Bizim gençler sürünürken, Katarlı gençlere sınavsız üniversite

Bu kadar da olmaz.

İnanın olmaz…

Bir ülke, kendi gençlerine bu kadar “negatif ayrımcılık” yapmaz.

Bu kadar “adaletsiz” davranmaz.

Baştan anlatayım…

Ülkemizde, cumartesi ve pazar günü, kısa adı YKS olan “Yükseköğretime Kabul Sınavı” yapıldı.

Tam 2 milyon 607 bin 903 Türk genci, bu sınavda ter döktü.

Amaçları ne?

Üniversiteye girebilmek.

Peki, girebilecekler mi?

1 milyon 700 bini elenecek, ancak 900 bin kadarı çeşitli fakülte ve yüksekokullara yerleştirilecek.

Bu, her yıl böyle.

Son 10 yılda toplam 22 milyon aday üniversite sınavına girmiş, bunların ancak yüzde 37’si yükseköğrenim yapma fırsatı bulabilmiş.

Sonuç olarak, Türk gencinin üniversiteye girme şansını yakalaması çok zor.

Hele tıp, diş hekimliği ve eczacılık gibi bölümleri kazanma olasılıkları çok sınırlı.

Katarlı askeri öğrencilere Türkiye’de sınavsız üniversite

Türk gencinin üniversite eğitimi almak için canı çıkarken, geçenlerde Türkiye ile Katar arasında “Askeri Sağlık Alanı’nda Eğitim ve İşbirliği” protokolü imzalandı.

Bu protokol gereğince, Katarlı askeri öğrenciler Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık meslek yüksekokulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek.

Katarlı gençler, Türk üniversitelerinin bu bölümlerine “sınavsız” girebilecek.

Dahası, Katarlılar askeri kara ve hava araçlarından “ücretsiz” yararlanabilecekler, askeri orduevi ve misafirhanelerde yine “ücretsiz” kalabilecekler.

Ne kadar müthiş değil mi?

Bizim gençlerin üniversite sınavını kazanmak için canı çıkıyor, Katarlı gençler ise sınavsız, elini kolunu sallaya sallaya bizim üniversitelere giriyor.

Bu hak mı?

Bu adalet mi?

İktidara yağcılık yap, reklamı kap!

Hak, hukuk, adalet…

Kamu kaynaklarından eşit yararlanma…

Ayrımcılık yapmadan hizmet etme…

Bitti, bunların hepsi yok oldu.

Ya onlardansın, ya değilsin.

Ya biat edeceksin, ya yok olacaksın.

Çizgi bu kadar net.

Geçenlerde üç kamu bankasının, Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası’nın, 2020 yılında ulusal gazetelere verdiği rakam tutarları açıklandı.

Listeye baktım, iktidara yandaş ve yalakalık eden gazeteler “ihya” olmuş.

Yandaş gazetelerin 3 kamu bankasından bir yılda aldıkları reklam toplam tutarları “Türk Lirası” olarak şöyle:

*TÜRKGÜN : 43 milyon 102 bin.

*SABAH : 42 milyon 72 bin.

*AKŞAM : 38 milyon 725 bin.

*ANALİZ : 24 milyon 904 bin.

*TAKVİM : 23 milyon 454 bin.

*YENİ BİRLİK : 20 milyon 604 bin.

*YENİ ŞAFAK : 15 milyon 31 bin.

*YENİ ASIR : 14 milyon 407 bin.

*MİLAT : 13 milyon 491 bin.

*HÜRRİYET : 13 milyon 3 bin.

*POSTA : 11 milyon 125 bin.

*MİLLİYET : 9 milyon 78 bin.

*TÜRKİYE : 8 milyon 975 bin.

*YENİ AKİT : 8 milyon 502 bin.

*D.POSTASI : 8 milyon 487 bin.

*AYDINLIK : 4 milyon 522 bin.

Diğerlerine zırnık yok

Listeyi gördünüz…

Üç banka, iktidar yanlısı gazetelere reklam yağdırmış.

İktidarı eleştiren gazetelere ise zırnık koklatmamış.

Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Milli Gazete, Birgün, Evrensel, Yeni Asya ve Yeni Mesaj gazetelerinin karşısında reklam bedeli olarak “sıfır” yazıyor.

İşte Türkiye’nin hali!

Medyayı iktidara esir ettiler.

Ya onlardan taraf, ya da yok olacaksın.

Onardan değilsen git kendini denize at!