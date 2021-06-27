CHP lideri Kılıçdaroğlu Karamürsel’e niye gitti?

Sevgili okurlar. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’ye geldi…

Darıca’da toplantı yaptı, sonra Hereke’de esnafı gezdi, vapurla Karamürsel’e geçerken balıkçıların sorunlarını dinledi.

Sonra da Karamürsel’de STK, muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun Karamürsel toplantısıyla ilgili bazı şikayetler geldi.

Gazetemize mail gönderen okurumuz, bazı aksaklıkları dile getirdi.

BİRLİKTE OKUYALIM;

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Karamürsel İlçesine geldi, ama… Bu ama cümlesinin içinde çok anlamlar yüklü… Karamürsel tarihine baktığınızda CHP genel başkanları kaç defa geldiğine bakıyorsunuz, yok gibi. Erdal İnönü Karamürsel’e gelmiş onun resmini de Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye olarak da verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’ne geldi bir takım ziyaretler yaptı en son Hereke’den Karamürsel’e denizden motorla geçti. İşte konumuzda burada başlıyoruz…

CHP Genel Başkanı Karamürsel’e geldi büyük olay. Bir ilçeye yani 56 bin nüfuslu, AKP’li belediye başkanına sahip bir yere gelmesi.

Her şey güzel karşılama güzel, niçin geldi muhtarlarla, STK’lılar ve kanaat önderleriyle konuşmak için Karamürsel Kültür Merkezine geçti. Konuşması bildik konular, müsilaj, 128 milyon dolar, muhtarlar aslında halk bunları çok dinliyor dinlemeye de devam ediyor, onca vergi borcu olanlar aylarda çalışmayanlar, yani halkın esnafın iflası nerede kaldı.

Allah’tan basın dışarıya çıkartılıp soru cevap kısmında birkaç cesur Karamürselli esnaf olmasa esas konuşulması gerekenler konuşulmayacaktı. Buna da şükür. Karamürsel’de 22 muhtar var toplantıya katılan bir elin parmaklarını geçmeyen kişinin katılması, STK temsilcilerinin çok az katılımı olması ve bunlardan da bir kaçının soru sorması hiç yoktan iyidir diyebiliriz.

TOPLANTIDA “KARAMÜRSEL” YOK

Aslında esas kafamızı karıştıran ulusan ve yerel basının bulunduğu bir toplantıda neden ‘KARAMÜRSEL’ adının yazılmaması komik değil mi? Daha açısı ilçe teşkilatının adının esamesi söylenmemesi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptığı kürsünün arkasına ve önündeki kürsünün önüne ‘Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması Kocaeli’ yazılması Karamürsel nerede Türkiye, dünya bu haberi izleyecek ama Karamürsel adı yok, çok mu zordu Kocaeli’nin yanına Karamürsel yazmak yada, daha da açısı Karamürsel’de CHP İlçe Başkanlığı var ve bunun bir ilçe başkanı ve yönetimi var, hani onlar onların adları nerede. CHP İl Başkanı teşekkür konuşması yapıyor, ama Karamürsel’de yapılan toplantıya ilçe başkanı çıkıp ilçemize hoş geldin demiyor.

CHP KARAMÜRSEL İLÇE BAŞKANI YİNE YOK!

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu soru-cevap bölümü için masaya oturuyor yanına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ve Kocaeli CHP Milletvekili Tahsin Tarhan oturuyor… Eeee… Karamürsel’desin nerde CHP Karamürsel İlçe Başkanı yine yok, Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında birileri tarafından yazılı olarak bir kağıt vermişler onu okuyor ‘Karamürsel Pehlivanlar diyarı tabii onları da anmamak olmaz Karamürsel’e altın kemeri ilk defa getiren Aydın Demir’i var Cumhuriyet tarihinde rekor kırmış iki defa Altınkemer sahibi Ahmet Taşçı’sı onlarla gurur duyuyoruz diyor Kılıçdaroğlu’nun gözleri kağıttan okuduğu her iki ismi salonda arıyor, ama yok.

İşte bir yerlerde yanlışlık var organizasyonda mı yoksa zorunlu olarak geçerken uğradım mı?

En acısı da geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP, Karamürsel Belediyesini az bir farkla kaybetmesi. Bir genel başkan geliyor, ama bundan hiç konuşmuyor burada seçimi çok az farkla kaybettik, önümüzdeki seçimde bunu telafi etmeliyiz adayımızın arkasındayım Karamürsel’i alacağız hep birlikte dememesi, ilçe örgütünü ön plana çıkarmaması çıkarmamasını geçtik adının bile söylenmemesi. Ne oldu CHP Genel Başkanı Karamürsel’e geldi !!!”

CHP KARAMÜRSEL’DEN BAHSEDİLMEDİ

Gelen maili yukarıda sizinle paylaştım.

Okurum, programın aksaklıklarından söz ediyor.

Toplantıda CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü’den bahsedilmediğini belirtiyor…

Mart 2019’da yapılan seçimlerde CHP’nin Karamürsel Belediyesi’ni az bir farkla kaybedildiğinden bahsedilmediğini söylüyor.

Yani anlayacağınız, anlaşılan Kılıçdaroğlu’nun CHP Karamürsel’den hiç bahsetmemesi, ilçedeki CHP’lilerde üzüntü yaratmış…

CHP’liler Kılıçdaroğlu’na “madem Karamürsel’e geldin, niye Karamürsel İlçe Örgütü’nden bahsetmedin, ilçe örgütünden bahsetmeyecektin de, o halde Karamürsel’e niye geldin” diye sitem ediyorlar.

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Açlık sınırı 3468 TL!

KAMU-AR araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziran ayında 3 bin 468 lira, yoksulluk sınırı 11 bin 925 lira oldu. Yılın ilk yarısında açlık sınırı 322 lira, yoksulluk sınırı 738 lira arttı. Son bir yılda ise açlık sınırında 545 liralık, yoksulluk sınırında 1.581 liralık artış yaşandı. Böyle giderse, artış devam edecek. Yoksulluk sınırı da, yoksul sayısı da artacak.

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Güvenli online oyun

oynamanın yedi kuralı

Küresel online oyun oynama keyfi ne yazık ki siber suçlular için de bir cazibe merkezi durumunda. ESET uzmanları çocukların, gençlerin ve online oyun tutkunlarının güvenli bir oyun alanında bulunabilmeleri için dikkat etmeleri gereken ipuçlarını paylaştı.

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7-Yaşa uygun oyunlar seçin

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2,85 MİLYAR kişi

facebook kullanıyor

Ajans Press’in, Statistaverilerinden elde ettiği bilgilere göre 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu. Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirketten yapılan açıklamaya göre 3,45 milyar insanın her ay şirketin Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi ürünlerinden birini kullandığını belirtti.