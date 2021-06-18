Türkiye çöl olmasın!

Dünyanın ortak sorunu olan iklim değişikliği ve insan etkileri de dâhil tüm etkenler sonucunda oluşan çölleşme ile kuraklığa karşı ortak bir mücadele geliştirmek için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 tarihinde kabul edildi ve Türkiye de bu sözleşmeyi 1998 yılında imzaladı…

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Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi verilerine göre dünya üzerinde bulunan kurak alanların yaklaşık yüzde 70’i hâlihazırda tahribata uğradı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Çölleşmenin, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi tahribatı olduğunu söyledi.

ARAZİ BOZULUMU

Bayraktar, Türkiye’nin yüzde 22,5’i yüksek çölleşme, yüzde 50,9’unun ise orta düzeyde çölleşme hassasiyetine sahip olduğunu vurgulayarak, “Ekolojik olarak hassas olan alanlarımızda bitki örtüsünün tahribiyle tabii dengenin bozulması, toprak ve ana materyalin aşınmasına yol açmaktadır. Bu durum Türkiye’nin bütün bölgelerinde, arazi bozulumu dolayısıyla çölleşmeye yol açmaktadır” diyerek, şu bilgileri aktardı:

-“Türkiye topraklarının toplam alanının yüzde 46’sı yüzde 40’tan fazla eğime, yüzde 62,5’ten fazlası da yüzde 15’in üzerinde eğime sahiptir. İklimi, topoğrafyası, toprak özellikleri ve sosyo-ekonomik şartlarına paralel olarak da orman, mera ve tarım alanlarında ciddi bir erozyon sorunu yaşanmaktadır.

-Arazi kullanımının büyük bölümünü oluşturan tarım arazilerinin yüzde 59’u, meraların yüzde 64’ü, orman arazilerinin yüzde 54’ü çeşitli şiddette erozyona maruz kalmaktadır.

-Ülkemizde meydana gelen toprak kayıplarında; yüzde 14,26 yağış, yüzde 3,36 toprak, yüzde 47,55 topoğrafya ve yüzde 34,82 bitki örtüsü etkili olmaktadır.

-Arazi kullanımı açısından değerlendirdiğimizde ise ülkemizde yer değiştiren toprağın yüzde 38,71’i tarım, yüzde 4,17’si orman ve yüzde 53,66’sı da meralarda meydana gelmektedir.

KÜRESEL ISINMAYA DİKKAT

Türkiye orman varlığı 22 milyon 740 bin 297 hektar ile ülke yüzölçümünün yüzde 29’udur. Bu alan içerisinde normal kapalı orman alanı 13 milyon 83 bin 510 hektar ile toplam ormanlık alanının yüzde 58’ini, boşluklu kapalı orman alanı ise 9 milyon 659 bin 787 hektar ile toplam ormanlık alanın yüzde 42’sini oluşturmaktadır. Son yıllarda orman alanlarımızda artış olsa da küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin tahribatı göz önüne alındığında bu alanları daha da artırmak gerekiyor.”

EKO SİSTEM HİZMETLERİ

“Yakın zamana kadar ağırlıklı olarak odun üretim kaynağı olarak görülen ormanlar, son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de iklim değişikliğindeki rolü ve sağladıkları ekosistem hizmetlerinin önemi ile gündeme gelmektedir” diyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, çölleşme ve erozyonla mücadelede yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Ormancılık faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında erozyon riski dikkate alınarak toprağı koruyucu tedbirler uygulanmalı, ormancılık dışı faaliyetlere tahsis edilen alanlarda erozyon ve toprağın korunması için etkin bir denetim yapılmalıdır.

Tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları yapılırken, rüzgâr erozyonu görülen alanlarda, rüzgâr perdesi, yeşil kuşak ve rekreasyon maksatlı ağaçlandırma alanları planlanmalıdır.

Toprakların çoraklaşmasını ve verimliliğin azalmasını önlemek maksadıyla atık sular ve tarımdan dönen drenaj suları, uygun arıtım sağlanmadan tarımda kullanılmamalıdır.

Gübre ve pestisit kullanımlarının mutlak surette toprak ve bitki analiz sonuçlarına dayandırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.”

TOPRAK KAYBI VE ÇÖLLEŞME

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıklamaları böyle…

TZOB Genel Başkanı Bayraktar özetle şunları söylüyor;

-“Toprak kaybı, her yıl dünyada Türkiye nüfusunun 14 katı kadar insanı etkiliyor”

-“Her yıl 24 milyar ton üst toprak tabakasının yok olması 1,2 milyar insanı etkiliyor”

-“Kuraklık, arazi tahribatı ve çölleşme en önemli çevre sorunları arasında yer alıyor”

-“Dünya üzerinde bulunan kurak alanların yaklaşık yüzde 70’i hâlihazırda tahribata uğramıştır”

-“Her geçen gün artan nüfus doğal kaynaklara talebi artırmakta ve çölleşmeye neden olmaktadır”

SU KRİZİ VE ÇÖLLEŞME

Türkiye’nin yüzde 22,5’i yüksek çölleşme, yüzde 50,9’unun ise orta düzeyde çölleşme hassasiyetine sahip…

Eğer gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye’de ilerdeki yıllarda su krizi ve çölleşme sorunuyla karşı karşıya kalacak.

