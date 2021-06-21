Sapanca Gölü’ne dikkat edilmelidir

Yıllarca adeta sanayi foseptiği gibi kullanılan Marmara denizi artık dayanamıyor, kirliliği kusmaya başladı ve ölüyor.

Müsilaj denilen deniz salyası her tarafı sarmış durumda.

21 yüzyılda bile ülkemize reva görülen denetimsiz ve vahşi sanayi üretiminin sonuçları bunlar.

Daha düne kadar sanki deniz çok temizmiş gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi’nin sahil kesimlerinde mavi bayraklı plaj uygulaması yapıyor,insanlar da buna inanarak denize giriyorlardı.İnsanların siyasi nedenlerle kamu kurumları tarafından bu şekilde aldatılmış olması çok üzücü bir olay.

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Esasında yıllardır iktidarlar üretelim de nasıl üretirsek üretelim noktasında çalıştı.

Milleti temsil etmesi gereken iktidarlar üretim ve istihdam gerekçesi ile iş çevrelerine teslim olmuş biçimde çalışarak çevre ve insanımızı ihmal ettiler.

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2012 yılında bölgemizdeki ağır çevre sorunları nedeniyle Kocaeli büyükşehir belediye meclisinden de geçirilen ciddi bir çevre raporu yazıldı. Yaklaşık 41 sayfalık bu raporu 9 yıldır ne iktidar ve ne de muhalefet dikkate almadı. Orada Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kanunu ile çevre kanununun acilen elden geçirilmesi ve gerekli denetimlerin yapılabilmesinin yasal alt yapısının oluşturulmasının gerekliliği belirtiliyordu. 9 yıldır kimse hiç bir şey yapmadığı için deniz deniz kusunca şimdi çareler aranmaya başladı. Bu konu artık Marmara denizine sahili bulunan tüm iller açısından daha çok konuşulacak gibi duruyor,zaten konuşmak da gerekiyor.

Ama bizim için bir o kadar daha önemli konu il sınırlarımız içinde bulunan en önemli su kaynağı Sapanca gölü.Göle gelen su kaynaklarının bir kısmının bazı firmalara satılması ve yaşanan kuraklık nedeniyle azalmış durumda.Yuvacık-Sapanca boru hattı nedeniyle oradan yuvacık barajına da her yıl su çekiliyor.Bütün bunlar gölün su kaynaklarında azalma getiriyor.bu azalma gölün biyolojik özelliklerine de zarar veriyor.

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Sapanca gölünün kirlilik durumu ile ilgili bu güne kadar yapılmış güvenilir bir çevre çalışması yok.

Göle ciddi miktarlarda evsel ve sanayi atıkları akıyor.

30-40 sene önce gölde tatlı su karidesleri, kuyruklu göl kaplumbağaları ve tabii ki yöresel balıklar olan kızılkanat,oklama ve yayın gibi balıklar vardı.

Azalmaya rağmen kısmen de olsa balık çıkıyor ama karides ve kaplumbağalar kalmadı.

Göl tüm çabalara rağmen kirlilikten arındırılamıyor.

Bunun faturası orada yaşayanlara imar yasakları olarak yansıyor.

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Bu günden itibaren konunun milli bir kentsel konu haline getirilmesi, Sapanca Gölü’ne kıyıdaş il ve ilçelerin ortak bir çalışma yapmaları, gölün önce var olan durumunun tespiti ile çarelerinin aranması gerekir.

Bugünden bu soruna çare bulunmadığı taktirde aynen müsilajda olduğu gibi Sapanca Gölü açısından da iş işten geçecek ve paha biçilmez bu varlığımızı kaybedilecektir.

Kent tarihi kent için iktidara tabii olanları değil, direnenleri yazar. Bu nedenle kentimizin doğal değerlerinin korunması için kent dinamiklerinin kentlilik bilinci ile birlikte direnmeleri ve sonuç almaları gerekir.