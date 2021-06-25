Tavizler… Tacizler…

Aman yazmayın, kulüp mahvolur…

Kulübe zarar verecek yayın yapmayın…

Çok kritik dönemdeyiz, haberlere dikkat edin…

Şunu yazmayın…

Bunu yazmayın…

Yıllardır bu teranelerle mesleğimizi icra ettik…

Dile kolay…

35 yıl geride kaldı…

İsmail Kalkandelen…

Mehmet Efe…

Yusuf Dayı…

Necati Gençoğlu…

Engin Şenol…

Güngör Kandemir…

İsmet Kaya…

Sefa Sirmen…

Hikmet Erenkaya…

Rafet Kırgız…

İbrahim Saral…

Mustafa Ekşi…

Serkan Toprakoğlu…

Serhan Gürkan…

Muammer Çelik…

Nebil Uzun…

Orhan Görsen…

Bahri Yavuz…

Hüseyin Üzülmez…

Engin Koyun…

Kendi meslek dönemimde çalıştığım başkanları sırasıyla yazmaya çalıştım…

Kocaelispor Başkanları…

Faydalı olanı da zararlı olanı da, sonuçta bizim başkanımız oldu…

Engin Koyun başkan, aynı adı taşıyan ikinci başkan oldu…

Engin Şenol vardı 80 sonlarında…

Onun başkan oluşu hayli tantanalıydı…

Şimdi de adaşı ve torunu yaşındaki Engin Koyun başa geçti…

İnanın bu dönemlerde bir gün dahi, rahat bir sezon yaşadığımızı hatırlamıyorum…

Geçen sene rahmetli Üzülmez yönetimindeki kulüpte 14 puan fark atmışken bile içimiz rahat değildi…

Gerisini siz düşünün artık…

Her dönem kritikti ve her dönem bizim yapacağımız haberler kulübü yıkabilirdi…

Ama biz haber yapmaktan geri kalmadık…

Çünkü görevimiz bu…

İçlerinde kaba saba başkanlar da vardı, çok çok iyi niyetli olanlar da… İkincileri daha fazlaydı elbette… Kaba olanlar bir elin parmaklarını geçmez…

Onlar da şartlar gereği böyle davranıyorlardı…

Ama gazetemize karşı kasıtlı olanlar da vardı…

Mesela rahmetli Ahmet Akay’ı tesise almayan ve onun o gün kalp spazmı geçirmesine neden olan, anma töreninde de en önde yer alan kişi !..

Onun adı yukarıdaki listede zaten yok…

Ben onu hiç zaman başkan olarak görmedim…

Görmeyeceğim de…

Neyse…

Gelelim en yeni başkana…

Engin Koyun…

Farklı bir kimlik çiziyor…

Siyasi olmamaya gayret gösteriyor -ki kendisi AK Partilidir-…

Bunu da imkanlar dahilinde başarmaya çalışma gayretinde olduğunu görüyoruz…

Zira, yapılan transferlere bakıldığında, bu bütçeyi Büyükşehir Belediyesi dışında, bu kentte üstlenecek başka bir kurum, siyasi parti veya siyasi kanaat önderi yok…

Öyle ya da böyle…

Son 10 yılda, sportif başarı olarak, Engin Koyun farkını gösterdi…

Takımı 1.Lig’e yükseltti…

Hem de görev yaptığı 6 ay zarfında…

Süper Ligi kafasına koyduğunu gazetemiz ziyaretinde bize açıklamıştı zaten…

Hazard haberimiz dünya çapında ses getirdi…

Erdem Övüç ve gazetemiz böyle bir haber başarısına imza attı…

Bir kez olsun sitem etmedi…

Çünkü gazetecilik sınırlarımıza saygı duyuyordu…

Mutlu oldum ve gelecek için daha da umutlandım…

Keşke diğer kimi başkanlar da aynı hassasiyeti gösterseydiler ve kulüp bugünlere gelmeseydi…

Unutmayın ki, bu takım 14-15 yaşındaki çocuklarla 7-8 gol yerken, ortada kimse yoktu…

Sadece ve sadece gazeteci emekçi kardeşlerimiz vardı...

Demek ki kulübün sahibi kimmiş ?..

Biz… (Bir çok taraftar bile kulübü bir çok zaman terk etmişti… Tarihe yeşilin yanına kara leke olarak geçmişti)…

Makamlar geçici, Kocaelispor ise ömür boyu kalıcıdır…

Kocaeli Birlikspor’u hatırlayanınız var mı ?..

Yeni Malatyaspor kaç kişiye oynuyor ?..

Alanya mı kalabalık, Antalya mı ?..

Nihayet TFF uyandı ve seyircili, büyük statları olan takımlara tolerans tanımaya başladı…

Napolyon Nihat artık kendi işine bakacak !..

Pandeminin ilk döneminde insanlar korkudan eve kapanırken, koskoca devletin o kadar hassas olmayan spor bakanı, milletin karşısına geçerek, alay eder gibi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor formalarıyla sadece o taraftara şirinlik yaparken, Kocaeli başta olmak üzere diğer 76 kentin tüm insanını, resmi ayrımcılık yaparak bir kez daha öldürüyordu…

Ben hayatımda bu kadar anti-hassas bir şey yaşamadım ve bunu ömrüm boyunca unutmayacağım…

Zaten o bakan, programının yoğunluğu nedeniyle, en çok şehit veren kent olan Kastamonu’nun 8 Haziran olan zafer gününü 7 Haziran’a aldırarak, tarihe geçti !..

Allah büyüktür…