Ey İmamoğlu, özür dile!

Geçen hafta bu köşede yazdığım;

“Marmara ‘’salyası’, Bulgar’ın kapak açması” başlıklı yazıma “Tayfun Akar” isimli bir okurun yorumunu aynen size aktarıyorum:

“Tayfun OKUR:-Biz bu dünyada çocuklarımızı geleceğiyiz. Eskilerin meşhur bir sözü vardır.

CHP için “geldi İsmet, kesildi kısmet”

Bu ülkenin başına gelmiş en büyük milli felaket CHP’dir.

İstanbul Belediye Başkanı paraları işbirliği içinde olduğu Koç grubundan otoları kiralamaya harcarken, Silahtarağa’da bulunan arıtma tesisinin yapımını durdurdu. İstanbul her gün büyüyen bir şehir. Eski dönemde şehir planlaması ve artan nüfus göz önünde bulundurulurken, arıtma tesisi planlanmıştı.

Ekrem İmamoğlu bunu hiçe saydı. İstanbul’un kirli suyunu fosseptiği kontrolsüz Marmara Denizine bırakıldı ve bu deniz salyası dediğiniz olayı tetikledi. Ekrem İmamoğlu halkın önüne çıkıp hesap vermeli ve Silahtarağa’daki arıtma tesisinin yapımını neden engellediğini açıklamalıdır

Koç Grubunun eski Ceosu, akıl hocası ve yardımcı olarak Ekrem İmamoğlu’nun yanına geldikten sonra Koç Gurubu ile işbirliği içinde yapılan her işe para var da, neden arıtma tesisine para yok?

Ekrem İmamoğlu bunu çıkıp halka açıklamalı ve deniz salyasına sebep olduğu için bu ülkenin halkından özür dilemelidir”

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İşte böyle.

Ülkenin başına gelen en büyük tehlike CHP’ymiş!

Ülkenin Kurtuluş Savaşından sonra Lozan’ da tapusunu alan İsmet İnönü,

“ Cumhurbaşkanı olunca, ülkenin KISMETİ kesilmiş, miş (!) “

Hele hele, İmamoğlu iş başına geldiğinde (2 sene oldu) Marmara’daki deniz salyasına neden olmuş muş !”

Koç gurubundan aldığı para ile Belediyeye oto kiralıyormuş!

Ama, Silahtarağa arıtma tesisi için para bulamadığı için arıtma tesisinin yapımını durdurmuş muş!

Valla ben sadece deniz salyasına neden olanları yazmıştım.

Hele hele Ekrem İmamoğlu ilgili kısmına benim verecek cevabım olamaz, ama sayın İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisi ile ilgili itham ve suçlamalara cevap verirse, (Basın danışmanı sayın Murat Kurum’dan özellikle bekliyorum) cevabını bu sütunda aynen yayınlayacağıma söz veriyorum.

Hadi İmamoğlu;

Çık ortaya, Marmara’da deniz salyasına neden olduğun için, hesap ver, Silahtarağa’da arıtma tesisi için Koç grubundan para almadığını ve tesisi iptal ettirdiğin için milletten özür dile!

Kocaeli’ndeki vatandaş senden bunu istiyor…