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Türkiye çapında su

seferberliği başlatılmalı

Dünyada 4 milyar hektardan fazla arazi yani Türkiye’deki arazilerin 150 katı büyüklüğünde alan çölleşme tehdidi altında. 2 milyar insan ise temiz su olmadan yaşamaya çalışıyor. BM, 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı çeken yerlerde yaşayacağını öngörüyor. Türkiye’de temiz su kaynağının yüzde 73’ü ise tarımsal üretimde kullanılıyor. Dünya genelinde de yüzde 70’ler civarında benzer bir tablo söz konusu. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Tarım Birlikleri, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde su krizinin 'sürdürülebilir tarım' uygulamaları ile aşılacağını savunuyor. Ülke çapında su seferberliğinin yapılmasına dikkat çekildi. Bütün uzmanlar, ilerdeki yıllarda su krizine dikkat çekiyor. Su krizi yaşamamak için, şimdiden önlem alınmalı. Bizi yönetenler, geleceğin su krizini şimdiden görmeli.

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Kiralanan her araç

bir FİDAN oluyor

‘Araç Kiralamanın Yeni Yolu’ sloganıyla hizmet veren miniyol.com, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak adına önemli bir kampanyaya imza atıyor. Firma, ‘Her Araç Bir Ağaç’ ismiyle başlattığı kampanya kapsamında, 15 Haziran – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden gerçekleştirilecek kiralama işleminin ardından adınıza 1 fidan dikerek, karbon ayak izinin ve salınımın azaltılmasını amaçlıyor. Güzel bir hizmet, bu kampanyadan dolayı miniyol.com’u kutlamak lazım.

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Sabancı, doğa

sevgisi aşılıyor

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme için küçük yaşlardan itibaren her bireyin önemli bir rol üstlendiğine olan inancıyla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak üzere hazırladığı Papuduk kitap setinin 2. serisi yayınlandı. Doğa sevgisi, geri dönüşüm ve ormanların korunması temalarına sahip 3 kitaplık 2. seri, aynı zamanda hayvan haklarının önemine de vurgu yapıyor. Çocuklara çevre ve doğa sevgisinin aşılanmasını her zaman önemsiyorum. Bu projeden dolayı Sabancı Vakfı’nı kutluyorum.

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En çok satan 10 marka!

Otomotiv sektörü, bir ileri, bir geri gidiyor. Verilere göre, bu yılın mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 93 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 80 satışla ikinci ve Ford da 11 bin 811 satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, 10 bin 468 satışla Fiat, 6 bin 503 ile Opel, 5 bin 884 ile BMW, 5 bin 718 ile Hyundai, 5 bin 712 ile Mercedes-Benz, 5 bin 265 ile Peugeot ve 4 bin 186 satışla Toyota izledi. Söz konusu 10 markanın mayıs ayı satışları, ikinci el çevrim içi otomotiv pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Araba fiyatları uçtu. Artık araba almak çok zorlaştı. İkinci el otomobillere rağbet arttı diyeceğim, ikinci el otomobiller de el yakıyor.

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Özetle başarılı

olmanın yolları

Başarılı mısınız? Kendinizi başarılı hissetmiyor musunuz? O halde aşağıdaki kriterleri iyi okuyun ve başarıya giden yola başlayın.

-Olumsuz gibi görünen deneyimlerden ders çıkarmak.

-Mazeret üretmemek.

-Kendini tanımak.

-Planlama yapmak.

-Aksiyon almak, harekete geçmek.

-İstikrarlı olmak.

-Doğru arkadaş, doğru çevreye sahip olmak.

-Mükemmeliyetçi olmamak

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Şirketlerin yüzde 85’i esnek

ofis alanlarını tercih ediyor!

Kolektif House’un yaptığı anket çalışmasında ilginç sonuçlar çıktı. Salgın sürecinde esnek çalışma modeli iş yaşamına hızla dahil olurken, çalışma alanı tarafında ev ve alışık olduğumuz ofis kavramı arasında kalıcı bir hibrit yaklaşım yerleşti. Kolektif House’un yaptığı anket çalışmasına göre şirketlerin %77’si salgından sonra da hibrit çalışmaya devam etmeyi planlarken, firma sahiplerinin %85’i yeni çalışma sistemine uygun esnek ofis alanlarını tercih edeceklerini bildiriyor. Pandemi süreci yaşantımızda birçok değişiklik yaptı. Yapmaya da devam ediyor.