Kamuda taşıtta yüzde 20 azaltmaya gidilecekmiş!

Bilindiği kamuda büyük bir israf var… Lük araçlar havada uçuşuyor… Her müdürün altında bir makam arabası var… Bu yıllardır devam ediyor… Ekonomi kötüye gidince, Hükümet peş peşe tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koymaya çalışıyor. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı kamuda tasarruf tedbirlerini içeren genelge Resmi Gazetede yayımlandı. Sözcü gazetesi bunu haberleştirdi. Birlikte okuyalım;

İŞTE TASARUF GENELGESİ

Genelgeye göre, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için görev ve mecburiyet olduğu ve bu anlayışla harcamalarda tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

TASARRUF İÇİN ‘ORTAK ALIM’

Genelgeye göre, kamu hizmetleri, bütçe içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek. Bütçeye ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. Faaliyet alanları ile ilgili olmayan herhangi bir harcama ve taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelere alım konusuyla ilgili olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilecek.

ARSA, ARAZİ SATIN ALINMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, yurt içinde ve yurt dışında hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi durumunda o hizmet için tahsis edilecek Hazine’ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş yerlere inşaat yapılabilecek. Kesinleşmiş mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi gibi kanuni zorunluluk halinde Hazine’ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra taşınmaz kiralarının yüksek olduğu mahaller dışında veya rayiç bedeli dikkate alınarak taşınmaz kiralanabilecek.

TAŞIT SAYISI EN AZ % 20 AZALTILACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2021 yılından başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç hibe dahil ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Taşıt Kanunu’nda belirtilen hizmetler ve koruma altına alınanlara tahsis edilenler dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek.

HİZMET ARAÇLARI KULLANIMI

Belediye başkanları, belediyede genel sekreter ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcudunda bulunan binek veya station wagon tipi taşıtlardan yararlanacak. MSB, MİT, Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet personeli ile Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi görev yapanlarda güvenlik ihtiyacı nedeniyle gerekli görülenler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri ilgili bakan veya üst yönetici onayıyla hizmet araçlarıyla sağlanacak.

GÖREVE BAŞKA ARAÇLA

Taşıt Kanunu’nun izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesine özen gösterilecek. Göreve başka ulaşım aracıyla gidilmesi durumunda ilgilinin kullanımı için araç gönderilmeyecek. Gidilen yerdeki resmi hizmet aracından istifade edilecek”

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Yukarıdaki haberin özeti şu; yeni genelgeye göre kamu hizmetleri, bütçe içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek. Kamuda taşıtta yüzde 20 azaltmaya gidilecek. Lojman, kreş dinlenme tesisi, kamp alanı tesisler için arsa alımı yapılmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

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Bu ve benzeri genelgeler yıllardır çıkıyor, ama bir türlü uygulandığını göremedik. Kamu kurum ve kuruluşlar, israfa devam ediyorlar. Şimdiye kadar israf yapan bir kamu kurum ve kuruluşa idari ceza verildiğini duymadık. Bakalım bu genelgeye uyulacak mı?

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Kocaeli’nin araç sayısı

430 bin 911’e yükseldi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 628 bin 96 oldu. Bunların % 54,4'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, % 14,6'sını motosiklet, % 8,0'ını traktör, % 3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 430.911 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 430.911’e yükseldi. Araç türlerine bakıldığında 257. 080 otomobil, 9.500 Minibüs, 7.042 Otobüs, 79.090 kamyonet, 23 861 kamyon, 34.411 Motosiklet, 18.569 traktör, 1.358 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Geçmişe yolculuk!

Kocaeli Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri iş birliğince hazırlanan “Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz" kitabı öğrencilerle buluştu. Çocukları geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkaran kitap aynı zamanda kültürel mirası korumanın önemine de dikkat çekiyor. Bu tür yayınlar, çocuklar için çok faydalı. Bu tür çalışmalar devam etmeli.