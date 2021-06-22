Gülümseyebilmek

Günlük dertlerimiz arasında bunaldığımız şu günlerde, biraz tebessüme ne dersiniz?

(1)

Tipik bir maço adam, çok hoş bir kadınla evlenir ve nikahın hemen ardından, kurallarını ortaya koyar:

"Eve ne zaman istersem, saat kaçta istersem ki her şeyden önce eğer istersem, o zaman gelirim ve senden bu konuyla ilgili bir tartışma istemiyorum.

Ben başka bir şey söylemedikçe, her aksam yemek masasını kusursuz istiyorum. İstediğim zaman eski kız arkadaşlarımla içmeye ve kağıt oynamaya giderim ve bana bu konuda güçlük çıkarma sakın. Bunlar benim kurallarım. Yorumun var mı?"

"Hayır, benim için sakıncası yok. Yalnız şunu bil ki, burada her gece saat 7'de eylemsel olarak aşk yapılacak, sen olsan da, olmasan da."

(2)

Doktor ve karisi kahvaltı masasında tartışıyorlar.

Adam hiddetle masadan kalkar ve "sen zaten yatakta da iyi değilsin" der ve hışımla evi ter keder.

Bir müddet sonra kötü bir hareket yaptığını düşünüp, durumu telafi etmek üzere telefon açmaya karar verir. Kadın telefonu defalarca çaldıktan sonra açar ve adam sinirli bir şekilde sorar; "Telefona cevap vermekte niye bu kadar geciktin?"

''Yataktaydım" der kadın. Bu saatte yatakta ne yapıyorsun?"

"İkinci bir görüş alıyorum."

( 3)

Bir adamın 6 çocuğu var ve bu başarısından fazlasıyla gurur duyuyor.

O denli gurur duyuyor ki, karısını, onun tepkisine rağmen,

''6 çocuğumun annesi" diye çağırmaya başlıyor.

Bir gece bir partiye gidiyorlar. Adam eve dönme vaktinin geldiğine karar verdiğinde, karısının da gitmeye hazır olup olmadığını öğrenmek istiyor. Olanca sesiyle bağırıyor; "Eve gidelim mi, 6 çocuğumun annesi?"

Kadın, kocasının bu dangalaklığından son derece rahatsız oluyor ve o da aynı şekilde bağırıyor;

"Ne zaman istersen, 4 çocuğumun babası!"

(4)

Bir iş adamı tavernaya girer, bara oturur ve bir duble martini sipariş eder. İçkisini bitirdikten sonra, gömleğinin cebine bir göz atar, ardından barmene bir duble martini daha hazırlamasını söyler.

Bunu da bitirince yine gömleğinin cebine bir göz atar, sonra barmene dönüp bir duble daha martini siparişi verir.

Barmen; "Bakin bayim, size bütün bir gece boyunca martini getirebilirim.

Fakat, bardağı her doldurmamı istemenizden önce niçin gömleğinizin cebine baktığınızı söylemek zorundasınız " deyince adam cevap verir;

"Karımın fotoğrafına bakıyorum. Ne zaman gözüme güzel gözükecek, işte o zaman eve gitme zamanı gelmiş olacak."

(5)

Katolik mahallenin papazı, o kiliseye gelişinin 25. yıldönümü şerefine verilen bir yemeğe davetliydi.

Onuruna bir konuşma yapması için kasabanın ileri gelenlerinden bir politikacı seçilmişti.

Aynı zamanda bir kongre üyesi olan politikacı trafik nedeniyle yemeğe geç kalmıştı.

Herkes sıkıntıyla beklerken papaz bir konuşma yaparak sessizliği dağıtmak istedi.

"Bildiğiniz gibi, günah çıkarırken söylenenler asla açığa çıkarılamaz," diye başladı papaz,

"Ancak size burada duyduğum ilk itirafı anlatmak istiyorum.

Tabi kim olduğu hakkında bir ipucu vermeyeceğim, ama bu kasaba hakkındaki ilk izlenimlerimi anlatmak için bahsetmek istiyorum. 25 yıl önce buraya ilk geldiğimde bana günah çıkarmak için gelen ilk kişi yüzünden buranın korkunç bir yer olduğunu düşünmüştüm.

Bu kişi bana bir TV çaldığını, yolda onu durduran polisi öldürdüğünü, zimmetine para geçirdiğini ve patronunun karısıyla ilişkisi olduğunu itiraf etmişti. Şaşkına dönmüştüm!

Fakat zaman geçtikçe onun buradaki en kötü insan olduğunu ve kasabanın geri kalanının son derece iyi, namuslu ve dürüst insanlardan oluştuğunu anladım ve burada kaldığım için çok mutluyum."

Papaz konuşmasını tam bitirmişti ki, politikacı kan ter içinde yemeğe yetişti.

Herkesten özür diledi ve hemen konuşmasına başladı.

"Sevgili papazımızın buraya ilk geldiği günü hiç unutmam.

Aslına bakarsanız, kendisine ilk kez günah çıkarmak şerefi de 25 yıl önce bana ait olmuştu."

Ne dersiniz bunca dert arasında gülümseyebildiniz mi ?