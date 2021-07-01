Moşe: Bana zenci diye yazma lütfen… siyahi de, adımı yaz… renkleri karıştırma…

Merhum Moşe…

D.T.: 18.12.1965… (Johannesburg)…

Ö.T.: 21.04.2015… (Johannesburg)…

Kanserden yitirdiğimizde, çok çok üzülmüştüm…

Kocaelispor’da, İbriç gibi, 90’larda da iz bırakmış bir isimdi…

Hem de ne iz…

Kalın bir çizgi…

Tüm Türkiye ona saygı duymuştu…

-BEYTULLAH BEKİBİK UYARMADI-

Yanımda yetişen 3.muhabirim olan Beytullah Bekibik (İki dönem Spor müdürlüğü de yaptı), bir sabah sanayideki servisimizde Moşe’ ile ilgili bir şeyler söyledi…

Çat pat İngilizcemiz var elbette…

O zaman lokal telefonlar dışında hiç bir iletişim aracı yok…

Moşe bizi aradı…

Telaşla, Güney Afrika’nın İngilizce konuştuğunu o an düşünemiyorum…

Güney Afrika’lı John Leshiba Mosheau (Moşe) ile telefonda çat pat Türkçe ile konuşmaya çabalıyorum…

Beytullah da kıs kıs gülüyor…

İşkencemin keyfini çıkarıyor…

Moşe’ye soruyorum?:

“İzmit nasıl olmak, yemek nasıl, simit bilmek sen” gibi saçma sapan yarım yamalak sözcükler sarf ediyorum…

Karşımdaki adam gibi adam Moşe:

“Hakan aaabi, ne istiyorsun düzgün söyle” demez mi bana ‘ Öz Paşalı’ ağzıyla…

(İzmitçe dediğiniz şey aslında Paşa Ağzıdır Boooooluuuuuuuum)…

-NE OLUR DİKKATLİ YAZ AAABİ-

Moşe meğerse çoktan Türkçe’yi yalayıp yutmuş, bizden daha iyi konuşuyor neredeyse…

Sonra aralıksız devam ediyor:

“Ağabey lütfen bize zenci diye sıfat yazmayın… Bu çok ağır bir kelimedir… Negro gibi ırkçı bir ifadedir… Zenci sözcüğü, zincirli köleler için kullanılır… Renk vermeniz şartsa, siyahi deyin bari… Ama en güzeli, renk yazmadan ülke yazın, Güney Afrika’lı yazın yeter…”

O gün rahmetliye verdiğim sözü bugüne kadar hep tuttum…

Irkçılıktan nefret eden ve Roger Waters’a hayran olan ben, yıllar sonra böyle bir ders almıştım…

-TAM BİR BEYEFENDİYDİ-

Futbolcuların kimileri (Papaz olanlar), tesislerde birbiriyle şakalaşırken cinsel yollu ‘Kaç lan, Moşe dayı geliyor’ veya ‘Yalancıyı Moşe dayı yemeğe çıkarsın mı?’ diye aşağılık espriler bile yapıyordu…

İğrenç ve seviyesizdi…

Moşe ise kulağına gelen bu sözlerle sadece gülüyordu…

Kibarca ve kibirsizce…

Hatta bu yaptıklarını iyi bir espri sanan salaklara için için acıyıp, gülümseyerek…

-İSMİ İSPİYONCUYA ÇIKARILDI-

Takım içerisinde her zaman gruplar oluşurdu ve bu gelenek maalesef ülkemizde hâlâ sürüyor…

Bundan nasibini alanlardan biri de Moşe’ydi…

Moşe, son derece entelektüel ve karakterli bir adamdı…

Ancak adı, bilerek ve isteyerek, yönetimin ve teknik adamların soyunma odasındaki ispiyoncusuna çıkmıştı…

(Daha önce, Mirko için de aynı şeyler söylenmişti… Onun doğruluk payı olabilir… İzmit’teki dövizcisinden biliyordum)…

Moşe’yle bunu yıllar sonra kendisiyle baş başa kalınca konuşmuştum çardakta ve kahkahalarla gülmüştük…

-ÇİRKİN BİR İFTİRA-

Moşe’nin adı bir de aşk öyküsüne karışmıştı. Evet, İzmit’te çok güzel bir kıza aşıktı. Saygımdan ötürü ismini vermiyorum, ama iyi tanıyorum bu kızımı…

Sonuçta genç adam, şakır şakır Türkçe konuşuyor ve tabii ki aşık da olacak…

İzmitli kızımız da ona aşıktı…

Öyle böyle değil…

Sırılsıklam…

Ara sıra halen sohbet ettiğim bir kardeşimdir…

Ancak buna bile saygı duymadılar ve olayı çirkin boyutlara taşıdılar…

Bunu bizzat futbolcular yaptı…

Kocaelispor’a boşuna ‘Ah’lı kulüp demiyorlar…

Sebepleri var…

Neyse Moşe ile ilgili bu özel şeyleri de anı olarak aktarayım istedim…

İşte Moşe’nin müthiş kariyeri:

1965 Johannesburg doğumlu olan, profesyonel futbol hayatına 1988'de Giant Blackpool'da başlayan Moshoeu, kısa süre sonra Kaizer Chiefs takımına geçti. Türkiye'de oynadığı takımlar sırasıyla, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Bursaspor'dur. Güney Afrika millî takımında 73 maç oynayıp 8 gol atmıştır. 1993-1994 sezonu başında Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav'ın keşfettiği Kona ve Khuse ile birlikte transfer edilen Moshoeu, Gençlerbirliği'nde 2 sezon geçirdikten sonra kulüp başkanlığına gelen Sefa Sirmen tarafından Kocaelispor'a transfer edildi. 1996-1997 sezonunda Kocaelispor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. Kocaelispor'da 2,5 sezon oynayan Moshoeu, 1997-1998 sezonunun devre arasında takım arkadaşı Faruk Yiğit'le beraber Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'ın ligi domine ettiği sezonlarda Fenerbahçe'de top koştururken lig şampiyonluğu sevincini yaşayamadı. Fenerbahçe'nin 1998 Başbakanlık Kupası'nı kazanmasını sağlayan tek golü kaydeden Moshoeu, Mustafa Denizli'nin takımı çalıştırdığı 2000-2001 sezonunda ilk on birdeki yerini Samuel Johnson'a kaptırdı. 2001-2002 sezonu öncesi Bursaspor'a transfer olan Moshoeu, burada giydiği 1 numaralı formayla 1.5 sezon top koşturdu.[1] 2002 yılının yaz aylarında, 37 yaşındayken Türkiye'den ayrılan ve Güney Afrika'daki eski takımı Kaizer Chiefs'e geri dönen futbolcu, daha sonra yine bir Güney Afrika takımı olan Amazulu FC'ye transfer olmuş ve 42 yaşına futbolu bırakmıştır. 2 sene sonra tekrar futbola döndüğünü açıklamış ve Alexandra United takımına katılmıştır. 1993-2004 yılları arasında Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı formasını 73 kez giyen Moshoeu, 8 gol kaydetmiş. 1998 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymiştir. İki yıl kanserle mücadele eden Moshoeu 21 Nisan 2015 tarihinde, 49 yaşında öldü. Cenazesi 27 Nisan 2015 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde toprağa verildi…