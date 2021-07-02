Sabaha karşı tesise gelip, kilitli olduğu için kapıda, arabasının içinde uyuyakalan teknik adam kimdi?

Daha önce de yazdım…

Kocaelispor’da öyle anılar biriktirdik ki…

10 ciltlik bellek kitabı olur…

İşte bunlardan biri daha…

TESİS ALARMA GEÇTİ…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, bizzat kendi elleriyle Mehmet Tüysüz ile birlikte yaptığı tesisleri ziyarete gider…

Yıl 1996-97 olmalı…

Kocaelispor’un fırtına gibi estiği yıllar…

Tesisler de yeni yapılmış daha…

Başkanın yolu tesislere düşer…

Makam aracıyla beraber kapıya gelir…

Güvenlik, aracı durdurur…

İçeriye sorması gerektiğini söyler…

Tesis Müdürü Nuri Dirlik, güvenlikçiye kim olduklarını sordurur…

Güvenlikçi ‘Sefa Sirmen’miş der…

Nuri dirliek hemen çtelaşla kapıya g2elir ve özür dileyerek Sefa Sirmen’i içeri alır…

basın bunu bilir ama yazmaz…

“Aman kulübe zarar gelmesin!” sözü nedeniyle…

Dobra konuşmasıyla bilinen Nuri Dirlik, bunu yıllar sonra bize anlatmış ve kahkahalarla gülmüştük…

-BU KEZ DE BİR TEKNİK ADAM KAPIDA KALDI-

Bu anıyla öyküye girdik…

Çünkü bunun devamı bir olaydı ikinci yaşanan…

Ne miydi ?..

Buyurun bakalım…

Yıl 2002…

Bir gece İstanbul’da, evinde sıkıntılı bir gece yaşayan teknik direktör, soluğu tesislerde almıştı…

Kafasını dinleyecekti…

Ama o da nesi ?..

Güvenlik odasında kimsecikler yoktu ve kapı kilitliydi…

Gece de kimseyi uyandıramazdı, herkes uykusundaydı…

03.00 civarlarıydı…

Kimseye kıyamadı…

Yatırdı lüks aracının koltuğunu, uzattı ayaklarını torpidoya ve uykuya kaldı…

Sabah 08.00 civarı, aracının camı tıklatıldı…

Güvenlik görevlileri, büyük bir korku içinde, “Hocam, hocam” diye sesleniyorlardı…

Başlarına geleceği biliyorlardı…

Hoca uyandı, hiç ir şey söylemeden kapıyı açmalarını işaret etti ve onlarla hiç konuşmadan aracını çalıştırıp içeriye girdi, odasına gidip uyudu…

Güvenlik personeli, işten atılmayı bekledi bütün gün boyunca…

Tesis Müdürü rahmetli gözlemcimiz ve hakemimiz Necip Özoğul hoca tedirgindi…

O katı disipliniyle tanınan Almanya kaynaklı hoca hiç bir şey yapmadı…

Ama o bir günlük korku herkese yetti…

Kim miydi?..

İhsaniyeli Almancı hocamız, 2.kupayı kazandırmış olan Hikmet Karaman’dı elbette…

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Bayram doğrusunu yaptı, çünkü yanlış hareket etmişti

Kocaelispor şampiyon kaleci ile yollarını ayırdı…

Dün öğleden sonra ajanslardan masamıza düştü bu haber… Haber şöyle: TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, şampiyonluk kadrosunda yer alan kaleci Bayram Olgun ile yollarını ayırdı. Kocaelispor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç ve dış transferlere hızla devam eden yeşil-siyahlı takım, geçen yıl şampiyonluk kadrosunun değişmez oyuncuları arasında bulunan kalecileri Bayram Olgun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, Olgun'a verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

Şu son sözcük…

“Olgun'a verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi…”

Bence buna hiç gerek yoktu…

Kocaelispor bugün 1.Lig’deyse, onun son 10 saniyedeki müthiş kurtarışına borçludur…

Bu sezon boyunca kurtardığı inanılmaz toplarla, başımızın tacı olmuştur…

Karşı karqışya glemiyşliğimiz bile loktur ama ben onu çok sevmiytim…

Delikanlılığınıt iesislerdesb imeyen yoktu…

Prim alır, personele dağıtırdı…

Dört dörtlük adam diye kimseye yazmam ama az daha ona yazıyordum…

Heykeli dikilmeli dedim ve bundan pişmanım…

Fevri hareket yakışmadı Bayram’a…

Olgunluğuna uymadı…

Hakkın verilmeyebilir…

Başkanlara yönetimle kızabilirsin…

Ama biz, yani sade taraftar seni bağrımıza bastık…

Kocaelispor kulübünü silmek, bizi silmek demektir…

Her zaman söylerim, kişiler geçici kulüp kalıcıdır…

Şunu unutma Bayram !..

Bülent Uygun, Kocaelispor efsanesinin 90’lardaki baş aktörlerinden biriydi…

Asker Bülent ismini biz koyduk ona…

Ama bir gecede yüreklerimizden söküp attık…

Çünkü Kocaelispor futbolcusuyken ve takım Avrupa’ya hazırlanırken, Süper Lig’de şampiyon olmaya ramak varken, gizli gizli görüştüğü ve kurnaz olduğunu zannettiği için yanıldığını anlamadı. Adnan Polat’ın özel servisiyle, o zamanlar 1.5 milyon satan Türkiye Gazetesi ve onun kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı’na yakalanmıştı ve takımın moralini darmadağın etti…

Bülent Uygun, hatasını tüm özel ortamlarda tekrarlamıştır ve bugün bile Kocaelispor kapısından öyle elini kolunu salya sallaya giremez…

Düşün, aradan 30 yıl geçmiş…

Ama sen de öyle yaptın…

Kulübü takipten silmek, senin sadece para yüzünden bu kulüpte oynadığın anlamına gelir…

O halde, katkıların için ben teşekkür etmiyorum…

Paranı aldın, görevini yaptın ve gittin…

Sadece o kadar…

Güle güle…