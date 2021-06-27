Karamürsel bunları konuşuyor…

AKP İlçe Başkanı müteahhit olmuş!

Cuma günleri Karamürsel’in pazarı…

Eş, dost, tanıdık, işi olanların buluşma günü.

Maskeli de olsa insanlar kahvehane yerine, caddelerin kaldırımlarında sohbete devam.

Şu ara Karamürsel’de özellikle çarşı (Cumhuriyet ve İnönü, Gazanfer Bilge) caddelerinde yol çalışması yapılıyor.

Cuma pazarına gelmişken yarı yapılmış kaldırımlarda rastlaşanlar…

Hal-hatır sormalardan sonra lafı yol inşaatına getiriyor…

Laf, Altınova-Yalova asfaltına gelince ,

-Sait Mete yol yaparsa (!)

Diyor. Arkadaşı merakla:

Kim bu Sait Mete? diye soruyor:

-AKP ilçe Başkanı Sait (!) diyor vatandaş…

Doğru mu, yanlış mı bilemem.

Vatandaş Karamürsel’de AKP ilçe Başkanının, Altınova-Yalova arasındaki asfalt yol inşaatını yaptığını söylüyor.

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz “demişler,

AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, bilgisayar bayiliği yapar.

Müteahhitlik yaptığını vatandaş söylüyor doğrusunu, ilçe başkanı Sait Mete’den duymak istiyorlar.

BÜYÜKAKIN’I BOŞUNA ŞİŞİRMEYİN!

Karamürsel’de son yapılan çalışmalar,

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Karamürsel’e ne kadar önem verdiğini hatta, Karamürsel (Ereğli) kökenli olduğu için tüm gücünü Karamürsel için sarf ettiğini söyleyip başkana methiyeler düzenlere;

“-Onyedi yıldır ihmal edilen Karamürsel’e yapılanlar çok değil… Kocaeli’nin tüm ilçelerinde eksik kalmış yapılacak iş kalmadığı için başkan en sona kalmış Karamürsel’e tüm ekipmanları yıkıyor ve sahip çıkıyormuş gibi gösteriliyor” diyorlarmış!

Vatandaş bu, ağzı torba değil ki ağzını büküp bağlayasın !

Amma,

Vatandaş’ın dediğine de “kulak” vermek gerek…

Karamürsel hizmet alma bakımından gerçekten en sona kalmış ilçe …

Gerçek dedikleri gibi değil mi?

HANİ,KIRKPINAR ÖNCESİ

GÜREŞ YAPILACAKTI ?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bursa Çalı güreşlerinden sonra TV’ye açıklama yapmış:

“KIRKPINARDAN ÖNCE Kocaeli’nde son güreşi yapacağız”

Güreş meraklıları Haziranın 25-27 sinde yapılacağı duyurulan güreşler için soruyordu bizde Büyükşehirden sorduk “-Biz de böyle bir hazırlık yok,program da yok” dediler.

Bu ne lahana turşusu bu ne perhiz?

Büyükşehirden yeni bir açıklama;

“Kırkpınar’dan önce yapılacak yağlı güreşler Kırkpınar sonrasına ertelenmiştir”

İyi ki bu açıklamayı yaptınız yoksa,

Yağlı güreş sevdalıları kulaklarınızı çok çınlatacak, hal ve hatırınızı bi güzel sual edecekti (!)