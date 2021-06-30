“Pavyoncu” İhsan Tüzün, neden yönetime alındı ?..

80’lerin sonu…

Bizim gazeteciliğe başladığımız ilk yıllar…

Kocaelispor’da birçok futbolcu artık ikinci baharının da sonuna gelmiş…

Kulüp binası, Fevziye Camii’nden Halkevi’ne inen köşede (Mc Donald’s karşısı-Tarihi Ziya Eczanesi’nin bitişiği)...

Şimdi Pişmaniyeciler Çarşısı olan eski balık pazarının bulunduğu yerde, dev katlı ahşap tuğla karışımı bir dev marka var:

Şato Pavyon…

İzmit’in buluştuğu Leyla Atakan Düğün Salonu, Rayspor, Seka Lokali, açık-kapalı Oğuz, Karaçetin sinemaları gibi, en sosyal yeri…

Tabii ki Şato, sadece erkekler için…

Sahibi İhsan Tüzün…

Zamanın bazı ‘Papaz’ futbolcularının oraya dadandığı ortaya çıkıyor…

Her türlü takip yapılıyor…

Mesela o yıllarda, futbolcuların evlerine baskınlar yapılır, kamp yapıp yapmadığı takip edilirdi…

Evde bulunmayanların bazıları, pavyonda görülünce, ortalık birbirine girerdi…

Kulüp tesislerinde kalanlar da, gece denetim olmadığı için, yakın olan Şato’da alırdı soluğu…

Zamanın yöneticisi merhum Mehmet Sadık Efe (Efe Tur’un kurucusu ve sahibi) son derece ilginç bir öneri ortaya attı:

“Şato Pavyon’un sahibi İhsan Tüzün’ü yönetime alalım…”

Sonuçta bir iş insanı…

Önce tedirgin yaklaşıldı olaya…

Sonra oy birliğiyle kabul edildi ve böylece Pavyon sahibi İhsan Tüzün, Kocaelispor yöneticisi oldu…

Sonra da 90’ların ortasında vefat etti…

Nasıl bir çözümdü, ileride pek anlaşılamadı…

Hata hatta, bu öneri sonrasında, futbolcuların bazılarının, Tüzün sayesinde bu kez ‘Bedava’ olarak pavyona gittiği bile iddia edildi…

-SERGEN YALÇIN OLAYI GİBİ-

Bu olayı ben hep, Sergen Yalçın’ın 16 yaşındayken emanet edildiği ve ‘Adam et’ dendiği Gökhan Keskin’i, bizzat müthiş sol ayağın, sadece bir ayda at yarışına alıştırması olayına benzetirim…

Bu anılar, bizim olmayan hafızamıza hizmet etsin diye yazılıyor…

Daha neler var neler ?..

Devam edeceğiz…

Keyif alacağınızı umuyorum…

Önemli bir görevi de ifa etmenin hazzını yaşıyorum…

Belki de kitaba hazırlık yapıyorum…

Ne dersiniz ?..

Fevzi Açıkgöz namaz kılıyor diye kadro dışı bırakılmış, taraftar ayağa kalkmıştı…

94 yılı…

Dabrowski kente yeni gelmiş…

Kocaelispor Tesisleri dillere destan…

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Denizli…

Milli takım bile bizim tesislerde kamp yapıyor…

Şimdiki Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili, eski milli futbolcumuz Alpay Özalan, Cansel Özzengin ile bizim tesislerde evleniyor…

Sefa Sirmen buna öncülük yapıyor, Denizli de destek veriyor…

O yıl Kocaelispor’da forma giymeye başlayan ve hayli beğenilen Fevzi Açıkgöz, bir anda kadro dışı kalıyor…

Kent çalkalanıyor…

Tesisler Yenikent’e taşındığı için tesislere herhangi bir baskın olmuyor ama, taraftar Fethiye Caddesi’nde imza kampanyası başlatıyor…

Bizzat Hodri Meydan’ın kurucusu Kanlıbağlı Hüsnü Dindar başlatıyor kampanyayı…

Oluk oluk imza yağıyor…

O zamanki Fethiye, şimdikine 5 basar, kalabalık açısından…

Sonra ortaya atılan bir iddia ispatlanamıyor ama, hayli kuvvetli bir iddia olarak görülüyor…

İddiaya göre, zamanın teknik direktörü Mustafa Denizli, odasında 5 vakit namaz kılan Fevzi’nin durumundan hoşnut değilmiş…

Ülke de o zaman Refah Partisi ve irtica iddiaları ile çalkalanıyor…

Mustafa hoca bunu reddediyor ve hatta yanıt bile vermiyor…

Sonrası malum…

Kara Kemal’in oğlu ve benim Kağıtspor’dan takım arkadaşım Fevzi, hiç bir iddiayı doğrulamayan, delikanlılığın da verdiği şuurla, ağzını açmaksızın Sarıyer’e gidiyor…

7 yıl oynuyor… 5 yıl kaptanlık yapıyor…

Sonraları, bu olayı bizzat belediye ve Kocaelispor yönetiminin tezgâhladığı iddiaları ortaya atılıyor…

Fevzi ise hala bu konuda konuşmak istemiyor…

İddiaları da doğrulamıyor…

Ama taraftarın ilk kez bir kent çocuğuna bu kadar sahip çıkmasını, hala gözleri dolu olarak yaşıyor…

Şimdi Aydınkent’te çim halı tesislerinde futbolcu yetiştirmeye devam ediyor…

Sık sık sohbet ediyorum, canım hocam ve takım arkadaşımla…

Hayranlıkla izlediğim hocam, geçtiğimiz günlerde “Futbolda Süper Lig, karakterde güzel insan, uzmanlıkta ise iyi bir gazetecisin” diyerek bana dünyaları bahşetmiştir…

Bu bana 40 yıl daha yeter…

Ömrüm yeterse tabii ki…

Nokta…

Kartepeli Özkan, babasının yolunda…

Dün sabah…

Belsa’dan gazetemi almaya gidiyorum…

Emin Avcı ağabeyimin büfesinden ve her sabah olduğu gibi (Eski Kocaelisporlu futbolcu)…

Oksijen’imi alıyorum ve Sabri Yalım Parkı’na doğru yürüyorum…

O da ne…

Bir delikanlı…

Üzerinde Kocaelispor sloganlı bir tişört…

Tişörtteki slogan ne mi?:

“İncinmişsin Komşu…

Kocaelispor: 4-Sakaryaspor: 0

25.5.2021…”

Yani artık bu tarih, tarihe geçti…

İşte rekabetin güzelliği bu…

Kızdıracaksın, hakaret etmeyeceksin, saygı duyacaksın…

Pırıl pırıl bir Kocaeli çocuğu…

Laf attım…

Önce şaşırdı, sonra sohbet ettik kısaca…

Kendimi tanıttım…

O da kendini tanıttı…

Adı Özkan Ülker’miş…

Babası koyu Kocaelisporlu Cesur Ülker…

Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu öğrencisi…

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yakacık sokak no:6 DAİRE:1 Kartepe/Kocaeli adresinde ikamet ediyor…

Sarımeşeliler…

Ben onunla gurur duydum…

Ya siz…

Güzel ve şanslı bir Kocaelispor nesli geliyor…

Süper Lig’li bir nesil…

Yani emanet sağlam ellerde…