Kuruçeşmeliler Derneği, derneğe ‘AK’ı da eklesin!

Son zamanlarda Kuruçeşmeliler Derneği gündemi meşgul ediyor…

Neymiş efendim, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kendilerine belli sözler vermiş, ama yerine getirmemişmiş…

Söylentiye göre Hürriyet, Kuruçeşme’yi Kuruçeşmeliler ile yöneteceğim sözünü vermiş.

Hürriyet, verdiği sözleri yerine getirmediği için de Kuruçeşmeliler Derneği, “Verdiğin sözleri ne çabuk unuttun Sayın Başkan” diye bir pankart astı…

Afiş iki ay dernek binasında asılı kaldı…

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki gün derneğe gitti…

Dernek yönetiminden pankartı indirmelerini istedi…

Dernek de pankartı tıpış tıpışindirdi…

Yani Dernek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın isteğini yerine getirdi gözüktü.

Başkan Büyükakın’a prim yaptırdı.

İzmit Belediyesi’ni yıpratmak için her fırsatı kollayan AKP ve Büyükşehir Belediyesi, bu fırsatı da iyi değerlendirdi.

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Kuruçeşmeliler Derneği, madem bu kadar gündemle meşgul…

Doğalgaza zam geldi…

Elektriğe zam geldi…

Vergilere zam geldi…

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Bunlar için de pankart assınlar…

17 yıldır bu kendi yöneten AKP’li belediyelerin hiç mi yanlışı olmadı, AKP’li belediyelerin bu yanlışına karşı da pankart assalardı…

Kuruçeşmeliler Derneği, CHP’li diye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan’ı yıpratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.

AKP’ye şirin gözükmeye çalıştıklarını düşünüyorum.

Kuruçeşmeliler Derneği yönetimi, derneği siyasete alet etmiştir.

Dernek yönetimi, dernek isminin başına “AK”ı da eklesin, tam olsun.

Madem çok hassaslar, aynı duyarlığı gelen zamlar için de yapsınlar, buradan onları alkışlayalım.

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ADD’de görev değişimi!

ADD Kocaeli Şubesi 13. Yönetim Kuruluna seçilenSevim Pekyörür, ADD Kocaeli Şube Sekreterliği görevini yürütüyordu.Önceki şubesi ADD Yahyakaptan Şubesi’nin itirazı üzerine ADD Genel Merkezi tarafından yapılan incelemede, Sevim Pekyörür’ün şubeye naklinde evrakta yanlışlık yapıldığı tespit edildi… ADD Genel Merkezi tarafından şubeye ulaşan tavsiye yazısı sonrası, Pekyörür yönetim kurulu üyeliğinden düşürülerek yerine yedek 1. Sırada yer alan Serhan Şahinbaş, ADD Kocaeli Şube Sekreteri olarak seçildi. Tamam da ADD yılların bir derneği, böyle bir hatayı nasıl yapar anlaşılır değil.