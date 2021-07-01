Millet İttifakı ve Karamürsel…

İki haftadır Karamürsel büyük hazırlık ve şenliklere ev sahipliği yapıyor.

24 Temmuz 2021 Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Karamürsel ilçesine geldi.

Karamürsel’in sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden dinlemek yerine iktidar partilerine oy veren Kanaat Önderleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Muhtarların olduğukapalı salon toplantısı ile dinlemek ve meclise taşımak için ilçeye geldi.

Her zaman kendi partilileri ile bir araya rahatlıkla gelebilirler.

Buradaki en büyük amaç “kendin pişirip kendin yemektense” değişik kesimlerin dertlerini dinlemek onların sorunlarına çözümler üretilmesi ve kendini doğru ifade edebilmesiydi.

Sayın Genel Başkanın yapmak istediği ve yaptığı doğru bir hamledir.

Kapalı salon toplantısında gelen misafirler sorularını özgürce sorma fırsatı buldukları gibi her soran kişi sorusunun cevabını noktasına virgülüne kadar aldı.

Bu toplantı Cumhuriyet Halk Partisine üye, oy veren yâ da başka yerlerden taşınanlardan oluşan bir toplantı olmadı.

Genel başkanın hoşlanacağı soruların sorulduğu bir toplantı kesinlikle değildi.

Aksine Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyenlerin özgürce soru sorabildiği bir toplantı oldu.

Ben Karamürsel Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Suat Ülkü’yü İlçe Yönetimini, Kadın kollarını ve Gençlik kollarını toplantının düzenli olmasında gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Tam bir takım çalışması yaptılar.

Yine bir hafta sonra 1 Temmuz 2021 yani dün İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Karamürsel’i ziyaret ederek hem esnafın hem de halkın sorunlarını dinlediler.

Hayli Kalabalık Millet İttifakı üyesi İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi üyeleri ve yine farklı partilerin sempatizanları esnaf ziyareti sonrası yapılan mitinge katıldılar.

Meral ablanın esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar dertlerini anlatma imkânı buldular. Haftaya da meclis kürsüsünden sorunlar dile getirilecektir.

Yapılan ziyaretin en iyi organizasyona dönüşmesi için günlerce tanıtım propagandasını yapan İyi Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarını, Kadın kollarını, Gençlik kollarını yürekten tebrik ediyorum.

Karamürsel’de ayak basmadık yer bırakmadılar.

Millet İttifakının güçlü iki partisinin Genel Başkanları birbirleri ile eşgüdümlü birer hafta ara ile ve aynı gün Karamürsel’iziyaret ettiler.

Görülen o ki; Ülkemizde ayak basmadıkları yer bırakmayacaklar.

Tabii her iki genel başkan farklı konseptlerle bu ziyaretleri yapıyorlar.

Biri Kapalı salon toplantıları ile soruların rahat sorulduğu farklı parti üye ve sempatizanlarına kendini ifade ediyor, sordukları sorulara cevap veriyor.

Diğer genel başkan esnaf ve halkı kendi partilileri dâhil ziyaret edip sorunlarını dinliyor ve gereken cevapları veriyor.

İlerleyen zamanlarda her iki genel başkan farklı toplantı çeşitleri ile yine Karamürsel halkının karşısına çıkacaklardır.

Ülkenin karış karış gezilmesi halkın farklı zamanlarda ziyaret edilmesi vatandaşların sorunlarının gündemde kalmasını ve dile getirilmesini sağlıyor.

Hem de Cumhur İttifakını yani iktidarı da lüks koltuklarından kaldırıp halkın arasına zorla da olsa girmelerine de araç oluyor.

İktidar uzun zamandır beslendiği halk tabanından kopmuş, halkla hiçbir gönül bağları kalmadı.

Bunu İktidar Genel başkanlarının meclisteki toplantılarda kameraların önünde söylemek zorunda kaldığına hepimiz şahit oluyoruz.

Millet İttifakının üyesi partilerin ayrı gayrı olmadan, kendi aralarında uyumlu hareket etmeleri, sürekli genel başkanların irtibat halinde olmaları halkta bir heyecan yaratıyor.

Ben sen tartışması olmadan ayrı gayrı olmadan hareket etmelerinin gelecekte halkın gerçek iktidarını hem genelde ve hem de yerelde sağlayacaklarının işaretidir.

Bu birlikteliğe ve uyuma da halkın sahip çıkacağına inanıyorum.

Ve her akıllı siyasetçide bu mesajları görür ve anlar.

Artık ülkenin sen ben kavgasına, ayrıştırılmaya tahammül edecek bir dakikası kalmadı.

Her iki genel başkana sorulan, anlatılan dertler Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bütün vatandaşların ortak sorunlarıdır.Sorunların çözümü de birlikte hareket edildiğinde çözülecektir.

Halktan kopan iktidarın halkın sorunlarını çözecek gücünün olmadığı ortada.

Milletin yani halkın iktidara gelmesi tüm sorunların acilen çözülmesi gerekmektedir. Bunun tek yolu da birlikte, beraber hareket etmekten geçer.

Hem Cumhuriyet Halk Partisi ve hem de İyi Parti Karamürsel ilçe teşkilatlarını başarılı çalışmaları için tekrar yürekten kutluyorum.

Cumhur İttifakı mı?!!

Onlar ihaleleri yönetimlerde paylaşmaya, müteahhitliğe devam etsinler.

Halk her şeyi görüyor.