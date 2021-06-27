Yıllardır, hatta talebeliğimden bu yana, birçok konuda birçok soru alırım.

Ancak bir müddettir bu soruların bir tanesi üzerinde ayrıca düşünmeye başladım.

“Allah beni affeder mi?” sorusu.

“Bunda ne var?” diyebilirsiniz…

Belki ilk bakışta dikkati çekmiyor ancak soruyu sorma ihtiyacının muhtemel nedenleri üzerinde düşünecek olursak “çok şey var” diyebilirim.

En azından benim için.

Şöyle ki:

İslam kul ile Allah arasındaki ilişkide aracı kabul etmez.

İnsan, kendisine “şah damarından” yakın olan (Kaf, 16) Allah’a yönelmek, yaklaşmak için bir başkasının “aracılığına” muhtaç değildir.

Daha iyi bilenden öğrenmek, bu kişilerin Allah’la arasında “aracı” olarak konumlandırılması da değildir.

Dolayısıyla kişinin Allah katındaki durumu hakkındaki hükmü Allah’tan başka bilecek ve verecek kimse de yoktur.

Buna rağmen, sorunun da işaret ettiği üzere, insanımızın bir kısmı, bu hükme dair bir başkasının aracılığını talep etme ihtiyacı hissediyor.

Bir manada affedilip affedilmeyeceği ile ilgili adeta Allah’ın adına karar verilmesini ya da bu kararın kendisine bildirilmesini bekliyor.

Bir diğer ifadeyle “ruhbanlığa” davetiye çıkarıyor.

Halbuki İslam’a göre, kimin affedilip affedilmeyeceğine dair karar vermeye kimse yetkili değildir.

Bu yetkinin bir başkasında olacağını düşünmek bile, yetki sahibi sandığınız kişinin insafına kalmak demektir.

İnsafına kaldığınız kişinin sizi istismar etmesine de açık hale gelmektir.

Hal böyle olunca siz manevi dünyanız bir başkasının “güdümüne” sokmuş, güdümüne girdiğiniz kişiye de Allah adına konuşma hakkı tanımış oluyorsunuz.

Kimsenin böyle bir hakkı olmasa da.

Nitekim bunun örneklerini görmüyor muyuz?

O nedenle yıllardır bu tip sorulara şöyle cevap veririm:

“Allah’ın affedip affetmeyeceğini bilemem, ama yapılan yanlıştır.”

Ve eklerim:

“Allah’ın affetmesinden endişe ediyorsanız yanlıştan, özellikle de yanlışı tekrarlamaktan uzak durun.”

Zira inanan insan için affı umacağı en önemli yol budur.

Allah’tan başkasının vereceği teminat değil…