayrı bir dert ve kendi müşterisi kullanamıyor.

Çözüm bir sanat galerisi yapabileceğiniz güzellikte bir yeri halkın gözüne sokar gibi “alın işte size tuvalet” der gibi yapmak insanımıza büyük saygısızlık.

Karşısında bulunan Kültür Merkezinin dışından estetik bir tadilat ile yandan girişli tuvalet yaparsınız görevlisi de temizliğine dikkat eder. Çok güzel olur.

Yâda yıllarca eski Çamlık gazinosu şimdiki “İmge Rehabilitasyon Merkezi” yanında yer alan boş alanı özel oto park olarak değerlendirilmesi yerine dostlarınızı ikna ederek yine eskisi gibi ama modern ve hani adı moda oldu ya Akıllı tuvalet haline getirebilirsiniz.

Yani değerlendirebileceğiniz çok yer var iken Karamürsel’in tarihinde nostaljik önemi olan ve hatıralarında yer tutan güzel bir yeri neden tuvalete çevirerek yok ediyorsunuz. Bu sizin gerçekten Karamürsel sevgisi taşımadığınızın sadece lafta kullandığınızın göstergesi oluyor.

O canım yeri eski bekleme salonu konseptinde bir sergi salonu yapın. İhtiyaç var Karamürsel’de.

Yâda! Hani bugünlerde yaptığınız markalaşma çabanız içinde yer alan Karamürsel Kahvesi ve gazozunun satışı yapılacak bir Cafe yapsanız güzel bir değer katmış olmaz mı?

Seçim yatırımı yaparken bile ruhunuzda olmadığı için beceremiyorsunuz. Var olanı yıkıp kötü yapmayı marifet sayıyorsunuz.

Sonra da “ Hiçbir şeyi beğenmiyor sadece eleştiriyorlar “ diyerek sizinle aynı düşünmeyenleri suçluyorsunuz. Beceriksizlerin en çok sığındıkları kapı budur zaten. Bak eleştirirken çözümde sunuyorum, hadi!

Üç vakte kadar getirdiğiniz şıklığa gelince; “ Karamürsel Kahvesi “ hayal etmişsiniz. Güzel düşünce. Ancak Karamürsel Kahvesi dediğiniz zaman Karamürsel’e has bir özelliği olması gerekmez mi?

Karamürsel’de yetişse ya da Kahve çekirdeğinin kavrulma özelliği ve nefaseti Karamürsel’e özel olsa haklısınız dersiniz.

Mesela bizim çocukluğumuzda büyüklerimiz kahve dolabını ellerine alır evin ortasında yanan mangal üzerine korlar, çevire çevire kavurur sonra değirmende öğütür bakır cezvede yine mangal ortasında kahveyi pişirirlerdi.

Karamürsel’in mahallelerine girdiğiniz de kahvenin misss gibi kokusu ortalığı saatlerce kaplardı. Bunu yapmış olsanız adını “Karamürsel Kahvesi” koyabilirsiniz, bir özelliği var.

Ancak Türkiye’nin her yerinde yer alan bildik makinalarla yaptığınız kahvenin satış yeri ancak “ Karamürsel Kahvecisi” adını alır. Yaptığınız bir yenilik değil. Halka dokunma değil. Sadece Satış ve bu satışı kahvehanelerin iki yıldır kapalı olduğu, insanların çalışamadığı zamanda yaparsanız sempati değil nefret kazanırsınız. Yakın zamanda “Karamürsel Döneri “ yaparlarsa da hiç şaşmamak lazım.

Üstelik en çevreci olması lazım gelen Karamürsel Belediyesinin pis su giderini milletin gözüne sokarak dereye vermesi de çok şaşırtıcı. Neyse yayınlar sonucu bu durum ortadan kalkmıştır, sanırım.

Karamürsel’in değerlerine önem vermeden hatta geçmişin izlerini silerek yapılan her şey bir çelişki yumağıdır. Hani bazı dostlar diyor ya Karamürsel’in yazılı olmayan kanunları var.

Peki, yazılı olmayan o kanunlar hiç mi Karamürsel’in geçmiş değerlerini korumuyor.

Taş Ocağı yapılmak istenirken neredesiniz? Tepeköy Göleti bu kadar para harcanmasına rağmen çalıştırılamıyor, neredesiniz? RES yapılıyor her yerden çirkin bir abide olarak yükseliyor, ayrıca kuş yolları kaybolacak neredesiniz? Kestanelikler yok ediliyor, neredesiniz?

Yazılı olmayan kanunlar söylenirken acaba bizim şehrimizin etini de tırnağını da biz koruruz sözü unutulmuş mu?

Bu sözü yüreğinizde hissetmeden sadece çıkarlar için kullandığınız sürece basit bir cümle olarak kalır, unutmayın.