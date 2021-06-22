Dış politika ve ulusal onur (2)

Türkiye, Ortadoğu ve Kafkaslar arasında kalan ve bu nedenle “Jeopolitik” açıdan önemli bir ülkedir. Her iki bölge de petrol kaynakları ile ABD’nin iştah alanları!

Üstelik ABD’nin düşmanı Sovyetler Birliği ile komşu.

NATO üyeliği ve sözde ülke güvenliği için “dost ve müttefik!?” olduğunu sandığı ABD’nin silahlı güçlerinin ve üslerinin yerleştiği bir ülke.

Öte yandan, “Büyük İsrail Projesi” içinde kalan Güneydoğu Bölgesi ile de iştah kabartıyor!

Dünden bugüne ABD yönetimleri, bir asırlık projeleriyle, Ortadoğu’ya egemen olmak için Türkiye’ye çok yönlü ihtiyaçları var.

Üstelik, Türkiye’nin askeri gücü, emperyalistler için en ekonomik güç kaynağı! ABD eski Dışişleri Bakanı Dulles, oturup hesaplamış ve ; “Bir Türk askerinin maliyeti 70 dolar” sonucuna varmış! Oysa bir ABD askerinin maliyeti binlerce dolar!

Nazım Hikmet, Dulles’ın bu sözleri üzerine “70 sentlik asker” şiirini yazmış…

İlginç olan bir diğer husus şu ki;

ABD emperyalizmi bu hesaplarına uygun hale gelebilmesi için, öncelikle Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapılanmasına müdahale etmiş, “ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitsel ve ulaşım programları” için reçeteler yazmış ve hemen her siyasal iktidara uygulatmış!

Son hamlesi ise, 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri” paketi ile olmuş! Bu paketin uygulanması o günün koşullarında zor olduğu için, önce “faili meçhul cinayetler” ve toplumsal olaylarla 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin altyapısını hazırlamış!

Somut örnek; 1 Mayıs 1977 katliamıdır!

Bu paketin “teknisyeni” olmakla övünen Turgut Özal, Cunta’nın Bülent Ulusu başkanlığındaki hükümetinde “Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı” olmuş!

İlk seçimlerde kurduğu ANAP ile tek başına iktidar olan Özal, adım adım Türkiye’yi “Küresel ekonomik ve siyasal düzene” uygun hale getirmiştir.

Kamu İktisadi Teşekküllerinin “özelleştirme” adı altında yağmalanması böyle başlamış. Sonraki siyasal iktidarlar da bu “ekonomi-politik” düzeni sürdürmüşler!

Avrupa Birliği üyesi olmadan AB ile “Gümrük Birliği Anlaşması” ile sanayi başta olmak üzere hemen her sektörde “dışa ve dolara bağımlı” ve “dış borçlanması sürekli artan” bir ülke haline getirilmişiz!

Özelleştirme yoluyla yağmalamanın en yoğun olduğu dönem ise AKP dönemidir!

Bir ülkeyi büyük borç yükü altına sokar, sanayi girdilerinin yüzde 50’den fazlasını dışarıdan almak zorunda bırakırsanız, daha da önemlisi “yerli ve yabancı ortaklığı” ve “Yap-İşlet-Devret” ya da “Kamu-Özel İşbirliği” diye adlandırılan, uzun vadeli ve dolar bazında borçlanmalarla Köprü, Otoyol, Tünel, Havaalanı, Şehir Hastanesi gibi yüksek karlı projelerle gelecek kuşakları bile ağır borç yükü altına sokarsanız, böyle bir ülkenin siyasal iktidarlarına dilediğiniz her şeyi yaptırırsınız!

Çekiç Güç ve 1 Mart Tezkeresi…

Emperyalist eylem planı adım adım ilerliyordu. Emperyalizmin 8 yıl İran’la savaştırdığı ve İran’ı alt edemeyen Irak diktatörü Saddam’dan kurtulma zamanı gelmişti! Saddam’ın Kuveyt’i işgal etmesi üzerine, ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan ortaklığında, 2 Ağustos 1990’da 1. Körfez Savaşı başladı. 28 Şubat 1991’de saldırı sonlandırıldı. Bu arada CNN televizyonu ile ABD’nin yeni silahlarının reklamları yapıldı! Scut ve Patriot Füzelerini o zaman öğrendik! Türk basını da ABD’nin müthiş silahlarını ve savaş sürecini yansıtan dergi ilaveleri çıkardı!

Bu arada, Irak’ın kuzeyinde, Barzani ve Talabani ayrı bir devlet kurmanın altyapısını hazırladılar.

12 Temmuz 1991 günü TBMM’nde, ÇEKİÇ GÜÇ denilen ABD güçlerinin Türkiye’de konuşlanmasına onay verildi. Sonraki hükümetler de Çekiç Güç’ün görev süresini uzatarak 31 Aralık 1996’ya kadar uzattılar. Çekiç Güç’ün hem Irak’ın kuzeyinde Barzani yönetiminin güvenliğini sağlıyordu.

Çekiç Güç’ün PKK’nın silah, mühimmat ve gıda ihtiyaçlarını da karşıladığını kanıtlarıyla ortaya koyan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 günü uçağına yapılan sabotaj sonucu şehit edildi!

