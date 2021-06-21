Kocaeli’de açlık sınırı ne kadar?

DİSK-Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), önceki gün Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 2021 Dönem Raporu’nu yayımladı…

Tele1’deki habere göre raporda çok çarpıcı rakamlar var…

Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 822 TL oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğuna dikkat çekilen raporda “Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 762 TL olarak gerçekleşmiştir” denildi.

18 YILDA AÇLIK SINIRI 6 KAT ARTTI

Raporda, 2003 yılının mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin günlük minimum 15.9 TL’ye sağlıklı beslenebildiği, bugün ise sağlıklı beslenmek için gerekli minimum miktarın 94.1 TL olduğu belirtilerek, “18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.91 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.37 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu” cümlelerine yer verildi.

İSTANBUL’DA AÇLIK SINIRI 2 BİN 982 TL

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait mayıs 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir’de açlık sınırı 3 bin 43 lira olarak belirlendi. İzmir’i, İstanbul 2 bin 982 liralık açlık sınırı ile takip ederken Ankara’da ise açlık sınırı 2 bin 771 lira olarak tespit edildi…

Kocaeli, İstanbul’un hemen yanı başında…

İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 982 lira olduğuna

göre, Kocaeli’nin de açlık sınırı da bu kadardır…

Yani açlık sınırı, asgari ücretin üstünde…

BÖYLE GİDERSE, DURUM VAHİM

DİSK’in araştırmasını yukarıda sizinle paylaştım.

DİSK’in araştırmasına göre, mayıs ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 822 lira oldu.

Açlık sınırının 18 yılda 6 kat arttığını ortaya koyan araştırmaya göre, yoksulluk sınırı da 9 bin 762 lira olarak belirlendi.

Pandemi süreci devam ediyor…

Ekonomik kriz devam ediyor…

İşsizlik artarak devam ediyor…

Böyle giderse aşlık sınırı da, yoksulluk sınırı da artacak…

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Yabancılara

konut satışı arttı

Türkiye’de Mayıs ayında satılan konut sayısı açıklandı. Geçtiğimiz ay ülke genelinde 59 bin 166 ile 12 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 oldu. En çok konut satışı 239 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. Yabancılara konut satışı her yıl artıyor, açıkçası bu kadar konut satış, insanı tedirgin ediyor.

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Özetle başarılı

olmanın yolları

Başarılı mısınız? Kendinizi başarılı hissetmiyor musunuz? O halde aşağıdaki kriterleri iyi okuyun ve başarıya giden yola başlayın.

-Olumsuz gibi görünen deneyimlerden ders çıkarmak.

-Mazeret üretmemek.

-Kendini tanımak.

-Planlama yapmak.

-Aksiyon almak, harekete geçmek.

-İstikrarlı olmak.

-Doğru arkadaş, doğru çevreye sahip olmak.

-Mükemmeliyetçi olmamak

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Maaşlar vergi

dilimine düşünce!

Genel Sağlık-İş Sendikası bir araştırma yaptı. Uzman hekimin ocak ayına 5 bin 448 lira olan maaşı, vergi dilimi yüzünden haziranda 5 bin 7 liraya düştü. Vergiler dolayısıyla 441 lira eriyen maaşı bir de enflasyon vurdu. Aslında bu durum sadece doktorlarda değil, maaşı vergi dilimine düşen herkes için geçerli. Hükümetin bunu mutlaka düzenlemesi gerekir. Bir yandan maaşlar vergi dilimine düşüyor. Diğer yandan peş peşe zamlar. Böyle adalet mi olur?

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Koronavirüste teknoloji

ürünlerine rağbet arttı

Bir yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs sürecinde, uzaktan çalışma ve eğitim başta olmak üzere her şey evlere sığdı. Evden çalışmaya başlayanların ve öğrencilerin; çalışma mobilya ve araçlarına olan ihtiyaçları artarken, teknoloji ürünlerine olan rağbette de artış görüldü. Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji ürünleri satış rekorları kırdı. Avansas.com’un raporuna göre 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve harddisk satıldı.