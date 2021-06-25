İşte vücudunuz hakkında bilmediğiniz 39 önemli bilgi!

İnsan vücudu, fiziksel ve kimyasal yapılardan oluşan bir sistemler bütünüdür. Vücut, insan sağlığının maddesel parçasıdır; insan varlığının korunması ve soyun sürekliliği için birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışan öğelerden oluşmuştur.

İnsan vücudunun ana birimi hücredir. Hücreler ve hücreler arası maddeler birleşerek dokuları oluşturur. Dokular, biçimsel ve işlevsel birimler olan organları oluştururlar. Fizyolojik olarak aynı işlevi gören yapısal organ birlikleri de vücudun sistemlerini meydana getirir. İnsan vücudundaki temel sistemler; hareket, sinir, solunum, dolaşım ve sindirim sistemleri olarak sıralanabilir. Bu sistemler duygu, hareket ve beslenme gereksinimlerini yerine getirirler. İnsan vücudunun olağan büyüme ve gelişmesi sistemlerin ve sistemleri oluşturan her organın görevini yerine getirmesine bağlıdır. (Wikipedi)

İnsan vücuduyla ilgili yukarıda kısa bilgiler verdim.

Peki vücudunuz hakkında bu ilginç gerçekleri biliyor muydunuz?

VÜCUDUNUZU DAHA İYİ TANIYIN

-Bir kişinin ağzında bulunan bakteri miktarı dünya nüfusundan daha fazla...

-Mavi gözlü insanların alkol toleransı diğer insanlara nazaran daha güçlü oluyor.

-Yetişkin bir insan vücudu 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atomdan oluşuyor.

-Bir bebeğin vücudunda bir yetişkine oranla 60 adet fazla kemik bulunuyor.

-Uyanık olduğumuz zamanın yüzde onunu gözlerimiz kapalı olarak geçiriyoruz.

-Vücudumuzda bulunan bakterilerin toplam ağırlığı 1.8 kilogram civarında..

-Uyanık olduğumuzda beynimiz küçük bir ampulü çalıştırabilecek kadar elektrik üretiyor

-Beynimizin hayatımız boyunca tutabildiği bilgi 1 kuadrilyon bit değerinde...

-Vücuttaki tüylenme oranı ile zekanın doğru orantılı olduğu iddia ediliyor.

-Ciğerlerimiz ve hava yollarımızın için cillium adı verilen küçük tüyler bulunur. Bu tüylerin "acı tatları" hissetmemizi sağlar.

-Vücudumuzdaki demir oranı yaklaşık 7 santimetrelik bir çivideki demir oranına eşit.

-Aynı parmak izimiz gibi herkesin kendine has bir de dil izi bulunuyor.

-Eğer DNA sarmalımızı düz bir çizgi olarak düşünseydik ortaya 10 milyar mil uzunluğunda bir çizgi çıkardı. Bu mesafe Dünya ile Plüton gezegeni arasındaki mesafenin iki katı...

-Kulaklarımız ve burnumuz hayatımızın sonuna kadar büyümeye devam ediyor...

-Beyin 40'lı yaşların sonuna kadar gelişimini sürdürür.

-İnsanın ölümünden sonra bir zamanlar yediğimiz yemekleri sindiren enzimler, artık vücudumuzu "yemeye" başlıyor...

-Eğer insan gözü bir kamera olsaydı 576 mega piksel değerinde olurdu...

-Gastrointestinal sistemimizin ağzımızdan anüse kadar ki toplam uzunluğu 9 metre uzunluğundadır...

-İnsan gözü 10 milyon farklı renk tonunu ayırt edebilir.

-Günümüzde insan vücudunu etkileyebilecek 100'den fazla farklı kanser çeşidi bulunuyor.

-Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 23500 litre tükürük üretiyor. Bu miktar tamamen dolu iki yüzme havuzuna denk geliyor...

-Kalbimizin gün içinde ürettiği enerji bir kamyonu 32 kilometre götürecek güçte...

-Kalbin kendine özel bir elektrik vurusu bulunur. Bu yüzden kalp vücuttan ayrılsa bile atmaya devam eder.

-Kalbimiz hayatımız boyunca 1.5 milyon varili dolduracak kadar kan pompalar.

-İnsan vücudundaki en güçlü kaslar çenemizde bulunan çiğneme kaslarıdır.

-Beynimiz vücutta bulunan oksijen ve kanın yüzde 20'sini kullanıyor.

-İnsan kirpiklerinde "mayt" adı verilen canlılar yaşayabiliyor..

-Kalp atışlarımızın ritmi, dinlediğimiz müziğe göre değişip onu taklit ediyor.

-Vücudumuz her saatte 600 bin kadar ölü deri partikülü dökebiliyor.

-Burnumuz 50 bin farklı kokuyu hatırlayabilir...

-İnsan vücudunda bulunan kemikler çelikten daha güçlü bir yapıya sahip.

-Vücudumuzda bulunan kimyasalların "piyasadaki" değer 160 dolar civarındadır.

-Burnumuzda günde 1 litrelik sümük üretiliyor.

-Terlediğimizde gelen kokunun terden değil de vücudumuzdaki bakterilerden geldiğini biliyor muydunuz?

-Yatağımızın altında bulunan tozun büyük bir kısmı aslında kendi ölü derimizden başka bir şey değil...

-Günde yedi saatten az uyunan uyku hayatımızı kısaltıyor...

-Yetiştin bir insanın vücudunda düz bir çizgi olarak düşünüldüğünde 161 kilometre uzunluğunda kan damarı bulunuyor.

