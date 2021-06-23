Dış politika ve ulusal onur (3)

28 Mayıs 1999’da, Ecevit’in başkanlığında DSP- MHP-ANAP Koalisyon hükümeti kuruldu. 2001’de ekonomik kriz ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanı Wolfowitz, “Irak’a saldırı için Türkiye’nin Irak sınırına ABD askeri yığma” planını getirdi. Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu reddettiler. Sonra Ecevit aniden rahatsızlandı! Yaklaşık iki ay hastanede yattı. Bu arada DSP’den ard arda istifalar başladı. Devlet Bahçeli de erken seçim istedi.

3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP tek başına iktidar oldu.

AKP hükümeti 25 Şubat 2003 tarihinde, TBMM’ne; “Türk silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de konuşlanması için hükümete yetki verilmesi için tezkere verdi. Tezkere CHP’nin yanı sıra, 79 AKP’li milletvekilinin karşı oylarıyla reddedildi!

Ancak, Erdoğan’ın Başbakan olmasından sonra bir “Genelge” ile ABD savaş araçları Türkiye üzerinden nakledildi!

1 Mart tezkeresine hayır diyen milletvekilleri sonraki seçimde aday gösterilmediler!

AKP, 2002 yılında yayınladığı programıyla, “Avrupa Birliği’ne tam üyelik” ve “Komşularla Sıfır sorun” vaat ediyordu.

7 Ekim 2005’te Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İtalya’da, “İslamiyet’i yok etmeye yeminli ve Türk düşmanı” Onuncu İnnocent’in devasa heykeli önünde Avrupa Birliği Anayasası’nı imzaladılar!

Bu arada Fransa, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa devletleri ile dalaştık!

Aradan 16 yıl geçmiş, hala Avrupa ülkelerine “vizesiz giriş” yapamıyoruz!

“Komşularımızla sıfır sorun” vaat ederken, Irak, Suriye ve Yunanistan başta olmak üzere kavga etmediğimiz komşu ülke kalmadı!

Emperyalist ABD’nin çıkarları üzerine oluşturulan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) eşbaşkanlığı payesiyle, Suriye ile düşman olduk, şehitler verdik. Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyeli için milyarlar harcadık ve hala harcıyoruz.

4 Temmuz 2003’de Irak-Süleymaniye’de Türkmenlerin tapu kayıtlarını çıkaran 11 askerimiz ABD askerleri ve Peşmergeler tarafından tutuklandı, başlarına çuval geçirildi, “Dost ve müttefik!” ABD’ye nota bile veremedik!

NATO Genel Sekreterliği’ne aday olan Danimarka eski başbakanı Rasmussen için; “ Roj TV kapatılmadan, “Hz.Muhammed karikatürleri” nedeniyle özür dilenmeden oy vermeyeceğiz” dedik, Ne TV kapatıldı ne de özür dilendi ama “Veto” hakkımızı kullanmadık!

Abdullah Gül; “Obama’nın başarısı için evet dedik” dedi!

“Mavi Marmara saldırısı” sonrası bir miktar maddi tazminat karşılığı, İsrail ile anlaşma imzaladık!

Kıbrıs’ta, her yönüyle Türklerin aleyhine olan, Türkiye’nin Akdeniz üzerindeki maddi çıkarlarını ve güvenliğini tehdit eden ANNAN PLANI’nın onaylanması için çalıştık!

Ülkemize yönelik bir güvenlik gereği değil, İran’dan İsrail’e gelebilecek bir füze saldırısına karşı NATO’nun ülkemizde Patriot Füzeleri yerleştirmesine onay verdik!

Tapu kayıtlarıyla ülkemize ait olan 18 adayı Yunanlılar işgal etti, silahlandırdı, gıkımız çıkmadı!

Kıbrıs Barış Harekatı’nda ABD başta olmak üzere tüm “sözde dost ve müttefikimiz!” ambargo uygularken, jetlerimize akaryakıt ve maddi destek veren KADDAFİ’ye yönelik NATO saldırısına önce; “MATO’nun Libya’da ne işi var?” dedik, sonra bu saldırıya lojistik destek verdik!

ABD Başkanı Biden; “Ermeni soykırımı” dedi, sessiz kaldık!

NATO toplantısında tepkimizi ortaya koyacaktık, ama “hamdolsun o konu gündeme gelmedi!”

Şimdi, Afganistan’dan askerlerini çekecek olan ABD’nin yerine Afganistan’a Türk askerlerini göndermeye talibiz!

İster istemez, eski ABD Dışişleri Bakanı Dulles’in sözleri geliyor akla; “Türk askerinin maliyeti çok düşük!” müş…

Sahi;

ULUSAL ONUR nedir?