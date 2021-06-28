İzmit, Hürriyet ve Başıboş köpekler…

Çukurbağ…

Kentin ortası…

Köpek zulmü yaşıyoruz…

Köy yeri olsa, amenna…

O da sorun elbette…

Şu anda yaşadığımızın ismi zulüm ama…

Yakında facia olabilir…

Önceki gece 15. Yaşlarında bir çocuk bakkaldan evine dönerken, Portakal Hafız Konağı önünde bu köpeklerin saldırısına uğradı…

Bir aydır sabaha kadar uyku haram…

Mahallenin gazetesiyiz ya, “ağabey yaz şunları” diye diye başımın etini yediler…

Vatandaş isyanda…

Bir daha söylüyorum…

Tarihi 3 bin yıla dayanan bir hoşgörü ve din merkezi İzmit’tir…

Onun da en eski merkezi Çukurbağ mahallesidir…

Düşünün, o yıllarda, İstanbul bir köy olarak İzmit’ten yönetilmektedir…

Dünyanın sınırları gelmiş geçmiş sınırları en büyük imparatorluğu…

Bytnhia krallığı tarafından…

İzmit Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’ne iki kez resmi, bir de şahsen başvuru yaptım…

Sonuç: Sıfır…

Daha önce 50 köpeği zehirledikleri için 4’er maaşları kesilen arkadaşlar, sanıyorum gazetecilere pek sıcak bakmıyor artık…

Sözün bittiği yerdeyiz…

Bunu yazdıktan sonra eve gideceğim ve yine sabaha kadar uyku yok…

Bir daha söylüyorum…

Tarihten bu yana kentin tam ortasında, Belsa’dan sadece 25 metre uzaklıktaki bir mahallede bunu yaşıyorsak, 50 kilometre uzaktaki Kandıra’da kim bilir neler oluyordur ?..

Tebrikler…

Ayakta alkışlıyorum…

Kimsenin Fatma başkana bunu yapma hakkı yoktur…

Köpekleri de mi o toplasın…

Seçimden bu yana yeterince köpek temizliği yaptı zaten !..

Yönetim ve başkan, daha da güçlendirilmeli…

Kocaelispor yönetimi ve başkan Engin Koyun’un elinin dana da güçlendirilmesi lazım…

Tüm yük Tahir başkan ve Engin başkanın üstüne kalmış durumda…

Tam da tahmin ettiğim gibi…

Artık bir garip bakan da (Allah’tan) yok, ‘İlginç’ formüller üretip, 30 milyon batıracak…

Bu ikili ne yaparsa, Kocaelispor da oralara gelecek…

Ama hiç merak etmeyin…

Takımı Şampiyonlar Ligi’ne bile götürseler, 4-5 yıl sonar onları herkes unutacak…

Hatta ‘başarılarından’ dolayı cezalarını çekecekler, belirli grubun adamları, onlara hakaretler ederek gönderecek…

Ne dersiniz ?..

10 yıl önce ‘Kulübe kilit vurulacak deyip, tarihte verdiğim Kocaelispor’u son anda Devrimci Çukurbağ’ın efsane kaptan Orhan Görsen kurtarmadı mı ?..

Acaba bunları hatırlatırken ben mi çok zekiyim ?..

Yoksa aynı hatalar yapılırken sadece izleyenler mi aptal ?..

Karar sizin…

Tahir başkan da Engin aşkan da, taraftar ne istiyorsa onu yapıyor…

Yani oyunu kuralına göre oynuyor…

Tıkımı sizlerin çok ve acele istediğiniz, Cem Yılmaz’ın reklamındaki gibi ‘hemen gelsin’ dediğiniz Süper Lig’e çıkarmak için bol bol para harcıyor…

Sirmen’n de, Karaosmanoğlu’ndan da istenen buydu…

Adamcağızlar kandırıldı ve bol bol para harcadı…

Sonra etrafında kimse kalmadı, hatta harcatanlar da lanet okudu…

Hatta hatta Sirmen, bir gün, kendi yaptırdığı tesislere bile alınmadı, güvenlik kendisini tanıyamadı…

Ne diyeyim ?..

Tarih tekerrürden ibaret…