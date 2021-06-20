Aile Sağlık Merkezleri’nde çalışanlar sağlıkçı değil mi?

Sağlık Bakanlığı aşı odalarında görev yapan personele nisan ayından geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılmasına ilişkin genelge yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aşı birimlerinde görev alan sağlık çalışanlarımızın ek ödeme oranları ile ilgili ilave düzenleme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıyla birlikte hastanelerdeki aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanları da 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alınmıştır" denildi.

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Bakanlığın bu kararı Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarını kızdırdı… ASM’lerde aşı yapan sağlık çalışanları yok sayılamaz’ denilerek tepkilerini dile getirdiler…

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün Alikahya Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapa Kocaeli Aile Hekimleri Dernek Başkanı, Türk Sağlık Sen Kocaeli Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Aile Hekimi Recep Pehlivanı görevinin başında ziyaret etti. Çeker ve Pehlivan, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla ilgili görüş alışverişende bulundu…

4 AY EK İLAVE EK ÖDEME

Başkan Ömer Çeke, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren hastanelerde Covid 9 pandemesinin bertaraf edilmesi amacı ile aşılama çalışmalarına katılan sağlık personelinin ek ödemelerinin artırılması için 17.06.2021 tarihinde Sağlık Bakanı adına Kamu Hastaneleri Genel Müdürü genelge yayınlayarak aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanlarını 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alınmıştır.

ASM ÇALIŞANLARI YOK SAYILDI

Yapılan düzenleme yerinde olmakla birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) aşı yapan sağlık çalışanlarının Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Çalışanları yok sayılmıştır. Vatandaşımızın sağlık hizmeti almak için ilk başvurmuş olduğu ASM de görev yapan sağlık çalışanlarını Sağlık Bakanlığının yok sayması kabul edilemez.

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Sağlık Bakanlığı bir düzenleme yaparken çalışanlar arasında ayrıma yol açacak usulleri artık bırakmalı, tüm çalışanları kapsayacak makul, adil ve eşit düzenlemeleri hayata geçirmelidir. ASM’lerde aşı yapan sağlık çalışanları içinde ivedilikle gereği yapılmalıdır.

ASM’NİN HAKKI VERİLMELİ

Ayrıca günde 1 milyonun üstünde aşı yaparak pandemideki kahramanlıklarının yanına aşılama için olağanüstü gayretlerini de ekleyen sağlık çalışanlarının hakkı verilmeli, mağduriyetlerine çözüm üretilmelidir.

Kahraman sağlık ordusunun gücüne herkes inanıyor ve güveniyor, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakanımızda bu ordunun sorunlarını çözmeli, taleplerini karşılamalı ve beklentilerini gerçekleştirmelidir.

Sağlık çalışanlarının hizmetine ve hızına yetişmek çok zor ama ASM çalışanlarının da emeği inkar edilmeyerek, yok sayılmayarak gerekli ekonomik destek için Bakanlık gayret gösterilmelidir.”

BAKANLIKTAN ÇİFTE STANDART

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker’in değerlendirmesini yukarıda okudunuz. Sağlık Bakanlığı’nın ASM’yi yok sayıp, çifte standart uygulaması gerçekten çok garip… Ek 4 maaş verecekseniz, bütün çalışanlara verin… Umarım Sağlık Bakanlığı bu kararını gözden geçirir ve ASM çalışanlarına da ek ödeme yapar. Doğrusu da bu.

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Bu arada herkes aşısını olsun…

Aşısı olsun ki bu baş belası koronadan bir an önce kurtulalım.