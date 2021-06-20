Dış politika ve ulusal onur… (1)

Bir ulusun onuru, “uluslar arası siyasetteki konumu” ile ölçülür.

Uluslar arası siyasette onur, “Ulusal çıkarları korumak” ile eşdeğerdir.

Osmanlı Devleti, maddi-manevi açıdan “ulusal onurunu” yitirmiş, emperyalizme tutsak olmuştur.

Aslında, onurunu yitiren ve çöken bir “hanedandır.”

Ulus’u oluşturan “HALK” ise, Mustafa Kemal’in öncülüğünde onurlu bir yaşam için mücadele vermiş, kazanmış ve “ulus” kimliği ile yaşama iradesini göstererek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Artık, bir “hanedan” ve bu hanedanın “kulları” değil, Cumhuriyet ve “VATANDAŞLARI” vardır.

Atatürk ve Tek Parti Döneminde Dış Politika

15 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Kemal, hiç yurtdışı seyahat yapmamış, başka ülkelerin yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti’ne konuk olmuşlardır.

Yabancı ülkelere “borç” ya da “özgürlük” için boyun eğilmemiştir!

1936’da “Montrö Sözleşmesi” ile Boğazlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hakkı onaylanmıştır.

1938’de Hatay Meclisi’nin kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Hatay’ın “garantör devleti” olmuş, 7 Temmuz 1939 tarihinde ise Hatay Meclisi’nin iradesiyle Hatay Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı, Türkiye için bir kırılma noktasıdır.

İngiltere başta olmak üzere Batılı devletler, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni bu paylaşım savaşı içine sürükleyerek önce maddi sonra da manevi olarak çökertmeyi ve yeniden bu topraklar üzerinde egemen olmayı planlamışlar ama İnönü, bu oyuna gelmemiştir.

Ne var ki, uluslar arası siyaset sahnesine, bu savaş sonunda patlattığı iki atom bombası ile ABD çıkmış, Büyük Britanya (İngiltere) nin yerine “dünyanın yeni efendisi” olma rolünü üstlenmiştir.

Alternatifi ise Sovyetler Birliği’dir!

Türkiye, Stalin dönemi Sovyetler’in tehditleri ile ABD’ye yakınlaşmış, 1947’de “Thruman Doktrini” ve “Marshall Yardımı” ile ABD zokasına yakalanmıştır!

Demokrat Parti Döneminde Dış Politika

1950 sonrası Demokrat Parti (DP) iktidarı ile ABD emperyalizmi Türkiye üzerindeki planlarını ard arda gerçekleştirmeye başlamıştır.

DP iktidarı, Meclis kararı almadan, 17 Eylül 1950 günü Kore’ye 5 bin 90 kişilik bir birliği yolcu etmiş, ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki bir “ideoloji savaşına” ABD ve müttefikleri yanında katılmış, 741 vatan evladı yaşamını yitirmiş, 2 binden fazlası gazi olmuştur!

Bu fedailiğin sonucu 21 Eylül 1951’de Türkiye NATO’ya üye kabul edildi. DP iktidarı, bütün silahlı kuvvetlerini NATO emrine bıraktı.

Bunun bedelini 1963’te, Kıbrıs’ta Türklere yönelik insanlık dışı kitlesel kıyıma engel olmak için, “garantör devlet” olarak müdahale etmek istediğimizde, “Johnson’un mektubu” ile ödedik!

ABD Başkanı; “NATO emrindeki askeri gücünüzü ve silahları kullanamaz, bu müdahaleyi yapamazsınız” diyordu!

Dönemin koalisyon hükümeti Başbakanı İsmet İnönü, yanıt mektubunda; “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyadaki yerini alır” yanıtını verdi ama iktidardan düşürülerek cezası kesildi!

DP döneminde, ABD ile yapılan “İKİLİ ANLAŞMALAR” sonucu Türkiye, bir yandan ABD üsleri ve askerleriyle donatılırken, diğer yandan ulaşım ve ekonomi başta olmak üzere her alanda “ABD nasihatleriyle” yönetilmeye başladı.

Bandung Konferansı

18-24 Nisan 1955’de y eni bağımsızlığını kazanan Asya ve Afrika ülkeleri bir araya geldiler. Emperyalizme karşı ilk savaşı veren Türkiye’nin liderliğinde “özgür ve onurlu bir yaşam” umutları vardı. Oysa, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu; “Avrupa ve ABD’ye bağlı kalmalarını öneriyor ve Hindistan Başbakanı Nehru ile tartışıyordu! Türkiye, büyük saygınlık yitirdi.

Yetmedi, İngiltere’ye karşı özgürlük mücadelesi veren Mısır’a ve Fransız sömürgeciliğine karşı kurtuluş mücadelesi veren Cezayir’in yanında değil, emperyalistlerin yanında yer aldı! Arap ve Müslüman ülkelerin Türkiye karşıtlıkları yeni bir boyut aldı!

Bağdat Paktı ve CENTO

Emperyalizm, amaçlarına ulaşmak için her zaman “maşalar” kullanır!

1955 yılında, Sovyetler’e karşı bir güvenlik ve savunma örgütü olarak, Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Büyük Britanya (İngiltere)nin katılımı ile Bağdat Paktı’nı kuruldu.

1958’de Irak’ta ihtilal oldu ve Irak pakttan çekildi. Pakt, CENTO’ya dönüştü. Asıl amaç, emperyalist ülkelerin Ortadoğu’daki çıkarlarını korumaktı!

Bağdat Paktı ve CENTO, Mısır ve Suriye gibi ülkelerin Sovyetler Birliği’ne yanaşmalarına neden oldu!

Menderes, Arap ve Müslüman ülkeleri bölmeyi ve Türkiye’ye düşman etmeyi başarmıştı!

1956’da NASIR yönetimindeki Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi üzerine İngiltere ve Fransa bu ülkeye saldırdılar. Menderes, bu ülkelere destek olarak Mısır’a karşı asker göndermeyi teklif etti ve Nasır’ı azarladı!

Bugün, Arap ve Müslüman ülkelerin Türkiye’ye neden şaşı baktıklarını anlayamayanlar için bu tarihi gerçekleri hatırlatmak gerekiyordu!

Bir de, 27 Mayıs Askeri Harekatı’nı yapan askeri erkanın öncelikle; “NATO’ya ve CENTO’ya bağlıyız” mesajlarını anlayabilmek için!