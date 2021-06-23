İzmit Kafası Dergisi İzmitlilere hitap ediyor

Mart 2019’da görev gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, özellikle eğitime ve kültüre büyük önem veriyor.

İzmit Belediyesi tarafından hazırlanıp yayın hayatına ilk adımını atan İzmit Kafası Dergisi, yayın hayatına başladı. Kocaelispor’un 55. kuruluş yıldönümü ve Dünya İzmitliler Günü olan 24 Nisan’a atıfta bulunulan dergiyi okudum, inceledim.

Belediye basın yayın birimi tarafından hazırlanan derginin yayın kurulunda Cem Şakoğlu ve Sercan Al yer alırken, genel yayın müdürü Ozan Özgenç, yazı işleri sorumlusu Gönül Efe, kapak görseli Mahsun Sancak, editörler Umut Karagöz, Ebru Ergün ve Ahmet Hazer…

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Dergide güzel konulara temas edilmiş.

Dergide; Nikomedia’dan İzmit’e bir medeniyet yolculuğu, 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü’müz kutlu olsun, İzmit’te iz bırakanlar, REDD: İzmit bizim için ‘özlenen çocuklar’ demek, İzmit Saat Kulesi tarihi, Kocaelispor eski Futbolcusu Kaan Dobra ile röportaj, Atatürk Müzesi tanıtımı, Ragıp Savaş ve Hüseyin Erol’dan yazılar, mancarlı pide tanıtımı, İzmitli Hacivat ve Karagöz yer aldı.

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Derginin ikinci sayfasında İzmit marşı vardı…

Söz ve müziği Ersen Çelik’e ait marş, kulağa hoş geliyor.

İŞTE İZMİT MARŞI’NIN SÖZLERİ:

Yemyeşil ve masmavi bir cennettir İzmitim

Marmaranın körfezin incisidir İzmitim

Anadolumdan Avrupaya bir köprüdür İzmitim

Endüstri ve sanayinin başkentidir İzmitim

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Çınarlarımız gibi her zaman güçlü dimdik Atamızın izinde

Bu gurur bizim hepimizin

Gülümse İzmitim

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Nikomedyalardan Bitinyaya tarih kokar İzmitim

Her yöreden insanıyla kardeş gibi İzmitim

Pişmaniye ve simidiyle

Lezzet dolu İzmitim

Bilimde ve sanatta hep öncüdür İzmitim

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Çınarlarımız gibi her zaman güçlü dimdik Atamızın izinde

Bu gurur bizim hepimizin

Gülümse İzmitim

DERGİ, İZMİTLİLERE HİTAP EDİYOR

İzmit Kafası Dergisi’nin içeriğini beğendim.

Derginin siyasi içerikli olmaması da çok önemli.

Dergi ne kadar az siyasi içerikli olursa, o kadar beğenilir ve her kesime hitap eder.

İzmitlilerin bu dergiyi bir anı olarak saklamasında fayda var…

Zira dergi, İzmit’i, İzmitlileri anlatıyor.

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Geçmişe Yolculuk!

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri işbirliğiyle hazırlanan, “Geçmişe Yolculuk-Kocaeli'deki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz” kitabının lansmanı bugün saat 16.00'da Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek’in katılımlarıyla Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun.

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Kızıl Şahin yavruları

koruma altına alındı

Derince Tahtalı’da köylüler tarafından bulunan yaklaşık 15-20 günlük olduğu belirlenen iki kızıl şahin yavrusu, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirilerek tedavi altına alındı. Yetkililerce koruma altına alınan Kızıl Şahinlerin, veteriner hekimlerce yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İki şahin sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşama salınacak. Hayvan sevgisi önemli. Hayvanları sevmeyen, insanları da sevemez sözüne katılıyorum.

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Günümüzün gözde mesleği

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Türkiye’nin dış ticaretinde ivme yaratan tekstil ve hazır giyim sektörleri, üretim kapasitesiyle dünya ölçeğindeki rekabet gücünü arttırıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında sektörün gereksinimlerini karşılayan Tekstil Mühendisleri, katma değerli üretimi nitelikli iş gücüyle sürdürülebilir hale getiriyor. Türkiye’de en kısa sürede iş bulunan meslekler arasında tekstil mühendisliği öncelikli sıralarda yer alıyor. Üniversite sınavı öncesi gençler için avantajlı bir alternatif oluyor. Gençlere duyurulur.

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YOUTUBE’da en çok

onları takip ediyoruz

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Youtube’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle Meksikalı güzellik bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik yaratıcısı oldu. İçerikleri arasında ise en çok makyaj, cilt bakımı eğitimleri, kozmetik ve ürün önerileri, moda ve güzellikle ilgili bilgiler bulunduğu gözlendi. İkinci sırada ise 16,4 milyon abone ile jeffreestar yer alırken, üçüncü sırada 15,1 milyon takipçi ile Musas, dördüncü sırada 13,8 milyon ile Nikkie Tutorials, beşinci sıraya ise 11 milyon ile Zoella yerleşti.