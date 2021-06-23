Burak Süleyman doğruyu yaptı

Burak Süleyman sonunda muradına erdi. Sayfiye kenti Balıkesir’in ünlü Bandırma şehrinin tarihi kulübü Bandırmapor ile sonunda anlaştı. Geçen sezon öncesinde de anlaşmaları an meselesiydi, bu kez gerçekleşti. Burak Süleyman, nam-ı diğer “Muhteşem” sonunda Bandırmaspor’da.

Geride bıraktığımız sezon Göztepe’den Kocaelispor’a kiralanan Burak Süleyman, yeşil siyahlı forma ile 4 gol 9 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Öğrendiğimize göre yeni sezon öncesinde yeşil siyahlı kulüpten ayrılan Burak Süleyman, Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesini fesih etti ve 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Böylece Sakarya’ya bizim maçımızdan önce açıkça destek vererek, durduk yere nefretimizi kazanan Göztepe’ye o da bir gol atmış oldu.

Duyduğumuza göre, 1.Lig’deki rakibimiz Bandırma, bombaları patlatacak…

Burak Süleyman 1. Lig’de çok sayıda takım tarafından istenirken, Balıkesir ekibinin başkanının yoğun ısrarıyla imza atmış. 1994 doğumlu Burak Süleyman’ın transfer edilmesi ile Bandırmaspor ofans hattını hayli güçlendirirken, Bandırma ekibinin üst düzey 3 futbolcu ile de temasta olduğu ve bu transferleri de bitirmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Yani bu sene işi sıkı tutmalıyız…

Gördüğüm adarıyla da yönetim bunu yapıyor…

Engin Koyun’a engel çıkarmasınlar yeter…