-Yalnızca bir adım atmak için vücudumuzdaki kaslardan yaklaşık 200'ünü kullanıyoruz.

-Kemiklerimizin yüzde 31'ini su oluşturuyor.

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Siyasetçilerin

Kocaeli turu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü ilimize geldi. Darıca, Hereke ve Karamürsel’de gövde gösterisi yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oğlunun düğününe katılacak. Salı günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan ilimize gelecek… Gebze, İzmit ve Başiskele ilçe binalarının açılışını yapacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 1 Temmuz’da yine ilimize gelecek. Esnafları ziyaret edecek. Yani anlayacağınız, şu sıralar liderlerin Kocaeli turu devam ediyor.

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Hizmette kolaylık,

hizmette şeffaflık

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yeni dijitalleşmeyle hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor ve bürokrasiyi en aza indiriyor. Özellikle 2020 yılından bu yana dünyaca mücadelesini verdiğimiz Koronavirüs salgını ile de birçok işlemin dijitalleşmesi büyük bir avantaj sağladı. Bu kapsamda ihalelerin de elektronik ortamdan yapılması hem zaman ve mekandan tasarruf sağladı hem de şeffaf belediyecilik modeline örnek oldu. Elektronik ihale ile istekliler tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-teklif ile sundu. Böylece Türkiye’nin her yerinden ihaleye gelmeden e-teklifler ve ihale belgeleri sunma kolaylığı da sağlanmış oldu. Başiskele Belediyesi gibi, birçok belediye bu yöntemi kullanıyor.

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Hibrit çalışma

modeli sevildi

24 Saatte İş, çalışanlarla ilgili anket yaptı. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı ankete göre, çalışanlar hibrit çalışma modelini sevdi. 24 Saatte İş’in anketine katılanların yüzde 75’i hibrit çalışmadan memnun olduklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 67’si bir seçim sunulduğunda ensek çalışma modelini tercih edeceklerini belirtirken, yüzde 33’ü sadece ev ya da ofiste çalışabileceklerini ifade etti. Pandemi süreci, herkesin alışkanlığını değiştirdi. Süreç uzadıkça, alışkanlıklar da değişecek.

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Trendyol’dan

müzelere destek

Alışveriş sitesi Trendyol, pandemi süreciyle birlikte büyük paralar kazanıyor. Her yerde reklamları var. Trendyol, güzel bir çalışma yaparak müzelere yardım ediyor. Trendyol, binlerce yıllık kültürel mirasımızı, tarihinin yansımalarını koruyup geleceğe aktaran, ülkemiz gastronomisine sahip çıkan, modern sanatın en önemli eserlerini sanatseverlerle buluşturan müzelerini "Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da" hareketi ile destekliyor. Müzeler herkes tarafından desteklenmeli.

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Marmara Bölgesi sağlık

sigortasına daha duyarlı

Pandemi sürecinin sağlığın önemini bir kez daha hatırlatmasıyla birlikte, artan riskler karşısında bilinçlenme, sigorta sektörüne olumlu etkilerini sürdürüyor. Sağlık sigortalarında 2020 yılında, 2019 yılına oranla yüzde 18,5 oranında prim üretimi artışı gerçekleşirken, sağlık sigortası yaptıranlarda 30’lu yaşlar ön plana çıkıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk’in verdiği 2021 istatistiklerine göre sağlık sigortası bulunan kişi sayısının 4 milyona yaklaştı, bu kişilerin yüzde 60’tan fazlası Marmara Bölgesi’nde yaşıyor. Bu da gösteriyor ki Marmara Bölgesi’nde çalışanlar sağlık sigortası konusunda daha duyarlı.

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Aracı’dan anaokulu

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, başarılı çalışmalara imza atıyor. Aracı, son olarak GEBKİM Anaokulu yaptı. Okulun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Fotoğraflara baktım, çok modern bir anaokulu. Eğitime büyük destek veren Aracı, destek vermeye de devam ediyor. Kendisini kutluyoruz.

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YRP’den İKM’ye övgü

Yeniden refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve İl Teşkilatı, önceki gün İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk’ü ziyaret etti. Altınöz ziyarette İKM’yi överek, “Siz dernek değil, adeta ticaret odası gibi olmuşsunuz. Sizleri Ankara’da genel merkezimizde ağırlamak isteriz. Biz genel başkanımıza 2015’deki genel seçimde kamuoyu yoklaması yaptık. İki şehirde çok güçlü çıktık. Bu şehirlerden bir tanesi Kocaeli’ydi. Bu şehirden partimize çok destek gördük” dedi. Anlaşılan YRP, 2023’te yapılacak genel, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Kocaeli’ye iyi asılacak.

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EY Türkiye 2021 Vergi

Maratonu Yarışması başladı

Bu yıl altıncısını düzenlediği yarışmayla geleceğin yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye, vergi alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençlerin başvurularını 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kabul edecek. Finale kalan tüm adaylar EY Türkiye’de staj imkânı için değerlendirilecek ve yarışmanın birincisi para ödülünün yanı sıra 20’den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek “Yılın Genç Vergi Profesyoneli" yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Vergi alanında kariyer yapmayı hedefleyen ve başvuru koşullarına uyan öğrenci ve yeni mezunlar yarışmaya katılmak için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar https://www.ey.com/tr_tr/careers/ey-turkiye-vergi-maratonu-young-tax-professional-of-the-year-turkey sayfasından başvuru yapabilecek. Kariyer planlaması yapan gençler, yarışmaya başvursun. Yarışmanın birincisine 7 bin liralık ödül var.