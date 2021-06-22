Mutlak yoksullaşıyoruz!

Pandemi öncesinde ekonomik kriz vardı...

Pandemi süreci bunu daha da tetikledi…

Yani yoksullaşıyoruz…

TÜİK rakamları da bunu doğruluyor…

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TÜİK’in araştırması Türkiye’de ‘ciddi maddi yoksunluk çeken mutlak yoksulların’ oranının 2020’de 1.1 puan artarak yüzde 27.4’e çıktığını gösterdi. Sözcü’deki habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları, Türkiye'de ‘ciddi maddi yoksunluk çeken mutlak yoksulların' oranının 2020 yılında 1.1 puan artarak yüzde 27.4'e çıktığını gösterdi.

Mutlak yoksulluk yaşayan kesimler genişlerken, yoksulluk yaygınlaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri aşırı yoksulluk koşullarında yaşamını sürdürüyor.

Veriler, Türkiye'de 27.6 milyon kişinin mutlak yoksulluk çektiğini gösteriyor.

2018 yılından bu yana mutlak yoksunluk çekenlerin nüfus içindeki oranı yüzde 26.5'tan yüzde 27.4'e yükseldi.

Nüfusun yüzde 13.7'lik kesimi sürekli kronik yoksulluk içinde yaşıyor…

YOKSUL SAYISI ARTTI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye'deki hane halkı ve kadın-erkek arasındaki gelir adaletsizliğine dikkat çeken bir araştırma yaptı.

DİSK’in yaptığı araştırmaya göre, 23 milyon olan yoksul sayısına bir yılda 700 bin kişi daha eklendi.

Türkiye yüzde 29’a ulaşan yoksulluk oranı ile AB ülkeleri arasında öne çıktı.

Ekonomik büyümenin yeterli iş yaratamaması, bireylerin iş bulamamasına ve dolayısıyla gelir elde edememesi yoksullaşmanın başlıca nedenleri.

Böyle giderse, Türkiye’de yoksul sayısı 25 milyon kişiye dayanacak.

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Eğer ayı görürseniz ne yapmalısınız?

İnternette siteleri incelerken ilginç bir haberle karşılaştım. Haber şöyleydi; Doğu Karadeniz'de popülasyonu gittikçe artan ayılar, yiyecek arayışı için indikleri yerleşim yerlerinde tehlike oluşturuyor. Prof. Dr. Şağdan Başkaya, doğada tek başına dolaşmamak gerektiğini belirterek, "Eğer ayıyla karşılaşırsanız bağırarak şarkı söyleyin" dedi… Doğa severlere duyurulur.

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Mobil ödeme hacmi arttı

Tüm dünyada internet işletmeleri için yeni nesil ödeme yöntemleri sunan PaybyMe, 2020 ve 2021 yıllarının ilk beş ayındaki mobil ödeme hacimlerini paylaştı. PaybyMe verilere göre, 2021 yılı ocak ve mayıs aylarında mobil ödeme hacmi yüzde 134, kartlı ödeme hacmi yüzde 22 artarken, en fazla büyüme yüzde 151 ile oyun sektöründe gerçekleşti. Zaten pandemi süreci, dijital çağı hızlandırdı. Artık herkes mecburen bu dijital çağa ayak uydurmak zorunda.

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Şifre saldırılarından korunmak için 5 adım

Siber saldırılardan korunmanın en önemli yollarından biri, şifre güvenliğini sağlamaktan geçse de bazı çalışan davranışları kurumların güvenliklerini tehlikeye atıyor. Bir iş yerindeki çalışanların %54'ünün aynı parolaları birden fazla iş hesabında kullandığına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bu durumun olası siber saldırılara neden olabileceğini belirtirken güvenliğini güçlendirmek isteyen şirketler için 5 öneri paylaşıyor;

1.Güvenliğinizi test edin.

2. Güçlü parolalar tercih edin.

3. Çok Faktörlü Koruma (MFA) Kullanın.

4. Hesap aktivitelerini izleyin.

5. Çalışanlarınızı saldırılara karşı eğitin.