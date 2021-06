Kocaeli, “yeşil” fakiri mi?

Şimdi durup dururken “Kocaeli’nin yeşilini” nereden kafama taktım?

Önceki pazar Cumhuriyet’te Almanya’dan Ahmet Arpad’ın mektubunu okudum.

Başlığı, “Doğayı öldürenler…”

Ahmet Arpad, mektubunda yaşadığı Stuttgart’dan “doğa” ve “çevre” konusundaki izlenimlerini aktarıyordu.

Giriş bölümüne gelin birlikte göz atalım:

*30 Eylül 2010 günü Stuttgart’ta kent merkezindeki 25 tarihi ağacın kesilmesini engellemek isteyen kadınlı erkekli, genç, yaşlı binlerce kişiye gaz ve tazyikli su sıkan, onları coplarla döven polis, altısı ağır olmak üzere dört yüz kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu olay beş ay sonraki seçimlerde eyalet başbakanının başını yemiş, açılan ve uzun süren davalar sonucu kent emniyet müdürüyle beş polis değişik cezalara çarptırılmış, ağır yaralılara da yüksek tazminatlar ödenmişti! Bütün bunların nedeni 25 tarihi ağacın kesilmesiydi!

*600 bin nüfuslu Stuttgart’ın yüzde yirmisi yeşil alanla kaplı. Kent göbeğindeki parkın on kilometrelik yolları, gezinen, koşan, spor yapan insanlar, üzerlerine göçebe kuşların inip kalktığı göz alabildiğine uzanan çayırlar, içinde kuğuların, ördeklerin, kazların yüzdüğü küçük göller... Bu dev park her mevsim insan dolu. Sıcak havalarda rahat bir nefes almak isteyenler kent merkezine sadece 10 dakika ötedeki Killesberg tepesinin çimenlerini, açık yüzme havuzunu veya az ötede başlayan ormanın tarihi ağaçlar altındaki serin yollarını yeğliyor. Geçen yıl orada ibret verici bir şey yaşanmıştı! Stuttgart Belediyesi’nin bahçeler müdürlüğü elemanları ellerinde resmi izin olmadan Killesberg’de villara yakın bir yamaçtaki yedi ağacı “hastalıklı” deyip birkaç saat içinde kesivermişti. Çevrede oturanlar ayağa kalkmış, olay gazetelere yansımış, belediye özür dilemiş, sorumluları da ihtar etmişti. Hemen ardından da yedi ağacın kesildiği yere on dört yeni ağaç dikilmişti.

*Bütün Avrupa’da olduğu gibi Stuttgart’ın yakınlardan başlayan Karaormanlar’da da yağmursuzluktan ve hava kirliliğinden ağaçlar ölüyor. Otomobil egzozlarının değiştirilmesi, yeni benzin türlerinin denenmesi, fabrika bacalarına özel filtreler takılması pek işe yaramıyor. Karaormanlar’da yapılan yürüyüşlerde ağaçların yaşam savaşını yakından görmek mümkün. Ağaçlara zarar veren kükürt dioksidi, azot oksidi, yeraltı sularındaki nitratlar ve sebze-meyvenin ekildiği topraklardaki çeşitli asitler kanser hastalığının da baş nedenlerinden biri. Amerikalı bilim yazarı Peter Brennan’ın, “The Ends of the World” adlı kitabında açıkladığına göre insanoğlu önümüzdeki 10-15 yıl içinde karbondioksit sorununu çözemezse dünyamız bu yüzyılın sonunda 4.5-5 derece ısınacak. Bu hızlı ısınma sonucu da yüzyılımızda başlayan yeraltı suları sıkıntısı hızla artacak. Birleşmiş Milletler mart ayında açıklamıştı, dünyada şu anda 2.2 milyar insan temiz içme suyuna sahip değil, 4.2 milyar insanın da evinde sıhhi tesisat yok!

İşte bu yazı beni “yeşil”i araştırmaya itti

Öyle uzun uzadıya, ayrıntılı bir araştırma değil.

“Bir yazılık” bir araştırma…

Türkiye’de ve şehrimizde “yeşil”in durumu ne?

Önce “kişi başına düşen orman” miktarına baktım.

Bu yönden en şanslı iller; Tunceli, Artvin ve Kastamonu.

Tunceli’de kişi başına 24 dekar, Artvin’de 23 dekar, Kastamonu’da ise 21 dekar orman düşüyor.

Bir de “kişi başına düşen orman miktarı en az iller” var.

Bir dekardan daha az iller…

Ne yazık ki, Kocaeli de bu iller arasında.

Diğer illeri de vereyim; Ağrı, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Aksaray ve Iğdır.

Türkiye’nin ortalama yüzde kaçı ormanlık?

Yüzde 29’u…

AB ülkelerinde ormanlık alan ortalaması ne?

Yüzde 43…

Demek AB ülkelerine göre orman fakiriyiz.

Peki, en fazla ormana sahip ülkeler hangileri?

Brezilya’nın yüzde 56.10’u, Rusya’nın yüzde 49.40’ı, Kanada’nın yüzde 49.24’ü, ABD’nin yüzde 33.84’ü ormanlarla kaplı.

Kişi başına ne kadar yeşil alan gerekli?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine göre, bir şehirde “kişi başına düşmesi gereken yeşil alan miktarı” 15 metrekare.

Halen Türkiye’de “kişi başına düşen yeşil alan ortalaması” ne kadar?

Sadece 6.2 metrekare…

Bu verilerden hareket edersek, şehirlerde kişi başına 9 metrekare “yeşil alan açığı” olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Anlayacağınız Türkiye genelinde yeşil alanlarımız yetersiz.

Kocaeli’de durum ne?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak 2021’de açıkladığı veriye göre, şehrimizde kişi başına 12.57 metrekare yeşil alan düşüyor.

Yani Kocaeli, kişi başına Türkiye ortalamasının iki katı yeşil alana sahip.

Bu yönden şanslıyız, ama bu miktar yine de olması gerekenin biraz altında.

Sonuç olarak, Kocaeli “yeşil fakiri” değil, hatta durumumuz Türkiye ortalamasına göre çok iyi, ama biz “daha fazla yeşil” için çaba göstermeliyiz.

İstanbul-Oslo karşılaştırması

Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan World Cities Culture'ın son raporunda; İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada yer alıyor.

Rezalet!

Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir, yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo.

Araştırmaya göre, park ve bahçeleriyle öne çıkan Paris'te yeşil alan oranı yüzde 9,5.

Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, Hong Kong, Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.