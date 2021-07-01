Kanalizasyondan taşanlar

“Suç örgütü lideri” Sedat Peker bomba ifşa ve itiraflarına devam ediyor. Peker’in açıklamalarıyla patlayan kanalizasyon borusundan çıkan pis kokular ve iğrenç görüntülerle midemiz bulanıyor.

Sedat Peker Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın CHP E. Genel Başkanı “Deniz Baykal’a kadın temin ettiğini, muhabbet tellallığı yaptığını”iddia etti.O’nun için “pezevenk” sıfatını kullandı.

Sedat Peker’intweetinde şöyle yazdı: “Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca’dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor.”

Haliyle herkes Korkmaz Karaca’nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Korkmaz Karaca 1978 doğumlu, yani henüz 43 yaşında genç bir adam. Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümündeki tahsilini yarıda bırakmış.

Fakat her nasılsa Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine de danışmanlık hizmeti vermiş.

Dahası nasıl bir siyasi bilgi, yetenek ve birikimi varsa, 2010-2017 yıllarında Deniz Baykal’a danışmanlık yapmış. Bu danışmanlığın “sosyal ve kişisel ilişkiler kurma” alanında olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

Karaca'nın organize ettiği söylenenTayyip Erdoğan ile Deniz Baykal arasındaki hastane görüşmesiile siyasi hayatımızda Erdoğan’ın önünü açan gelişmelerin sağlandığı iddia ediliyor.

Euronews’un haberindeki ifadeyle, “Şimdi Korkmaz Karaca'nın Baykal'ı koltuğundan eden seks kaseti skandalı ile ilgisi olduğu tartışmaları yapılıyor. Bu şekilde AK Parti'de yer edindiği ve yükseldiği iddiaları dile getiriliyor.”

Gerçekten Deniz Baykal’ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduktan sonra, dümeni AKP’ye kıranKorkmaz Karaca’nın hızla servet ve güce kavuştuğu anlaşılıyor.

“Cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçince de 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Ekonomi Politikaları Kurulu'nun üyesi olarak atandı.”

“Daha sonra 23 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti Kongresinde MKYK üyesi olarak seçilen Korkmaz Karaca, 19 Nisan 2021 tarihinde de AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu.”

Peker, Korkmaz Karaca’nınkara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın tahsis ettiği birkaç milyonluk aracı kullandığını iddia etmişti. Karaca bu iddiayı doğruladı. Fakat “benzinini kendim aldım” dedi.

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SİLİKON VADİSİ - KURTLAR VADİSİ

ABD’de Silikon Vadisinde süper zeki ve yetenekli gençlerin kurduğuMicrosoft, Apple, Dell, Facebook, WhatsApp gibi şirketler Amerika ve dünya ekonomisinin lokomotifi oldular. Bu gençler de dünyanın en zenginleri arasında ilk on sırada yer aldılar.

Türkiye’de de çok yetenekli gençlerin var olduğunu Sedat Peker sayesinde öğrendik.

Sedat Peker’in video ve tweetleri ile hedefe aldığı Sezgin Baran Korkmaz, Korkmaz Karaca ve Cihan Ekşioğlu’nun üçü de çok genç yaşta zengin olmuş ve büyük güce kavuşmuşlar.

Sezgin Baran Korkmaz1975 doğumlu, ayakkabı boyacılığından, 30’lu yaşlarda dolar milyarderliğine geçebilmiş bir yetenek. ABD’nin Hazinesini 130 milyon dolarını dolandırma, çok sayıda şirketi satın alma ve Paramouth Oteli alarak siyaset, bürokrasi, basın alanında birçok şöhreti misafir etme noktasına gelebilmiş. Halen ABD’nin talebiyle kara para aklama suçundan Avusturya’da tutuklu.

Cihan Ekşioğlu 1979 doğumlu. Savunma sanayiinden teknolojiye, turizmden inşaat sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri var. “Şirketlerinin uçak, tank, gemi gibi birçok alanda milli projeler geliştirdiğini,insansız ve silahlı ile silahsız hava aracıürettiklerini, bunları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Azerbaycan’ave Türkiye üzerinden NATO üyesi ülkelere pazarladıklarını” iddia ediyor.

Bu tür üretimlerle dolar milyarderi olan bir Türk’e şapka çıkarılır. Fakat bazıları Ekşioğlu’nun üretici değil, ithalatçı olduğunu söylüyor.

Peker’e göre ise bu servetin kaynağı kirli işler ve ilişkiler. Cihan Ekşioğlu FETÖ Borsası’nın mucidi imiş. Varlıklı insanları FETÖ’cü diye ihbar ettirip, daha sonra onları yargıda beraat ettirmek için milyonlarca dolarlık mallarına çöker, savcılara milyon dolarlık rüşvet verirmiş.

Paramouth Otel’in ilk sahibi Atilla Uras idi. Atilla Uras'ın kızı Cihan Ekşioğlu'nun Paramouth Otel’e çöken ilk kişi olduğunu, babasının öldüğü gün Ekşioğlu’nun otele devletin tankıyla girdiğiniiddia etti.

Ekşioğlu’nun Savunma Sanayi yetkilileri, MİT Başkanı, İçişleri Bakanı ve çok sayıda devlet adamıyla yakın dostluklar kurduğu biliniyor.

Yine Peker’in iddiasına göre,Sosyal medya ve Whatsapp yazışmalarının çözümlenebildiği yazılımı 3 milyon dolara alıp, MİT’e 50 milyon dolara satmış.

Korkmaz Karaca da 1978 doğumlu. Yeteneklerini yukarıda özetledim.

Bu üç süper yeteneğin de zenginliklerinin kaynağınınresmi ve derin devlet içindeki kritik isimlerle kurduğu ilişkiler olduğu iddia ediliyor. Anlaşılan hepsi de Rubil Gökdemir’in “Yanaşma Düzeni” dediği sistemin birer parçaları.

Sedat Peker’in bütün bu dehşet verici iddiaları araştırılıp soruşturulsa ve keşke iddiaların iftira olduğu ispatlansa.

ABD’nin zenginleri Silikon Vadisini yaratan dâhiler olurken, bizde Çetin Altan’ın “Hazine’den geçinmeli mesleksiz mevki sahipleri”diye tarif ettiği kişiler olması üzücü.

Böyle bir kesimin faaliyet alanı da herhalde Silikon Vadisi olmaz ancak Kurtlar Vadisi olabilir.