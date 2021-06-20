Hüseyin Çakmak tüylerimizi diken diken etti

En eski Kocaelisporlu futbolcularından biri olan, eski antrenör Hüseyin Çakmak, Çukurbağlıdır. Tam bir futbol aşığıdır… Kocaelisporludur… Güzel bir fotoğrafla güzel bir yazı paylaşmış… Ben başta olmak üzere bu kentin spor nostaljisiyle yaşayanların tüylerini diken diken etti…

İşte Hüseyin ağabeyin paylaşımı…

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Bunlar benim 1967 yıllarında yazlık bir takımdan can dostlarım... Takım arkadaşlarım... Eski yıllarda İzmit'te gayr-ı federe takımlar çok vardı, özellikle yaz aylarında, bol bol maçlar yapardık... Çok iddialı takımlar oluşurdu... En kalitelisi, kulakları çınlasın Nezih Gündem hocamın takımı "Güvenspor"du...

En kıdemlisi ise " Şafakspor"du... Kırmızı Siyah formaları vardı... Resimdekiler ise ilk kalecisi İzmit Çukurbağ mahallemizin sayılan sevilen ağabeylerinden Rahmetli İsmail Yağcıoğlu abimizdi… Yanındaki ise Kurukafa Hayri Arslanoğlu... Islak ve çamurlu sahalarda eskiler bilir, toplar Mikasa değil, şimdiki gibi sert meşindi, suyu emdi mi, leş gibi ağır olurdu...

İşte Kuru Kafa Hayri de o topları kafayla kalecilerin uzanamayacağı köşelere yollayıp golleri atardı...

Bir dostumdan bana ulaşan bu resimle bir nostaljik yapayım dedim...

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Dünkü babalar gününde babamı anan Hüseyin Çakmak hocamın öğretmeni de bizzat 3 Mart’ta kaybettiğimiz Çukurbağlı Nurhayat Tuna halamdı…

Nurlar içinde yatsınlar…

Yine 40 yıl felç yaşadıktan sonra vefat eden bugün annemin 5. Ölüm yıldönümüdür… Şafaksporlular iyi tanır, çünkü tüm formaları leğende o yıkardı…

35 YILDIR ULUSAL VE YERELDE GAZETECİLİK YAPIYORUM... BANA BU KENTTE HAKAN YAĞCIOĞLU DEĞİL, İSMAİL YAĞCIOĞLU'NUN OĞLU DİYORLAR... HEM DE ÖLELİ 18 YIL OLMASINA VE HAYATINDA HİÇ SOSYAL MEDYA GÖRMEMİŞ OLMASINA RAĞMEN... ONUN İÇİN GAZETECİYİM ÜNLÜYÜM FALAN DİYE KİMSE BOŞUNA HAVA ATMASIN...

ARÇELİK 55 İNÇ KUMANDASI…

ARÇELİK, EURO 2020'DE FİNAL OYNARSAK, YENİ ALINAN 55 İNÇ TELEVİZYONUN PARASINI İADE EDECEKTİ... SANIRIM BU SONUÇLARDAN SONRA KUMANDANIN PARASINI BİLE ZOR GERİ VERİR... İLAHİ ALİ KOÇ'UM BENİM... ben de son maçta ilk golümüzü atana bir kilo salatalık hediye edeceğim... hakiki çengelköy...