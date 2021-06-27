Savaş tarihinde yeni dönemi Türkiye açtı

Birleşmiş Milletlerin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir raporunda dünyanın ilk “otonom drone saldırısı” Libya’da Türk ordusu tarafından Hafter güçlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Otonom drone saldırısı demek dört pervaneli küçük bir drone’un içindeki yazılıma yüklenmiş olan bir takım veri setleri neticesinde kendi kendisine karar vererek bir hedefi vurması anlamına geliyor.

Örneğin düşman ordusunun askeri kamyonetlerinin bütün fotoğraflarını, üç boyutlu modellemelerini, videolarını, renklerini, bayrağını, asker üniformasını ve aklınıza gelebilecek olan kameranın görebileceği tüm bilgileri o sisteme yüklüyorsunuz ve sistem kendiliğinden bu verilerle, belirlenmiş bir ölçüde örtüşen hedefi gördüğü anda onu tanıyor ve kamikaze olarak saldırıyı gerçekleştiriyor. Hem insanlık hem Türk ordusu adına hem önemli hem güzel hem de birçok noktada endişe verici bir gelişme. Burada önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta, drone’un kamerasından hedefi gören bir insanın hedefi vurma emrini vermesi yerine drone’un içindeki yapay zekanın hedefi vurmaya kendisinin karar vermesi.

2015 yılında Future of Life Institute adlı bir enstitü tarafından yayınlanan ve bu konuyla ilintili birçok uzmanın imza atarak yayınladığı bir mektup var. Buna bir bildiri de diyebiliriz. Bu mektup yapay zeka ve robotik araştırmacıları başta olmak üzere isimlerine pek aşina olmadığımız yapay zeka çalışmalarının en önemli bilim insanlarının yanısıra ilintili alanda çalışan uzmanlar ve Elon Musk, Stephan Hawking gibi kişiler ve binlerce dünya üzerinde yaşayan insan tarafından imzalandı.

Otonom drone saldırılarının yakın gelecekte hayata geçeceğini ve bunun olası büyük risklerini anlatıyorlar; devletleri ve uluslararası kuruluşları bu konuda aksiyon almaya ve bu gelişmenin önünü kapatmaya çağırıyorlardı. Bu konuda YouTube üzerinden yayın yapan Evrim Ağacı adlı çok kıymetli popüler bilim platformunun “Türkiye, İnsan Avlayan Otonom Silah Yarışında Kontrolsüz Silahlanma Fitilini Ateşlemiş Olabilir!” adlı 20 dakikalık videosunu izlemenizi öneriyorum. Konuyu kapsamlı bir şekilde örneklerle ve potansiyel tehlikelerini de aktaracak şekilde, siyasetten uzak sadece bilim ve etik odaklı bir şekilde anlatıyor.

YİNE HAVA SAVAŞI YİNE TÜRKLER

Savaş tarihinde bildiğimiz kadarıyla ilk kez askeri bir uçak İtalyanlar tarafından Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna karşı kullanıldı. Sanıyorum ki sadece keşif amaçlı olarak havalanan bu uçaklar düşman karargahlarını gördükleri zaman aşağıya el bombası benzeri patlayıcılar atıyorlardı. Bu savaş sırasında tarihte ilk kez savaş uçağı düşüren de Türkler olarak tarihe geçmişti. Aradan 100 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra yeniden hava savaşlarıyla ilgili bir konuda bu sefer savunma değil taarruz konusunda bir ilki elde etmiş olabiliriz.

Türkiye’nin bu askeri operasyonunun resmi makamlarca doğrulaması yapılmadı. Henüz uluslararası hukuk ve savaş hukuku konusunda bu alanda bir regülasyon olmadığı için kuvvetle muhtemel gerçek bilgiyi de çok uzun yıllar bilemeyeceğiz. Eğer bunu başardıysak önümüze hukuki sorunlar uluslararası arenada apartta bekleyenler tarafından getirilebilir. Böyle bir operasyon yapmadıysak da yalanlamaya gerek yok, bırakın yaptık bilsinler. Caydırıcılıktır, iyidir. Zaten silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda Türkiye önemli bir oyuncu olarak güçlü bir konumda. Bunu perçinlemiş oluruz.

Ebedi Başkomutanımız, Mareşalimiz, Gazi Paşamız Mustafa Kemal Atatürk’ün “istikbal göklerdedir” sözünün son elli senede uzay yarışı, yörüngelerdeki savaş roketleri, uydular, askeri teknolojilerdeki gelişimlerle ne derece uzun vadeli ve nokta atışı bir tespit olduğunu gördük. Drone teknolojisiyle birlikte bu öngörünün bizlerin hayal bile edemeyeceği kadar geniş bir perspektifi aslında içinde barındırdığını da on senedir yaşıyoruz. Bugün Türk ordusunun insansız hava araçlarının ardından otonom drone teknolojileri alanında da ilkleri ortaya koyan ülkelerden olması güzel bir gelişmedir. Önemli olan “istikbal göklerdedir”in sadece askeri alanda kalmaması; askeri alanda konuyu ele alırken de “yurtta sulh, cihanda sulh” perspektifiyle eşgüdümlü bir şekilde ilerlemesidir.

Askeri gücünüz yoksa dünya siyasetinde bir hiçsiniz. Bu güce sahip olduktan sonra bunu caydırıcı olarak tutarsanız karşı taraftakiler istemese de saygı görürsünüz, mütecaviz olarak kullanırsanız karşınızda diğer güçleriniz ve kapasitenizle bağlantılı şekilde genişliği belirlenecek bir cephe bulursunuz.

Bugün insansız hava araçları konusunda Türkiye çok ciddi yol kat etmiş durumda ancak madalyonun öbür yüzü olan insansız hava araçlarına karşı savunma teknolojileri konusunda da çok ciddi yatırımlar yapmak ve bu alanda hücuma yönelik olandan daha büyük çalışmaları yapmalıyız. Nihayetinde otonom drone’ların savaşlarda kullanımı arttıkça terör eylemlerinde kullanımları da artacak. Bu sebeple hücumu düşünürken savunmayı ihmal edersek kontradan bir gol yeriz ve maçı kaybederiz.

Ayrıca otonom algoritmaların geliştirilmesi sürecinde de işin yazılım ve makine öğrenmesi tarafındaki çalışmaların da askeri teçhizat üretimiyle eşgüdümlü hatta ondan çok çok daha önde gitmesi gerekiyor. Yazının başında tavsiye ettiğim videoyu izlerseniz bunun sebeplerini çok basit ve gerçekleşmiş örneklerle anlattıklarını göreceksiniz.

ESKİ BİR YAZIMI TAVSİYE EDİYORUM

Bundan yaklaşık iki buçuk sene önce yine bu sayfada yayınlanan “Oyun’dan Savaşa” başlıklı yazımı da tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. https://bit.ly/3w558WQ bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.