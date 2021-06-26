Göz yanılgısı 

Bizler bazı şeylerin farkına çok sonra varıyor, önemini çok sonra anlıyoruz. Örneğin, önceden hiç yaşamadığımız yerlerde gördüklerimiz ve bunlardan edindiğimiz deneyimler. Yıllar sonrasında, öğrendiklerimiz yüzünden “iyi ki oralara gitmişim” dedirten hatıralarımız oluyor. Çünkü bazı şeyler yaşanmadan ve görülmeden öğrenilemiyor.

Bunlardan biri de benim. Eylül 1971. Tuzla Piyade Okulunda, asteğmen olarak gideceğimiz yerler kura ile belirlenirken benden bir önceki arkadaşım İstanbul Alemdağ’daki bir birliği, benden sonraki Gölcük yolunda Seymen’i çekti. Ben ise Kars’da hudut taburunu.

Bu nasıl şans demiştim! Çok üzülmüştüm. Acaba orada beni neler bekliyordu?

Aradan tam 51 yıl geçti. Türkiye topraklarının yüz metre sonra, Arpaçay ile bittiği bir yerdeyim. Köylerden uzak bir sınır karakolunda, 7 ay boyunca, 25 kadar askerle yaşayan bir asteğmen. Fırını, atları, koyunları, Manyas’ta eğitilmiş iri köpekleri ile bir sınır karakolu. Suyu Arpaçay’dan taşıyoruz, elektrik yok.

Karakol binalarının önüne çıkıp doğuya, Ermenistan topraklarına baktığımda sol tarafımda Leninakan (Gümrü) kentini, sağ tarafta Ağrı dağını görüyordum. Bu muhteşem dağ bulunduğum yerin güneyinde, sınırda doğu yününde bir çıkıntı hat içinde kaldığından karakoldan bakıldığında Ermenistan toprakları üzerinden görülüyor. Karakolun batı yönünde Digor dağı.

Karlar yağdı, bütün görünüm bembeyaz oldu. Ağrı dağı da beyazlar içinde kayboldu. Bahar geldi, havalar ısınmaya başladı (Kars’tan doğu yönünde Arpaçay’a doğru yükselti çok azalır ve bu yörede hava sıcaklığı kışın çok düşmez). Bir gün odamın kapısı çalındı, Vanlı asker Zeynel büyük bir heyecanla “Teğmenim… Ağrı dağı gözüktü mü?” dedi. Bu askerim, çok ilginçtir her cümlesini soru halinde söyleyen bir Türkçeye sahipti. Nisan ortası bir gün. Dışarı çıkıp baktığımda etekleri yemyeşil, tepesi bembeyaz, konik yapısı ile volkanik olduğu net olarak ortada olan Ağrı dağı. Tek kelime ile “muhteşem” bir manzara.

Nispi rutubetin düşüklüğü nedeniyle Doğu Anadolu’da insan gözüyle görünüm çok nettir. Bu durum fotoğraflara da akseder. Boş zamanlarımda bahçede kamışlardan yaptığımız çardakta oturup çay içerken hayranlıkla Ağrı dağını seyrediyorum. Ama bir gün bu dağı seyrederken göz yanılgısının ne olduğunu anladım: O kadar ilginç bir yanılgı ki hiç sormayın ! Karakolun atlarından birine bin, yanına yine atlı birkaç asker al, Arpaçay’ı geç, aramızdaki ovalık alanı dörtnala git, 15-20 dakika sonrası Ağrı’nın eteğindesin! Mesafe tam böyle görünüyor. O kadar yakın ki!

Merak ettim, tam ölçekli resmi bir haritada cetvelle ölçüm yaptım. Karakol ile Ağrı Dağı arasındaki mesafe 90 km. Demek ki dağın, yüksekliğine bağlı olarak panoramadaki üstünlüğü bu kadar büyük bir göz yanılgısına neden olmuştu.

Oralarda olmasaydım bunu yaşayıp, böyle bir yanılgı olabileceğini öğrenemezdim.