Denizyolları ulaşımında egemen miyiz?

Gerçek anlamıyla “Demokratik bir Hukuk Devleti’nde” en büyük değer ULUSAL EGEMENLİK olmalı.

Ulusal egemenliğin yaşanabilmesi için, ülke ekonomisinin güçlü ve özgür olması gerekir.

Ekonominin güçlü olabilmesi için de her alanda ÜRETİM ve üretim fazlasının dış ülkelere ihraç edilerek ülkeye yeni yatırımlar için kaynak sağlanabilmesi gerekir.

Osmanlı Devleti, bizim tarihsel geçmişimizdir.

Ancak, Osmanlı Devleti’nin çöküşündeki en önemli neden; “BİLİM-TEKNOLOJİ ve EKONOMİ” alanında dünyadaki gelişmelere seyirci kalmasıdır!

Osmanlı Devleti, 16. Yüzyıla kadar “Fetih Devleti” olarak hüküm sürmüş. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Süleyman gibi çok değerli yöneticilerle yönetilmiş.

Ancak; daha 13. Yüzyılda öncelikle İtalyanlara, sonra da Ceneviz ve Venedik tüccarlarına TİCARİ İMTİYAZLAR verilmiş.

Kanuni döneminde ise, Fransa’ya verilen ticari imtiyazlar yani (KAPİTÜLASYONLAR) ekonominin her alanında meydanı yabancılara bırakmış.

Saray saltanatı ise büyük ölçüde dünya gerçeklerinden kopmuş, artık fetih yoluyla toprak kazanma olanaklarından da yoksun kalmış ve sonunda 1854 Kırım Savaşı ile başlayan büyük bir BORÇ TUZAĞI içine düşmüştür.

Son olarak da Almanya’nın güdümünde, Birinci Dünya Savaşı’na girmiş ve yenik düşünce SEVR Antlaşması ile yabancı devletlerin fiili paylaşımına sahne olmuş.

İşte, bu noktada tarih sahnesine Mustafa Kemal çıkmış, ona inanan silah arkadaşları ve Anadolu halkı ile zafere ulaşmış.

Daha LOZAN Antlaşması sürerken, 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında, 1135 delegenin katılımı ile İzmir İktisat Kongresi’ni toplamış ve yeni devletin ekonomik yörüngesini belirlemiştir.

LOZAN’da, “Osmanlı borçlarının ödenmesi” taahhüt edilmiştir.

26 Ağustos 1924’de İŞ BANKASI kurulmuş.

O günkü nüfusun yüzde 80’i köylerde yaşamaktadır. Tarım ve hayvancılık ülkenin öncelikli ekonomik eylemi olacaktır.

5 Mayıs 1925’de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Ankara’da örnek bir çiftlik kuruluşu için talimat vermiş, kendisi de bizzat bu çiftlikte emek vermiştir.

Bir yandan bez ve şeker fabrikaları ard arda kurulurken, bir yandan da DUYUN-U UMUMİYE’nın el koyduğu işletmeler, bedelleri ödenerek geri kazanılmıştır.

Ve; 1 Temmuz 1926’da Türk karasularında seyir, yük ve yolcu taşıma imtiyazını Türkiye’ye kazandıran KABOTAJ KANUNU çıkarılmıştır.

Yabancıların bu alandaki her türlü imtiyazına zaten Lozan’da son verilmişti,.

28 Mayıs 1928’de; Van Gölü’nde vapur işletmesi kanunu çıkarılmış,

5 Ocak 1929’da; Anadolu, Bağdat, Adana-Mersin demiryolları ve HAYDARPAŞA limanı ,

18 Haziran 1933’de; İzmir Liman Şirketi,

18 Aralık 1934’de; İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo şirketi,

15 Ocak 1945’de; Şirket-i Hayriye (İstanbul Denizyolları İşletmesi) SATIN ALINMIŞTIR!

Ya sonra?

1950 yılından sonra ABD ile yapılan İKİLİ ANLAŞMALAR ile, öncelikle demiryolu ve denizyolu ulaşımı güdük bırakılarak karayolu taşımacılığına ağırlık verilmiştir.

Denizyollarının elindeki yük ve yolcu gemileri satılmış, Ege, Akdeniz ve uluslararasında yük ve yolcu taşımacılığı yabancı ülkelere bırakılmıştır!

Bugün, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı.

Ancak, fiilen böyle bir bayramı kutlayacak yüzümüz yok!

En değerli limanlarımız büyük ölçüde yabancı şirketlerin işletmesinde!

Ulusal Gemi Sicili’ne sahip 987 gemimiz var.

Ama bu gemilerin tonaj olarak yüzde 72’si YABANCI ülke bayrakları taşıyor!

Ekonomik gücü yerinde olanlar, Ege, Akdeniz ve Adriyatik denizlerinde Yunan ve İtalyan gemileriyle seyahat ediyorlar!

Mustafa Kemal Atatürk diyor ki;

“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz!”

1 Temmuz KABOTAJ Bayramımız kutlu olsun!..