İşimiz Allah’a kaldı…

Aylar önce denizdeki kirliliği görünce birkaç arkadaşımla halkımızı uyarma gereği duymuştuk.

Denizin üzerini kaplayan kirli bir tabaka vardı. Ve hiç kimse bir şey yapmıyordu. Biz uyarınca bazı kişiler hemen ilgili kişileri korumaya adeta kalkan olmaya girişmişlerdi.

Unuttukları önemli bir şey vardı. O da bu memleketin hepimizin olduğu idi.

Görünen kirliliğin birkaç gün süren bilimsel adı Müsilaj, halk arasında salya, balıkçılar arasında da dert denilen olayın olduğunu ve geçeceğini bizim abarttığımızı belirtenler az sayıda değildi.

Aylar geçti ve hala o görüntü geçip gitmedi. Zaman endişe etmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya koymuş oldu.

Hâlbuki bizim önemsediğimiz olay Marmara denizi ve yaşadığımız İzmit körfezini kaplayan kirliliğin geldiği dev boyutlardı. Deniz birçok kez alarm vermişti. Ve dünya bizi konuşurken biz hala farkında bile değiliz.

Bir şeye dert bu diyerek teslimiyetçi olmak akıl ve mantığa uymayan düşünce tarzıdır. Derdi veren Allah dermanını da verir. Derman bilimsel çalışmalar ve aklın, mantığın çalıştırılmasında yatıyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi alanı Marmara bölgesidir. Marmara bölgesinde de Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli ili yoğun şekilde sanayinin kurulduğu yerleri oluşturuyor. Kara, deniz ve hava taşımacılığı baş döndürücü hızda.

Bizi ilgilendiren alan ise Kocaeli ve yoğun deniz kirliliği yaşanan üç yanı kara ile çevrili akıntıların her üç yakada da kuvvetli olduğu İzmit körfezidir.

Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince de bulunan Organize Sanayii Bölgeleri denizi ve nehirleri kirletmekte. Karada da ticari egolar yaşam alanı bırakmamaktadır.

Bunun yanında bütün körfezin limanlarla kaplanması denizin kendini temizlemesini engellemekte. Altınova Hersek bölgesinde de yani Körfezin tam giriş kısmında kurulan Tersaneler ve dünyanın kabul etmediği her tür ağır gemi bakım ve sökümlerinin burada yapılması deniz kirliliğinin en büyük kaynağını ve nedenlerini oluşturmaktadır.

Hava kirliliğine, kara kara bulutlara ve ses kirliliğine girmiyoruz bile.

Çarşamba günü Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı, Ereğli ve Karamürsel sahillerini gezdim.

Değirmendere de deniz gri ve kahverengi tonlarda. Hayal kırıklığına uğradım. O eski tertemiz, akşamları yakamozların oynaştığı deniz yok olmuş.

Halıdere ve Ulaşlı ıssız birer köy haline gelmiş. İstediğin kadar sahile estetik yap tadı olmadıktan sonra.

Ereğli’nin Ulaşlı yönünden girişinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harıl harıl plaj yapıyor. Karadeniz sahilinden getirilen binlerce metreküp sahile yayılıyor. Beton yollar yapılıyor bittiği zaman çok güzel olacak eminim. Peki, denizin bittiği, öldüğü zamanda bu yatırım ne işe yarayacak zaman gösterecek.

Ereğli – Tepeköy altına geldiğimiz zaman bir sürü kafeterya ve sezon için Karadeniz kumu serilmiş Defne / Kumyalı plajı yer alır.

Sezonun ortasına geldik kimse yok. Kafeteryalarda oturan birkaç kişi, denize giren belki on belki on beş kişi ve çoğunluğu da çocuk.

Kovboy filmlerindeki ıssız kentler gibi ortalık. Bir çay içmeye durdum. Birkaç tanıdık ile konuştum.

Kafeteryalar bir sürü masraf yapmışlar ama sezonu bitirecek güçlerinin kalmadığı ortada.

Denizi göstererek “-burada millet denize nasıl girsin?” Diyenler çoğunlukta.

Bu kadar para harcayan belediyenin plaja denizden plastik ağlar veya yüzer emici, toplayıcı bariyer çekmelerini istiyorlar. Böylece denizdeki derdin bütünü ile Kumyalı plajına dolmasının engellenmesini arzu ediyorlar. Bu kadar masraf yapan belediyenin bunu da yapması gerektiğini de özellikle belirtiyorlar.

İstekleri mantıklı zaten Covid 19’a bağlı yasaklar nedeni ile 2 seneye yakın zamandır zarar ettiler. Kalan 1,5 aylık deniz döneminde de ekmeklerini çıkarma peşindeler.

Karamürsel Altınkemer plajına geldim denizde toplam 8 kişi. Plajın sadece piknik alanı ağzına kadar dolu millet oturmuş yemeğini yiyor, çayını içiyor. Hiç kimsenin deniz kıyafeti yok, günlük kıyafetle oturuyor.

Tam bunları yazarken facebookta Hüseyin Genç hocam denizin altını gösteriyor 30 metrede olması gereken atıkların verildiği derin deşarjın 14 metrede olduğunu belirtiyordu.

Diğer tarafta Çevre Bakanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı denize 4 tane oksijenlendirme cihazı indirdiklerini anlatıyordu televizyonda ( 2’si Tuzla’da, 1’i Pendik, 1 tanesi de İzmit Körfezinde).

Böylece denizi kurtaracaklarını, sorun kalmayacağını ispatlamaya çalışıyorlardı.

Güldüm yaptıkları iş geçici, dostlar alışverişte görsün tarzı çalışma. O cihazlar en fazla 200 metre çevresine oksijen verir. Cihaz durdu mu yine her yer aynı pozisyonda.

İşin özü ölen denizi kurtarmak yine Allaha havale edilmiş durumda.

5312 sayılı

denizde ve karada kirliliğe mekanik müdahale (emici ve toplayıcı bariyerler, petrol sıyırıcıları ve çeşitli el aletleri kullanılarak), atık yönetimi, numune alma, raporlama, izleme, zararların tazmini işlemleri, yaban hayatının ve hassas alanların rehabilitasyon ve restorasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

plastik ağlar kullanılır, kimi limanlarda ise yüzer bariyer kullanılarak kirliliğin ... turizm bölgesi olup olmadığı, deniz tabiatına ne kadar zarar verdiği, sızıntının ...