Türkiye ve Azerbaycan tek yürek  

Değerli okurlarımız!

Şimdi milletvekili olan, o zaman devlet komitesinde görevli olan Ramil Hasan ve Reşat isimli arkadaşı ile beraber ziyaretime gelerek Azerbaycan adına dostluk, kardeşlik ve birliktelik amaçlı dernek kurmamı önermişlerdi.

Birkaç gün içinde derneğimizi kurup 2004 yılı Nisan ayında çalışmaya başlamıştık.

Ama birçok kişiler bu Azerbaycan nereden çıktı?

Bizim ne ilgisi var?

Bu Bilal Hoca da hiç boş durmayı sevmiyor, gibi çok sözler ve eleştiriler gırtla gidiyordu.

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Geçmişimizi iyi bilen toplum olmadığımız için işimizin zor olduğunu bilerek yola çıkmıştık. Yine 2006 yılında Kocaeli'nde benim girişimim ve davetim üzerine birkaç derneğimizin bir araya gelmesi ile Federasyonumuzu kurduk.

O günden bugüne bütün kurultaylarımızda arkadaşlarımızın oy birliği ile Genelbaşkan seçmeleri ile görevimi gurur ve başarı ile sürdürdüm.

Hiçbir zaman ben adayım demeden bugünlere geldik.

Çıktığımız yol tarihi ve kutsal olduğu kadar meşakkatli ve de dikenlerle dolu gül bahçesiydi. Çok tehditler aldık.

Ön kesmelerden tutunuz da, yalan dolan, çekememezlik, önyargı ve iç-dış ihanetler gibi zorlukları yenerek bugünlere geldik şükürler olsun.

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Bu başarımız 50 yıldır yaşamımızı sürdürdüğümüz Kocaeli halkının verdiği büyük desteği sayesinde gerçekleştirdik.

Desteklerini esirgemeyen kurum, kuruluş ve şahıslara minnet duygumuz ile çok teşekkür ediyoruz.

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2010 yılında Kartepe’de,

2011 yılında Derince’de,

2012 yılında Sekapark’da Haydar Aliyev Kültür Evi,

2015 yılında İzmit’te Şehitler Anıtı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı adına İlham Aliyev Hatıra Ormanı.

2018 yılında Ķörfez de Şehitler Anıtı ve Park.

Bu parklar ve anıtlar adı geçen Belediyelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Her birine çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar.

Üniversitelerimiz ile birlikte çok paneller ve konferanslar yaptık. İzmit Belediyemiz ile Bakü Nesimi Belediyesi ve Körfez Belediyemiz ile Göyçay Belediyesi’ni kardeş belediye yaptık.

İzmit adına Bakü'de güzel bir park açılışını yaptık. Buraya saymakla sığdırılamayacak kadar çok faaliyetleri gerçekleştirdik.

Federasyonumuz 2012 yılında yılın en başarılı sivil toplum örgütü seçildi. Aynı yıl Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına madalya ile ödüllendirildim.

ORTAK PROJE ÇALIŞMASI

İçişleri Bakanlığı ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz arasında imzalanan protokol ile 2020 yılında Ermeni yalanlarını tarihi belgeler ile deşifre etmek için bir konferans gerçekleştirdik. Bildirileri bir kitap haline getirerek, diğer faaliyet ve işgal edilen toprakların geri alınışını şölen havası içinde kutladık. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere her yerden tebrik ve teşekkür aldık.

İKİNCİ ORTAK PROJE

2021 yılında önceki başarımız nedeni İçişleri Bakanlığımız ile ikinci projemizin konferansını Fuar içi Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda bugün saat 14.00’te gerçekleştiriyoruz.

Konuşmacılar;

Şamil Ayrım İst. Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı.

İlyas Şeker Kocaeli Milletvekili.

Yaşar Çakmak Kocaeli Bşk. Bel. Başk. V.

Prof. Teymur Rzayev.

Süleyman Pekin ve Agil Sametbeyli olacaklar.

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Yarın Pazar günü Dayanışma Şöleni ile projemiz devam edecektir.

Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.