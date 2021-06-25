Bağlarda Gübreleme (Ticaret Gübreleri)

Kültür bitkileri arasında bağ, fakir topraklarda bile yetişerek mahsul verebilen müstesna bitkilerden biri olarak göze çarpar. Zengin topraklar, bağ yetiştirme bakımından çok fakir topraklar kadar mahzurlu olup çok zengin topraklarda senelik omca dalları odunlaşamaz. Üzüm salkımları gösterişli ve büyük olmalarına rağmen şekerce fakir ve lezzetsiz olur. Bu bakımdan, esasen kuvvetli olan böyle topraklara verilen gübreler ziyan edilmiş olur. Omcalar kuvvetli ve mahsul iyi ise hiçbir gübrelemeye lüzum yoktur. Diğer taraftan büyüme zayıf, yaprak sayısı az ve küçük, renk itibari ile soluk iseler bunu besin maddeleri bakımından kifayetsizliğe veya taban suyu yüksekliği, toprağın fena havalanması veya hastalık, haşere zararlarından bir veya birkaçında aramak icap eder. Drenaj, toprak işlemesi, hastalık ve zararlılarla mücadele işleri düzenlendiği halde hala omcaların normal ve verimli bir duruma gelmesi mümkün olmadığı takdirde gübre verilmesi son bir çare olarak nazari itibare alınmalıdır. Umumiyetle yamaçlarda tesis edilen bağlarda toprak aynı olmayabilir. Böyle yerlerde ancak bağ sahasında yer yer gübrelemeye muhtaç yerlere rastlanır. Yani omcaların her biri ayrı ayrı nazari itibare alınıp bunlardan zayıf olanlara gübre tatbik edilir. Bütün bir bağ gübrelenmez. Gübrelerin atılma zamanı, İlkbahar’da toprak işlemesi yapılmadan önceki günlerdir. Gübre, yaprak açmadan önce serpilerek verilir. Fakat yapraklanmadan sonra gübre verildiği takdirde ya gübre tevzi makinelerle ya da elle çizgiler üzerine atılmalıdır. Yaprak açımından sonra serpme suretiyle bağlara verilen gübre yapraklara da bulaşacağı için onların yanmasına sebebiyet vererek zararlı olur. Bazı çok verimli topraklar vardır ki; tarla ve bahçe bitkileri fevkalade iyi yetişip bol mahsul verdikleri halde, buralarda bağ yetiştirmek olumlu sonuç vermez. Bu zengin topraklarda yetişen bağların üzümü fena kaliteli olur. Dallar alabildiğine uzar, az meyve gözü teşekkül eder. Dallar odunlaşmadan kışa girer. Buralarda bağ yapmaktan çekinilmelidir. Bağ kurarken eğer krizma yapmak mecburiyeti ortaya çıkıyorsa bu takdirde krizma tabanına gelecek şekilde süper fosfat ve potasyum sülfat vermek iyi olur. Bu gübreler bağının çabuk gelişmesini temin eder.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla