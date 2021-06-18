Spor iyice hız kazandı

Pandemi kıtlamalarının iyice esnekleşmesi ve havaların da düzelmesiyle beraber spor faaliyetleri hızla artmaya başladı. Yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan, parkurlardan, havuzlardan uzak kalan sporcular, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta içi akın akın müsabakalara koşacak. Kısıtlı ölçülerde de müsabakalar izlenebilecek.



BUGÜN YELKEN VE YÜZME YARIŞLARI VAR…

Futbol dışında 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan diğer spor branşlarının amatör temsilcileri, hız kazandı. Yeniden tempo yakalayan sporcular ferdi çalışmalarından sonra artık resmi müsabakalarda da boy göstermeye başladı. Haftanın programı hayli yoğun. Bugün Darıca Bayramoğlu Parkuru’nda Türkiye Pirat ligi 3.Ayak Yelken yarışları yapılacak. Gebze’de ise yine müthiş bir heyecan var. Gebze Olimpik yüzme Havuzu’nda Türkiye Turkcell Yıldız-Genç ve Açık Yaş Milli takım seçmeleri yapılacak. Yelken ve yüzme yarışları saat 10.00’da başlayacak ve yarın da devam edecek.



YARIN BAL MAÇLARI, PAZARTESİDEN SONRA HAFTA BOYU TENİS VAR…

Bu arada iyice hız kazanan BAL’da da 5.Grup’ta ikinci yarı maçları yarın başlıyor. 6.Grup ise sezon devam ediyor. Çilimli zirvede yer alırken, Karamürsel ve Yuvacıkspor onu takip ediyor. Pazartesi gününden itibaren de hafta boyunca İzmit Tenis Kulübü (İTK)’nde şampiyona heyecanı yaşanacak. Türkiye şampiyonlarının kortunda heyecan nefes kesecek. 18 Yaş Yaz Kupası, pazartesi günü başlayacak ve cuma günü sona erecek. Müsabakalar her gün saat 10.00’da aşlayacak ve akşam seansına kadar devam edecek. İte bir haftanın programı…