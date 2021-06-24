Halk kütüphanelerinde toplam kaç kitap var?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milli kütüphane, 1213 halk kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut.

Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 125 bin 935, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 4 milyon 437 bin 954 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 560 bin 694 oldu.

MİLLİ KÜTÜPHANELER

TÜİK verilerine göre, Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %5,1 artarak 1 milyon 475 bin 337 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise %1,8 artarak 188 bin 902 oldu. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre % 71,6 azalarak, 202 bin 144 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİ

Açıklanan verilere göre, Halk kütüphanelerinin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,6 artarak 1 213 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak 21 milyon 125 bin 16 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNE

KAYITLI ÜYE SAYISI ARTTI

TÜİK Verilerine göre, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre % 12,2 artarak 4 milyon 437 bin 954 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre %58,8 azalarak 12 milyon 962 bin 119 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,5 azaldı.

KOCAELİ’DEKİ DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli’de 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 12 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 219 bin 764 olurken, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 64 bin 611 oldu.

ÜNİVERSİTELERDE KÜTÜPHANE

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 125'i devlet 72'si vakıf üniversitesi olmak üzere 197 üniversitede kütüphane mevcuttur. Kütüphane sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,7 azalarak 606 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %3,4 artarak 18 milyon 553 bin 121 oldu. 2020 yılında e-kitap sayısı 2019 yılına göre %1,0 azalarak 97 milyon 340 bin 35 oldu.

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Yapılan araştırmalara göre, okuma alışkanlığımız çok az…

Bir de internet çağına geçtikten sonra kitap okuma sayımız iyice düştü…

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Başkan Büyükakın

bir taşta iki kuş vurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde AKP'li belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı… Büyükakın, toplantı öncesinde Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Büyükakın, toplantı sonrasında "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile belediyelerimizin çalışmalarını istişare ettik. Hepinize çok selamları var" ifadelerini kullandı. Anlaşılan Büyükakın, toplantıyı fırsata çevirdi. Yani bir taşta iki kuş vurdu.

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Tramvay otomatlarında

tarihi geçmiş bisküvi satılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrasında 5 adet tramvay durağına yiyecek/ içecek otomatı kuruldu. Vatandaşlar, otomatlardan su, bisküvi v.b. ihtiyaçları bozuk para karşılığında satın alabiliyorlar. Gazetemize fotoğraf ve video gönderen bir okurumuz, dün otomatlardan aldığı bisküvilerin son kullanma tarihinin geçtiğini bildirdi.

Aldığı bisküvinin üzerinde üretim tarihi 25.10.2019, son kullanma tarihi 25.10.2020 olarak yazıyor. Yani son kullanma tarihinin üzerinden tam 8 ay geçmiş. Bu resmen büyük bir skandal. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bunu denetlemiyor mu? İhaleyi kazanan firma, buna neden dikkat etmiyor. Tarihi geçmiş bisküvileri yenisiyle değiştirmemekle, halkın sağlığıyla oynanıyor.

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Batı Trakya Türkleri Dayanışma

Derneği, gazeteciyi unutmadı

“Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, Gazeteci-Öğretmen Mehmet Hilmi Bey’in vefatıyla ilgili bir açıklama yaptı… Yapacakları etkinlikten bahsetti. Birlikte okuyalım,; “ Derneğimiz tarafından Batı Trakya Türklerinin önderlerinden, İskeçe Türk Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin kurulmasına öncülük eden Gazeteci-Öğretmen Mehmet Hilmi Bey’in vefatının 90. Sene-i devriyesi dolayısıyla 25 Haziran 2021 Cuma günü (Bugün) saat 18:30’da İzmit Yeni Cuma Camii Parkı içinde bulunan Gazeteci-Öğretmen Mehmet Hilmi Bey Çeşmesi alanında Anma Töreni düzenlenecektir. Törende alana karanfil bırakılacak ve basın açıklaması yapılacak.”

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Açıklamanın devamında, “Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz anma törenimizi geçen yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle 10 kişiden oluşan yönetici grubumuzla gerçekleştirebilmiştik. Bu sene ise yine kişisel hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak anma törenimizi değerli üyelerimiz, dostlarımız ve halkımız ile gerçekleştirebilecek olmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Anma törenimize tüm üyelerimiz, camiamız, dostlarımız ve halkımız davetlidir.” denildi. Eski değerlere sahip çıkmak, onları anmak, çok değerli.

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Rahmetli Ertuğrul Kazancı

sıkı bir Atatürkçüydü

Yaşamını Atatürk ilke ve düşüncelerinin öğrenilmesine adamış Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı yapan eğitimci, hukukçu Ertuğrul Kazancı,5 yıl önce aramızdan ayrıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, “Ertuğrul Kazancı’yı aramızdan ayrılışının 5. Yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” açıklamasında bulundu. Rahmetli Kazancı’yı tanırdım. Sıkı bir Atatürkçüydü. Allah Rahmet eylesin.